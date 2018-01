Fuvest divulga lista de aprovados do vestibular 2011

A Fuvest anunciou nesta terça-feira a lista com os candidatos aprovados no vestibular 2011. Ao todo, são 10.752 convocados.

Documento Confira aqui a lista. PDF

Documento E confira lista de treineiros PDF

Os convocados nesta primeira chamada devem efetuar suas matrículas nos dias 14 ou 15 de fevereiro (segunda-feira ou terça-feira), nos locais e horários indicados no Manual do Candidato (páginas 68 a 70), disponível no site da Fuvest www.fuvest.br.

Veja os documentos necessários para fazer a sua matrícula:

USP

1) Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio ou equivalente e respectivo histórico escolar ou diploma de curso superior devidamente registrado (uma cópia);

2) Documento de Identidade (uma cópia);

3) Uma foto 3 x 4, datada, com menos de um ano.

Os documentos dos itens 1 e 2 deverão ser apresentados em 1 (uma) cópia, acompanhada dos originais ou de cópias autenticadas, as quais não ficarão retidas, servindo apenas para conferência.

Atuais alunos da USP que ingressarem em novo curso da USP pela Fuvest 2011 serão automaticamente considerados desistentes dos cursos antigos, ao se matricularem novamente.

Candidatos convocados para matrícula na USP, que já estiverem matriculados em outro curso de graduação de instituição pública de ensino superior – federal, estadual ou municipal – deverão optar pelo curso desejado em apenas uma dessas instituições.

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

1) Prova de conclusão do ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar;

2) Documento de Identidade – RG;

3) Cadastro de Pessoa Física – CPF;

4) Duas fotos 3 x 4 recentes.

Os documentos constantes dos itens 1 a 3 deverão ser apresentados em 2 (duas) cópias autenticadas.

O pagamento deverá ser efetuado no ato da matrícula, de acordo com o valor do curso.

Inclusp

Candidatos que optaram pelo programa Inclusp (Programa de Inclusão Social da USP) devem apresentar, na matrícula, documentos (histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio, de exame supletivo, madureza ou Educação de Jovens e Adultos – EJA –, na forma presencial ou semipresencial) que comprovem a realização integral desses estudos em escola pública no Brasil, para justificar a concessão do bônus.

Segunda chamada

19/02/2011 (sábado) – Divulgação da lista de convocados para matrícula.

21/02/2011 (segunda-feira) – Matrícula