Fuvest divulga prova do segundo dia da 2ª fase

A Fuvest divulgou a prova do segundo dia da 2ª fase.

Ao todo, o exame abrangeu 20 questões dissertativas de todas as matérias do ensino médio. Algumas delas cobraram conteúdo de modo interdisciplinar.

Na prova, foi cobrado dos estudantes que explicassem sobre o porquê de o terremoto do Haiti ter tido consequências tão drásticas no país. E a Fuvest continou com a cobrança interdisciplinar, ao pedir, em uma mesma questão, que os estudantes resolvessem um problema de gramática e outro de geometria.

Em geral, os estudantes consultados pelo Estadão.edu consideraram a prova mais fácil que a de ontem, de português e redação. Muitos continuam se queixando da falta de tempo para resolver, em quatro horas, as 20 questões.

