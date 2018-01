Fuvest divulga locais de prova

A Fuvest divulgou nesta segunda-feira os locais de prova do exame deste domingo, 27. Eles estão em www.fuvest.br/vest2012/listas/locexa1f.stm

São 61 locais na Grande São Paulo, 53 no Interior do Estado de São Paulo, totalizando 114 locais. Para a Licenciatura em Ciências – Semipresencial, são 2 locais em São Paulo e 3 no Interior (Piracicaba, Ribeirão Preto e São Carlos).

É necessário levar, no dia 27, o documento de identidade, caneta esferográfica (azul ou preta), lápis nº 2 e borracha. O candidato não deve levar, no dia da prova, qualquer tipo de equipamento de telecomunicação.

A chegada à escola deverá ocorrer até 12h30min. O início da prova ocorre a partir das 13h. Não serão admitidos retardatários.