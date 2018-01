Abstenção no Enem para prejudicados passa de 50%

Mais de 50% dos 9,5 mil candidatos convocados para fazer a nova prova do Enem não compareceram aos locais de aplicação nesta quarta-feira, 15. Os estudantes, de 17 unidades da federação, tiveram quatro horas e meia para responder a 90 questões de ciências humanas e ciências da natureza. Puderam fazer o exame “extra” os candidatos que pegaram o caderno de questões amarelo com falhas de impressão no dia 6 de novembro, não conseguiram trocá-lo e tiveram o problema registrado em ata.

Segundo o MEC, o gabarito e a prova serão divulgados na terça-feira, 21, às 18h, no site do Inep.

A prova aplicada no dia 6 de novembro não será considerada para o cálculo da nota final se o participante convocado tiver comparecido nesta quarta-feira. Caso contrário, vale a nota da prova de ciências humanas e ciências da natureza feitas em novembro. Os resultados do Enem 2010 deverão sair na primeira quinzena de janeiro.

Presídios

As pessoas privadas de liberdade e os jovens sob medida socioeducativa fizeram nesta quarta a prova de ciências humanas e ciências da natureza. Amanhã, serão aplicados os testes de linguagens e códigos (45 questões), matemática (45 questões) e redação, das 13h às 18h30 (horário de Brasília).

Mais de 15 mil participantes estão inscritos, distribuídos em quase 550 presídios. Desses, quase 13 mil se inscreveram para pleitear diploma do ensino médio.