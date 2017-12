A Universidade de São Paulo anunciou nesta quarta-feira que, “em apoio ao seu programa de inclusão social”, o Inclusp, vai prorrogar até a próxima segunda–feira, dia 16, o prazo para solicitação de isenção ou redução de taxa, em relação ao vestibular da Fuvest 2011.

Os interessados devem acessar o site da fundação. A lista de beneficiados será divulgada no dia 26, e as inscrições para o vestibular começam no dia 27.