Fuvest divulga lista de aprovados em exames de língua estrangeira para pós em Direito

Os candidatos aprovados para os programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) da Faculdade de Direito da USP já podem consultar o resultado das provas de proficiência em idioma estrangeiro (inglês, italiano, francês e alemão) no site da Fuvest.

Ao todo, foram aplicadas 1.559 provas.

No dia 27, a faculdade publicará edital com a relação dos candidatos convocados para a 2ª fase do processo seletivo, que corresponde a uma prova dissertativa, e seu local de aplicação.

Mais informações sobre esse exame de ingresso podem ser obtidas neste site.