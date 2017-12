Gabarito do primeiro dia de prova da UFV é divulgado; três mil faltaram ao exame

A Comissão Permanente de Vestibular (Copeve) da Universidade Federal de Viçosa (UFV), de Minas Gerais, divulgou os gabaritos da prova de hoje, aplicada para 19,5 mil candidatos. Você pode conferir as respostas dos quatro modelos de prova clicando aqui.

Os candidatos que discordarem de alguma questão poderão apresentar recurso. O formulário pode ser acessado

Documento aqui PDF

A prova de hoje terminou às 12h30. A taxa de abstenção divulgada pela UFV é de 14,52%, o que representa a ausência de 3.318 candidatos.

Com isso, cerca de 19,5 mil pessoas responderam às 80 questões de biologia, física, geografia, história, língua estrangeira (inglês ou francês), língua portuguesa e literatura, matemática e química.

Amanhã serão aplicadas as provas de língua portuguesa, com oito questões de múltipla escolha; a redação e uma prova de conhecimentos específicos, com disciplinas de acordo com o curso, sendo oito questões objetivas e quatro discursivas.

O vestibular tem lista obrigatória de livros: Sagarana (Contos: Sarapalha e O Burrinho Pedrês), de João Guimarães Rosa; Paraísos Artificiais, de Paulo Henriques Brito; Mensagem, de Fernando Pessoa, e Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto.

Com exceção do curso de Medicina, os vestibulandos fazem a prova em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal. A universidade divulga os resultados no dia 31 de janeiro.