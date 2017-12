Fuvest divulga lista de aprovados na 1ª fase do Processo de Transferência

A Fuvest divulgou a lista de aprovados na 1ª etapa do processo de transferência para 792 vagas da USP. A lista de convocados para a segunda etapa, que será realizada pelas escolas onde estão os cursos pretendidos pelos alunos aprovados, estava prevista para o dia 7 de agosto (sábado), mas a Fuvest antecipou a divulgação para esta sexta.

Dos 1.955 candidatos, estão sendo chamados 900. O candidato classificado deverá entregar a documentação na respectiva Seção de Alunos em 19 ou 20 de agosto, oportunidade em que será informado sobre as avaliações (datas e formas) da segunda etapa de provas. A lista de convocados pode ser consultada no site.

