No mesmo dia em que divulgou o calendário do seu vestibular, a Fuvest divulgou nesta tarde 56 redações que considera como “algumas das melhores” do vestibular de 2011.

O tema seguiu a tendência da Fuvest de assuntos com um toque filosófico. Os estudantes tinham que relacionar, a partir de textos, o altruísmo e o pensamento a longo prazo.

Confira aqui os textos considerados bons.

Leia mais:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1ª fase da Fuvest será em 27 de novembro