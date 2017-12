Abstenção em São José dos Campos foi de 10%

* Gerson Monteiro, especial para o Estadão.edu

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – De acordo com a coordenação dos prédios de provas em São José dos Campos, o índice de abstenção no primeiro dia de provas da segunda fase da Fuvest foi de 10%. Neste domingo, 1.199 candidatos eram esperados em dois prédios na cidade. Não houve registro de incidentes ou retardatários nesses prédios. Além de São José dos Campos, Taubaté e Lorena também receberam candidatos no Vale do Paraíba neste domingo.