Fuvest e Unicamp: lista de livros unificada

A Fuvest divulgou hoje a lista de livros unificada com a Unicamp para o vestibular 2011.

Veja abaixo quais serão os livros:

Auto da barca do inferno – Gil Vicente

Memórias de um sargento de Milícias – Manuel Antônio de Almeida

Iracema – José de Alencar

Dom Casmurro – Machado de Assis

O Cortiço – Aluísio Azevedo;

A cidade e as serras – Eça de Queirós

Vidas secas – Graciliano Ramos

Capitães da areia – Jorge Amado

Antologia poética (com base na 2ª ed. aumentada) – Vinícius de Moraes