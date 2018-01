Fuvest: lista sai no dia 8

A Fuvest anunciou nesta sexta-feira que vai antecipar a lista com o nome dos aprovados no vestibular 2011. A divulgação será na terça-feira, a partir das 10h, no site da Fuvest (www.fuvest.br).

A lista vai trazer o nome dos 10.752 ingressantes (10.652 para a Universidade de São Paulo e 100 para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo). O rol com os 750 melhores treineiros (250 em cada carreira) também fará parte do documento.

O blog do Estadão.edu vai acompanhar dois vestibulandos no momento em que souberem o resultado.

Não perca toda a cobertura do vestibular aqui no Estadão.edu.

