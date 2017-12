Fuvest divulga notas de corte; índices caem

A notas de corte do vestibular da Fuvest foram menores neste ano do que no processo do ano anterior. Medicina manteve o maior índice, com 74 pontos. No ano passado, a nota de corte da carreira foi 77.

A Fuvest divulgou as notas na manhã desta terça-feira. A expectativa de queda já existia, uma vez que a nota do Enem não foi considerada pela Fuvest.

Confira a lista completa com as notas de corte por carreira

Documento aqui PDF

A nota de corte é número mínimo de pontos, por carreira, necessário para o candidato ter acesso à segunda fase do Vestibular. Entre os 15 cursos com maiores notas, Engenharia Civil – São Carlos foi a única que manteve o mesmo índice do ano passado: 61.

O total geral de convocados para a segunda fase é de 37.968, contando com os treineiros. A divulgação da lista de convocados e dos locais de exame de segunda fase será feita no dia 14 de dezembro. Fique atento: os locais de exame não serão, necessariamente, os mesmos da primeira fase.

As provas de segunda fase vão do dia 3 a 5 de janeiro. Já as provas de habilidades específicas terão início no dia 6 e terminam no dia 8 de janeiro.