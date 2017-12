Movimentação já é grande em São José dos Campos

Gerson Monteiro, especial para o Estadão.edu

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Faltando duas horas para a abertura dos portões, o prédio do colégio Nossa Senhora Aparecida já tinha candidatos esperando para entrar para as provas da segunda fase da Fuvest. Ansiedade é a palavra chave de quem não quis correr o risco de chegar atrasado.

Érica Fernandes, de 20 anos, candidata ao curso de Obstetrícia, passou as festas de fim de ano estudando e foi a primeira a chegar no portão do prédio de provas. “Estou muito ansiosa, estudei muito. Festa, mesmo, só depois de passar.”

Já a candidata Alessandra Silva, de 23 anos, quer vaga no Curso de Engenharia de Produção e apostou no conhecimento dos dois anos de cursinho. “Preferi apenas rever o conteúdo das apostilas, senão poderia querer aprender conteúdo novo e isso me deixaria ainda mais ansiosa”, comentou, sobre seus últimos 15 dias.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A movimentação na porta do colégio Nosssa Aparecida já é grande. Ao todo, 562 candidatos devem fazer a prova no local. Na cidade , o outro local de exame é a Escola Estevam Serri. Na região, Taubaté e Lorena também recebem os candidatos da segunda fase da Fuvest.