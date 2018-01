Fuvest tem prova sem supresas e imagens, diz coordenador do Cursinho Etapa

Guilherme Soares Dias

A prova do primeiro dia da segunda fase da Fuvest foi “sem surpresas”, de acordo com o coordenador de Português do Cursinho Etapa, Heric José Palos. Para ele, a redação tinha tema atual e pedia reflexão do aluno. “A novidade é que o tema não foi explicitado. A dissertação deveria ser feita a partir de texto dado, sem frase resumida”, afirma, ressaltando ainda que o texto se destinava a publicação.

Já a parte de Português e Literatura traziam, segundo Palos, enunciados claros. “Caiu também o único livro que não tinha sido pedido na primeira fase: Tio, de José de Alencar”, lembra. Ele ressalta ainda que a prova não teve interpretação de imagens como em outros anos. “Além disso, havia apenas um texto difícil do Fernando Pessoa, mas com perguntas fáceis sobre ele”, considera.