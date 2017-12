Fuvest recebe inscrições para nova turma do curso de Ética, Valores e Cidadania na Escola Univesp/USP

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) recebe entre os dias 10 e 30 de julho as inscrições para o vestibular da segunda turma do curso de Especialização em Ética, Valores e Cidadania na Escola. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Fuvest (www.fuvest.br) mediante o preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa de R$ 65,00 na rede bancária.

Os candidatos interessados na redução da taxa de inscrição devem enviar, até a próxima sexta-feira, 6, a solicitação para a Fuvest e cumprir todos os seguintes requisitos: ser portador de diploma de ensino superior, ser professor, coordenador pedagógico, vice-diretor ou diretor em instituição de educação infantil, de ensino fundamental, médio ou profissional no Estado de São Paulo, no exercício da profissão.

Estão sendo oferecidas 1.000 (mil) vagas nas cidades de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, Lorena, Bauru, Piracicaba, Santos, São Vicente, Guarujá, Jaú e Jundiaí. O curso terá duração de 18 meses e carga horária de 480 horas, sendo 360 horas de atividades didáticas e 120 horas para elaboração de monografia.

O curso é resultado de uma parceria entre o Programa Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), da Secretaria Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, e a Universidade de São Paulo (USP). O objetivo é formar profissionais da educação que consigam trabalhar com os conflitos de ideias presentes nas relações cotidianas para a construção de valores de ética e de cidadania.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vestibular

O ingresso no curso será realizado mediante concurso vestibular com o aproveitamento dos candidatos classificados até o limite de vagas fixadas para cada horário e local de realização da parte presencial obrigatória do curso.

A seleção será realizada por meio de prova presencial no dia 12 de agosto, em local e horário a serem divulgados pela Fuvest.