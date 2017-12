A Fuvest divulgou nesta sexta-feira lista com 298 nomes aprovados nas provas específicas, sendo 130 para Artes Visuais e 168 para Música (desses, 50 são para Música-Ribeirão Preto). Estavam inscritos 1524 candidatos para ambas as carreiras, contra 1252 no vestibular anterior. Os não aprovados passam a concorrer, automaticamente, para a vaga de segunda opção indicada na ficha de inscrição. A lista completa pode ser consultada no site da Fuvest



