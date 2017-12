Fuvest divulga aprovados para a 2ª fase do vestibular 2016

Atualizado às 9h45

SÃO PAULO – A Fuvest, exame de ingresso na Universidade de São Paulo (USP), divulgou nesta sexta-feira, 18, o resultado da primeira fase do vestibular 2016. Veja

Foram convocados 23.775 candidatos para esta etapa – além de 2.192 treineiros. Em disputa estão 9.568 vagas na USP e 120 vagas na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Além disso, 1.489 vagas de diversos cursos foram oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) por meio do desempenho no Enem 2015.

As provas da segunda fase terão início às 13 horas do dia 10 de janeiro de 2016 (domingo) e irão até terça-feira, 12.

A Fuvest informou que os convocados farão provas em 42 endereços, sendo 23 na região metropolitana de São Paulo e 19 no interior do Estado. A instituição recomenda que esses endereços sejam visitados com antecedência pelos candidatos porque podem ser diferentes dos locais em que fizeram a prova na primeira fase.

Primeira fase. A primeira fase da Fuvest ocorreu em 29 de novembro e teve 142.721 inscritos, dos quais 13.922 não realizaram a prova, gerando abstenção de 9,8%. Conforme dados divulgados pela organização do vestibular, o índice caiu em relação ao ano passado, quando o exame teve 10,2% de faltosos.

As provas foram realizadas em 121 locais do Estado. Não houve registro de incidentes.

Notas de corte. As notas de corte foram anunciadas na segunda-feira, 14. A maior nota é a de Medicina, que para 2016 exige 73 pontos, seguida por Medicina em Ribeirão Preto, com 72, Engenharia Aeronáutica em São Carlos, com 67, e Psicologia, com 62.