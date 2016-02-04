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Fuvest divulga segunda chamada de aprovados do vestibular 2016; veja

Foram convocados para matrícula 1.686 candidatos, sendo 1.337 novos e 349 remanejados; 3ª lista será divulgada em 16 de fevereiro

Redação Estadão.edu

04 Fevereiro 2016 | 11h02

SÃO PAULO – A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta quinta-feira, 4, a segunda lista de convocados do vestibular 2016 – confira a lista de aprovados abaixo. Foram chamados para matrícula em cursos da Universidade de São Paulo (USP)e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 1.686 candidatos, sendo 1.337 novos (13,97% do total de vagas) e 349 matriculados da lista anterior que solicitaram remanejamento. No vestibular passado, a lista continha 2.353 nomes (1.823 novos e 530 remanejados).

Os candidatos dessa lista, bem como os convocados na primeira chamada, devem efetuar matrícula presencial obrigatória na quinta-feira, 11, e na sexta-feira, 12, no respectivo serviço de graduação da unidade que oferece o curso, com a entrega da documentação listada no manual do candidato.

A terceira chamada será no dia 16 de fevereiro. Os candidatos que estiverem nessa lista deverão estar com a documentação em ordem para fazer matrícula presencial no dia 18.


Veja a lista de documentos para matrícula na USP:

1. Certificado de conclusão do curso de ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar, ou diploma de curso superior devidamente registrado (uma cópia)*;

2. Documento de identidade oficial (uma cópia)*;

3. Uma foto 3×4, datada, com menos de um ano.
*Cópias dos documentos deverão ser autenticadas

Candidatas comemoram aprovação na Fuvest (Foto: Hélvio Romero/Estadão)

Candidatas comemoram aprovação na Fuvest (Foto: Hélvio Romero/Estadão)

Veja a lista de documentos para matrícula na Santa Casa:

1. Prova de conclusão do Ensino Médio e respectivo histórico escolar;

2. Documento de identidade**;

3. Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)**;

4. Duas fotos 3×4 recentes.

**Os documentos deverão ser apresentados em duas cópias autenticadas.
– O pagamento deverá ser efetuado no ato da matrícula, de acordo com o valor do curso.

As matrículas também podem ser feitas por procuração. Outras informações devem ser obtidas pelo serviço de graduação da unidade (escola, faculdade ou instituto) do curso em que o aluno foi aprovado.

Confira abaixo a relação de aprovados:

---------------------------A---------------------------

ABIKEILA JULIANA GENARO                  6506277 485-32

ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS                1386393 520-41

ADRIANA YOKO SASATANI                    3523702 495-34

ADRIENE YUMI ISHIMOTO                    7475144 805-66

AFFONSO GINO AMENDOLA NETO               2988933 790-56

AGATHA PRISCILA ALVES NOGUEIRA           1008842 790-50

AILTON GRACIANO DE SOUZA CORREIA         7332267 780-46

ALAN BATISTA ARAUJO                      4143005 790-51

ALAN COSTA LEITE                         1014592 215-50

ALAN KEISSUKE TAKEHARA                   1137011 165-30

ALAN MATEUS SAMPAIO DE SOUZA             1123798 770-31

ALAN YEONG UK CHO                        2490929 705-12

ALANA OLIVEIRA DE ARAUJO                 6004812 235-57

ALANIS LISBOA MESQUITA                   7480369 445-21

ALBERTHO ATILA PEREIRA COSTA             3559431 200-45

ALBERTO BARBO FITTIPALDI                 2092793 165-32

ALCIDES YOSHIMITSU SHIMONISHI            4636902 775-39

ALEC BRIAN LACERDA                       5279240 560-50

ALEF SEGURA SANTOS                       5253045 810-67

ALEFF SOARES DE COUTO                    1535862 825-73

ALESSANDRA RIBEIRO DE SOUZA              4390062 145-23

ALESSANDRA RODRIGUES SANTOS              7522050 815-68

ALESSANDRO DAVI DA SILVA FREITAS         3508547 790-51

ALESSANDRO ISOLICA                       2800712 740-22

ALESSANDRO PIRES RAMOS                   5251083 450-23

ALESSANDRO SUENAGA WAGNER                2652808 165-34

ALEX AMARAL DE SOUZA                     2657748 245-60

ALEX JOSE ARANTES                        5022533 765-28

ALEX LOPES DE VASCONCELOS                3156882 705-11

ALEXANDRA MACHADO COSTA                  5851929 405-12

ALEXANDRE DE CARVALHO KUDZIN             3016407 830-74

ALEXANDRE FLAKSBERG CHEVIS               2263739 165-34

ALEXANDRE KAZUHIRO CUBOIAMA              3595648 190-40

ALEXANDRE MARTINHO LOPES ROMANSINE       2514903 550-48

ALEXANDRE TORRES LAVACCA                 4159194 825-70

ALEXANDRE VICENTE MARQUES DE SOUZA       3121746 800-65

ALICE MOGADOURO DUARTE                   2839124 280-71

ALICE RIBEIRO BERTONI GONCALVES          7487755 165-29

ALICE SANTANA DE LIMA                    3105667 235-56

ALICIA RAFAELLY VILEFORT SALES           4393667 485-32

ALICIA YUKA ISSEGUE                      4638383 705-11

ALINE DE SOUZA SOARES                    4637096 225-53

ALINE DUQUE DIAZ                         1127451 235-56

ALINE FIGUEIREDO MACHADO SOARES          2985741 165-31

ALINE PASQUALIM LOPES                    5284934 415-14

ALINE RIBEIRO DANTAS                     3544397 705-11

ALINE TOFFOLI MARTINS                    3520453 235-56

ALINE YUKIMI MATSUDA                     2655188 255-63

ALISON ROBERTO TANAJURA TARGA            3758102 160-28

ALISSON HENRIQUE MELO DA CUNHA           3765029 270-68

ALLAN BERMUDEZ                           3138044 775-41

ALLAN MONTEIRO PESSOA                    4772279 235-57

ALLAN SOUZA DA SILVA                     5845036 825-70

ALLAN SPECIAN CARVALHEIRA                3554605 790-61

ALYNE FLORES CUNHA                       3551737 400-11

AMANDA BARBOSA OLMEDILA GALIOTI          2379284 225-54

AMANDA BARUSSI RIZZATO                   4023917 200-44

AMANDA BASTOS FERREIRA                   1125258 825-72

AMANDA BRUM PAULINO                      2101865 160-28

AMANDA CALLEGARI LOSCHIAVO               3129497 200-44

AMANDA DOS SANTOS CARLOS                 3898710 825-72

AMANDA ELLEN DOS SANTOS FERREIRA         1006130 235-57

AMANDA FERREIRA FURIAN                   2507905 500-36

AMANDA FOCOSI SARMENTO                   7565905 260-64

AMANDA HERRERA FARHA                     6501209 485-32

AMANDA KALIL SOARES LEITE                5271716 160-26

AMANDA LOPES CAMPOS                      1379096 535-44

AMANDA LUIZA MORAES EVANGELISTA          7474544 490-33

AMANDA MOREIRA MORENO                    3878330 200-45

AMANDA MORO SANCHES                      7513723 100-10

AMANDA NOGUEIRA ANACLETO                 3594165 705-11

AMANDA PARIZOTO GALES                    4503752 775-39

AMANDA PINHEIRO BRANDAO ALVES            2508416 235-56

AMANDA SALVADOR                          6752058 750-25

AMANDA SOUZA VALERIO PEREIRA             3558112 200-45

AMANDA VIRGENTIN                         5667637 260-64

AMELIA GIOVANETTI                        6882960 790-63

AMERICO MENDES FLORES                    6878765 710-15

ANA BEATRIZ CARRER DAMIATI               6505218 280-71

ANA BEATRIZ GARCIA                       1194425 255-63

ANA BEATRIZ GONCALVES                    3382372 530-43

ANA BEATRIZ SHIMABUKO CARVALHO LEITE     4164857 495-34

ANA CAPERUTO                             2400287 840-75

ANA CARLA COSTA                          5662864 425-16

ANA CAROLINA BRAUNSTEIN MARQUES          2509817 165-31

ANA CAROLINA DE MORAIS VENTURA           2518143 495-34

ANA CAROLINA FIAIS SANTOS                6488822 445-21

ANA CAROLINA IMAI DE HOLANDA             3362067 440-20

ANA CAROLINA MAINARDI DE MATTOS          7483568 260-64

ANA CAROLINA MARQUES PACHECO             5254179 235-57

ANA CAROLINA OLIVEIRA FERREIRA           5537907 530-43

ANA CAROLINA OLIVER FRANCO               1815679 235-56

ANA CAROLINA RAYMUNDO PIMENTA            7041607 545-47

ANA CAROLINA ROSSINI DARWIN              7556678 740-23

ANA CAROLINA VILLAS BOAS VILLELA ROSSI   2258197 500-36

ANA CAROLINE BELARMINO BARROS            6125778 790-54

ANA CAROLINE CARVALHO SIQUEIRA           1377095 855-78

ANA CLARA BORTOLUZZI TEIXEIRA            2121736 425-16

ANA CRISTINA HENRIQUES NUNES             6016686 235-56

ANA FLAVIA GUIOTTO FAVERO                5684533 490-33

ANA HELENA CORRADINI                     5530916 220-52

ANA LARA RAMPIM GIUSTO                   5411207 445-22

ANA LAURA FRANCISCHINI SANCHEZ           6757009 225-53

ANA LAURA RODRIGUES                      5530340 445-22

ANA LAURA VARELA DE SOUZA                7548440 260-64

ANA LUIZA BROLIO DE PAULA                3784524 215-50

ANA LUIZA MENDONCA FIGUEIREDO            1003507 500-36

ANA MAIA BAPTISTAO                       4969807 710-16

ANA MARIA DE SOUZA                       3014880 495-34

ANA MARIA RAAB FORASTIERI PICCINO        6520138 225-53

ANA PAULA DE OLIVEIRA FARIA              4628706 550-48

ANA PAULA GOMES MEIRA                    4527511 705-11

ANA PAULA OLIVEIRA BENETE                3782911 820-69

ANA PAULA REZANTE DE OLIVEIRA            3575866 101-12

ANA PAULA TAVARES                        6510172 495-34

ANA RUBIA ROCKENBACH                     7503394 445-21

ANA VITORIA BANDEIRA PETILO DE CARVALHO  2116625 460-25

ANA VITORIA CARVALHO                     7501023 100-11

ANAIRA RUEDA                             2795934 820-69

ANALENA SOUSA DA SILVA                   1540674 455-24

ANALU RODRIGUEZ MARCHESIN                5654497 545-47

ANANDA CATHARINE DOS SANTOS M DO CARMO   3894885 235-56

ANDERSON FARIAS DE SANTANA               4536859 445-22

ANDERSON HIDEO BALDUINO NOYORI           1402399 225-54

ANDERSON LUIZ FORGERINI                  4382941 825-71

ANDERSON NUNES DA SILVA                  5404515 825-70

ANDERSON YUKIO OKUNO                     5653559 800-65

ANDRE ALEIXO PEDERSOLI                   7523614 790-55

ANDRE ALMEIDA PARONI                     2514166 165-32

ANDRE ARRUDA LIMA                        1154014 400-11

ANDRE BASTOS GEBIN                       3519110 825-72

ANDRE CANTEIRO BAFFINI                   1129534 790-51

ANDRE CAVALCANTE DOS SANTOS              3377731 715-17

ANDRE GIRADI RIBEIRO DA ROCHA            6879155 710-15

ANDRE GUSTAVO PIRES FONTOURA BORGES      7899755 235-56

ANDRE LEAO DE SOUZA DOMINGUEZ            1171241 745-24

ANDRE LUIS HERRERA GAMA                  5535596 745-24

ANDRE LUIZ TAVARES DIAS                  3004604 855-77

ANDRE MARINO DE PAIVA                    7471548 705-11

ANDRE RIBEIRO MENDES ANDREOTTI           5851516 830-74

ANDRE SHIMIZU                            2500420 775-32

ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA CAMELLINI     4971384 775-36

ANDRE YUITI ABE                          2262587 775-35

ANDREA AKEMI YAGYU                       3004159 705-11

ANDREA ZALMORA GARCIA COELHO             7558323 865-79

ANDREIA DOM PEDRO                        3389057 410-13

ANDRES EDUARDO MARCHETTI COLOGNESI       6006635 775-41

ANDRESSA BENNEMANN CARVALHO              5408143 255-62

ANDRESSA PIRES BIANCHIN                  5389262 235-57

ANDRESSA ROCHA CARNEVALLI POMPEU RIBEIRO 1129573 270-68

ANDREW AUGUSTO JESUS DE FARIA ALVARENGA  4751413 790-51

ANDREY VITAL TEODORO                     2113312 210-47

ANDREZA PEREIRA LUZ                      3110408 535-44

ANGELA ALVES FERREIRA                    5671571 765-29

ANGELO DE MORAES VANSAN                  4989700 825-71

ANGUE CHEN SU                            2681674 195-42

ANNA BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA           1385672 825-71

ANNA HELENA SILVESTRE DI IORIO           4643836 705-11

ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO CARVALHO     3164548 825-73

ANTONIO CARLOS ZAVAGLI                   5402902 790-51

ANTONIO MALDONADO GUERRA DA CUNHA        5256034 790-61

ANTONIO NELSON FORNARI MENDES MOREIRA    4980629 710-14

ARIADNE LUCENA                           1405776 575-53

ARTHUR CANHISARES JUNIOR                 2812821 790-63

ARTHUR CARAVIERI PONTES                  3551235 825-71

ARTHUR DURAM UM                          3129383 710-14

ARTHUR FIRMINO DE MACEDO SANTOS          1657599 855-77

ARTHUR GARCIA MENDONCA                   2994256 165-31

ARTHUR LUCATO DE OLIVEIRA MONTE          4989553 785-49

ARTHUR LUIZ FERREIRA                     4147637 790-51

ARTHUR MARASSATTI CALDAS                 4510729 790-60

ARTHUR RISSO LOCATELLI                   4030250 775-35

ARTHUR SOUZA LOPES                       4153565 260-64

ARTHUR WILLIANS DE JESUS BENINCASA       3390515 255-63

ARTUR AFFONSO DOS SANTOS PIERONI         3126370 165-31

ARTUR INACIO MINUSSI                     7328646 260-64

ARTUR VENTURELLI DOMINGUES               7488647 765-28

AUGUSTO COSTA E SILVA                    2841723 190-40

AUGUSTO MILIORINI AMENDOLA               2255490 840-75

AURORA SEGRE                             2112317 550-48

AYRTON ONO SAKAMOTO                      6375590 705-11



---------------------------B---------------------------

BARBARA CRISTINA SOUSA                   3889226 500-36

BARBARA LEITE PINTO                      3883480 815-68

BARBARA MARI BIE                         1383632 235-57

BARBARA PEREIRA MACIEL                   4157154 260-64

BARBARA SOUZA ARANTES                    3766985 265-66

BARBARA SOUZA DE TOLEDO                  5009906 235-56

BEATRICE HIROMI ONIWA MESTRE             3899487 235-57

BEATRIZ BIGNARDI VIEIRA DA MOTTA         2096642 775-36

BEATRIZ CAMPOS DE ALMEIDA DE C MONTEIRO  2091030 710-14

BEATRIZ CECATO DUMALAKAS                 5405453 405-12

BEATRIZ COSMO DA SILVA                   2518378 855-78

BEATRIZ COUTINHO DE FREITAS              1404254 260-64

BEATRIZ DE ALMEIDA                       7038098 260-64

BEATRIZ DE CARVALHO MATHIAS LIMA         3557754 535-45

BEATRIZ DE OLIVEIRA MOTA                 1381581 705-11

BEATRIZ DOMENICI DE OLIVEIRA             1781038 415-14

BEATRIZ FAIA LOPES                       6017247 825-71

BEATRIZ FELIX DA SILVA                   3577194 200-45

BEATRIZ FRANCA CASTILLO                  6901484 410-13

BEATRIZ GARCIA DE ANDRADE E SILVA        3538160 160-27

BEATRIZ GOMES DA SILVA                   4624451 235-57

BEATRIZ IGNACIO NEVES                    6245635 855-78

BEATRIZ LUCIANO LOPES DO CARMO           6018178 520-41

BEATRIZ PINEIRO PORTARO                  1178232 825-71

BEATRIZ POZZAN DOS SANTOS DUARTE         4160809 710-14

BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA                 1668130 520-40

BEATRIZ RODRIGUES BERGAMO                5537202 495-34

BEATRIZ SACCON BELLINETTI                3521669 255-63

BEATRIZ SILVA GARCIA                     4385503 820-69

BEATRIZ SIQUEIRA LOBO VIANNA             2670197 790-57

BEATRIZ SQUASSONI TRAVASSOS              3772372 575-53

BEATRIZ THIEMI MIYAZATO BULGARELLI       2094545 445-22

BEATRIZ TROMBETTA SILVA                  1972926 750-25

BEATRIZ VEDOVATO THOMAZINI               3886632 235-56

BEATRIZ ZUMPANO CALENTE                  4511749 840-75

BIA RUSSO COELHO                         3763195 255-62

BIANCA DE CASTRO BOSCARIOL               2984358 160-28

BIANCA FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA        4624024 705-11

BIANCA FRANCO DE JESUS                   5529006 490-33

BIANCA HYON JOO LEE                      1824137 705-12

BIANCA WEDEKIM FARIA                     3367274 445-21

BRENO GREGORIO ANGELOTTI                 7046732 710-15

BRENO HELFSTEIN MOURA                    2253517 710-13

BRENO KOBAYASHI HIRATSUKA                3003527 500-36

BRENO SANTOS BARBOSA                     3139452 165-30

BRENO VINICIUS VIANA DE OLIVEIRA         5251222 710-15

BRUNA DE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS      3597535 440-20

BRUNA DE OLIVEIRA GARCIA MODOLO          1776849 235-56

BRUNA EVELIN LOPES SANTOS                3140426 130-19

BRUNA FELIPPE FERREIRA                   7328977 495-34

BRUNA HARUE TAKEDA                       5254193 255-62

BRUNA HARUMI MIWA PANISSA                1654286 235-56

BRUNA JULIE DOS SANTOS FRANCO            5247035 720-18

BRUNA MARQUES SOUZA HENRIQUE             1670073 285-72

BRUNA MIDORI MURATA UEDA YAOKITI         4750553 235-57

BRUNA OKURA                              1824518 825-72

BRUNA ORTEGA ROCHA                       3371850 705-12

BRUNA RAMOS MACEDO                       4638084 280-71

BRUNA TAKAHASHI MAFFEI                   4984951 235-56

BRUNO ANDRADE TONIM                      2831729 775-32

BRUNO ASTROLINO E SILVA                  6896037 790-63

BRUNO BELLUZZO                           6749973 710-15

BRUNO CAMPOS ALMEIDA                     1379510 810-67

BRUNO DOS SANTOS PASSOS                  3535680 200-44

BRUNO EDUARDO FEITOSA DOS S PRONESTINO   3535925 235-57

BRUNO FACINA                             2802414 710-14

BRUNO KEN FUGIMOTO                       7575301 865-79

BRUNO MONTEIRO MODESTO                   4033780 820-69

BRUNO MORII BORGES                       5267529 710-14

BRUNO PINHEIRO DOS SANTOS                2401503 705-12

BRUNO PITONDO DE MORAES                  3768146 235-57

BRUNO PRATES                             4503777 780-45

BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS               1182031 255-63

BRUNO SALOMAO LEAO                       4985708 775-35

BRUNO SANGIORGIO                         1666954 235-57

BRUNO STEVANATO TREVISAN                 5225131 795-64

BRUNO VINICIUS DA SILVA PINTO            7471441 830-74

BRUNO WALDVOGEL                          2824340 710-16

BRYAN CAPPUTI CARVALHO                   4510000 160-27



---------------------------C---------------------------

CAIO BLAZIZZA ALASMAR                    6751942 790-52

CAIO BOFF BUCH PASTORIZA                 5278956 455-24

CAIO FERREIRA                            5664146 710-15

CAIO FERREIRA BERNARDO                   1655880 710-16

CAIO HONDA RAMPAZZO DEL VALHE            1793535 500-36

CAIO MIAZZI VIEIRA                       1180094 195-43

CAIO NOBUYOSHI KOGA                      2801255 500-36

CAIO OSTAN DIANES                        6897694 815-68

CAIO SABER LAURO                         3110828 165-32

CAIO SIMAO VILLELA                       2116194 775-39

CAIO SU                                  2655099 225-54

CAIO XAVIER BALDORINI ARIERO             4752013 500-35

CAIQUE MARTINS OLIVEIRA                  3560191 500-36

CALEBE DE OLIVEIRA CUNHA                 6123097 190-41

CAMILA COSTA ZANIRATO                    5009945 410-13

CAMILA DE CARVALHO MARTINES              6907081 445-22

CAMILA DE SOUZA PALMA                    7571107 100-11

CAMILA DUARTE SILVA PINHO                4749106 445-21

CAMILA FERREIRA MARTINS CANDIDO          1190875 280-71

CAMILA FERREIRA MENDES                   3879787 575-53

CAMILA LIMA DE SOUZA CARVALHO            5248639 730-20

CAMILA MARIA BRIZOLARI                   6884661 436-19

CAMILA MARTINS FERREIRA                  7493402 830-74

CAMILA MIYUKI YOSHIGA                    3552134 200-45

CAMILA PEREIRA BARBOSA                   2505516 520-40

CAMILA PERIN                             5391352 235-57

CAMILA PINTO DOURADO                     4640644 705-12

CAMILA SALINAS GUILLAUX                  2373776 460-25

CAMILA SHIMABUKURO YAMASHIRO             3517336 165-31

CAMILLA DOS SANTOS COSTA                 5253554 700-10

CAMILLA MAYUMI INOUE                     3567595 840-75

CAMILLA MONTEIRO GOMES                   3516184 825-70

CARINA PEIXOTO MENEZES                   1659066 235-57

CARLA DE JESUS LIMA                      1789679 255-63

CARLA ESTHEFANE SOUZA DA SILVA           6343047 495-34

CARLOS ALEXANDRE SOUSA                   2530050 200-44

CARLOS ALEXANDRE ZUCCHI PEREIRA          5534470 285-72

CARLOS EDUARDO COUTINHO MARTINHO         3911765 710-15

CARLOS EDUARDO GOMES MIRANDA             1011009 825-70

CARLOS HENRIQUE DA SILVA                 7474124 135-20

CARLOS JOSE PARADA                       1373450 820-69

CARLOS MIGUEL TOSTE SISTO                7482078 790-63

CARLOS OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS         4504014 285-72

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO               7570838 825-71

CARLOS VINICIUS SAVIAN LIMA              5389383 155-25

CAROLINA ALVES DA SILVA                  1123766 235-57

CAROLINA BERTI DE SOUZA CORREA           1788400 200-44

CAROLINA CAMARGOS SANTOS                 1133283 255-62

CAROLINA DE OLIVEIRA GARCIA              1670590 530-43

CAROLINA DE SOUZA FREITAS                7492784 790-51

CAROLINA GOMES SIMOES STAMPONE           3125602 160-28

CAROLINA KIMI AITA                       2796356 460-26

CAROLINA ROMEIRO PEREIRA                 7473638 570-52

CAROLINA SALIM VAZ                       5284553 445-21

CAROLINA SOUZA SANCHEZ                   5042379 510-38

CAROLINE AMARO DA SILVA                  7906865 445-22

CAROLINE ANDRESSA DIAS ARRUDA            5283394 255-63

CAROLINE DE MATTOS CARREIRO              4634399 500-36

CAROLINE MARTINS FAVERO                  5847005 445-21

CAROLINE MENDONCA GOMES                  7022197 785-49

CAROLINE MIDORI TAGO                     1189079 445-22

CAROLINE NASCIMENTO SOUZA                7579118 135-20

CAROLINE SANTIN PALARIA                  2651688 825-70

CASSIO ALVES GARCIA PRADO                1186421 210-47

CAUA PACHECO DE LIMA                     3564777 805-66

CELESTE DOS PRAZERES FERREIRA DE MELO    3109644 155-25

CELIO GURFINKEL MARQUES DE GODOY         1156474 705-11

CELSO PADILHA LIMA JUNIOR                7472618 445-21

CHRISTIAN DE ARAUJO SILVA                4523185 825-72

CINDY LARA BATISTA PEREIRA               1658637 145-23

CLAIRE RUIZ                              7494511 490-33

CLARISSA RIZZO CREDIDIO DO O             3162426 790-50

CLAUDIO LISIAS CARDOSO FONSECA           4504150 235-57

CLEJANE MOURA DE ARAUJO                  2680825 235-57

CLODOALDO JOSE ALEIXO JUNIOR             7037904 790-63

CRISLEINE BORGES                         1654635 145-23

CRISTINA BARCELOS RODRIGUES PINTO        1194069 255-63

CRISTINA MARIA CHAIM                     2123018 495-34

CRISTINA SAYURI SEKINI GUENKAWA          2102515 165-31



---------------------------D---------------------------

DAIANA DA SILVA TEIXEIRA                 3531760 235-57

DAIANE ALVES MARTINS                     1125322 480-31

DAIANE OLIVEIRA DA SILVA                 1793268 225-53

DAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS              1975438 820-69

DAISY FRANCISCO PINATO                   3181686 820-69

DANIEL ANTUNES SILVA PEREIRA             2103446 190-41

DANIEL BALDI DE FREITAS SACCO            2266354 710-14

DANIEL BRAZ PIOVESAN                     1973647 775-32

DANIEL COSTA DE ASSIS                    3899601 750-25

DANIEL HISAOKA TAVARES                   3765400 400-11

DANIEL MARTINS VIEIRA ZIMMERMANN         4973314 500-36

DANIEL NUNES DA SILVA                    1656248 235-57

DANIEL PASINI VILARINHO GIOSO            2500259 715-17

DANIEL RODRIGUES                         7774919 795-64

DANIEL SILVA JUNIOR                      3557964 500-36

DANIEL SIMOES ARISTONE                   1155123 790-54

DANIEL ZAPPA FONSECA                     4746398 720-18

DANIELA ARAUJO GARIGLIO                  3147164 520-41

DANIELA PEGAZ MACHADO                    2810126 775-32

DANIELA PERPETUO MIRANDA                 1672658 436-19

DANIELE CRISTINA DA COSTA                5252040 255-62

DANIELLA QUINTELLA DO ESPIRITO SANTO     1147614 255-63

DANIELLE YUKARI KIMURA                   1004751 500-36

DANILO ANUNCIATO DE OLIVEIRA             6897872 795-64

DANILO CAMARGO FERNANDES                 2983306 400-10

DANILO DA SILVA                          4153451 790-54

DANILO LUIZ DINO GIORGIO                 1976796 200-45

DANILO MENDES BIANCHI                    3161573 535-44

DANILO NAKAYA ALVARENGA DE REZENDE       2528244 500-36

DANTE VIGNOLA AZAMBUJA                   2796395 775-33

DANYELLEN DHEYNIFFER MONTEIRO GALINDO    5669385 790-53

DARA FUCKNER FERNANDES                   3173209 200-45

DAVI GONCALVES                           2652427 235-57

DAVI HENRIQUE OLIVEIRA JANA              3016243 535-45

DAVI OLIVEIRA PENA                       4782056 785-48

DAVID FOGELMAN                           2256374 495-34

DAVID GOMES DE MELO BARROS               5002616 495-34

DAVID MESHULAM AJZENTAL                  2386001 165-30

DAVID ROBERTO CUNHA NASCIMENTO           6487371 790-63

DAYANE SOUZA PEREIRA MATOS               3121269 225-53

DAYANNE LUIZA DOS SANTOS PAZ             2105010 535-45

DEBORAH EMILIANO WALDOW                  3179361 815-68

DEBORAH LIDIA GOMES LOOKIN               1001303 820-69

DENILSON PIRES DO COUTO JUNIOR           5533556 160-28

DENISE KATCHUIAN DOGNINI                 2505886 160-28

DENISE LOLI                              3902684 160-27

DENISE SOUZA DE FREITAS                  5542249 545-47

DENNYS ALVES LIMA                        1797455 790-54

DIEGO ANDRADE DE SANTANA                 4265540 220-52

DIEGO ANDRE DE ARAUJO SOUSA              1012673 775-35

DIEGO CIANELLI SANMIGUEL                 1154765 145-22

DIEGO DA SILVA DEVESA                    1008988 825-71

DIEGO DE BELLIS LEAO                     1801925 400-11

DIEGO DE SOUSA RODRIGUES                 1374042 195-43

DIEGO EITH ITAYA                         3528860 520-41

DIEGO VILLAR TERAGI                      2089808 790-51

DIOGO ANDRADE NANI                       2838773 400-10

DIOGO SIEBRA BOCHIO                      1188220 825-71

DIONISIO PERRICCI RUIS                   4022733 200-45

DIRCEU DE BORTOLI                        7562955 260-64

DONIZETTI JOSE GUILHERME LOPES           2629019 790-60

DORIVAL ALVES DA SILVA JUNIOR            4967012 705-12

DOUGLAS CARVALHO RAMOS                   2087718 775-39

DOUGLAS FREIRE DA SILVA                  4391770 705-11

DOUGLAS TRENCH DE CAMARGO                5247544 100-11

DOUGLAS YAMASAKI CUNHA                   7554951 445-21

DUGLAS FERNANDES MONTEIRO                3013578 235-56



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EDELA JANAINA PRADELA                    6006910 235-56

EDISON TSOKITI MIYASHIRO JUNIOR          5036981 165-29

EDNEIA ARAUJO DA SILVA                   1143904 235-56

EDUARDA CAMPOS MENEGACO                  3517051 500-36

EDUARDA MARIS DE ANDRADE                 7471174 445-21

EDUARDO CAMPOS DIAS                      2384096 710-14

EDUARDO DALLANA                          3541173 790-57

EDUARDO FONTES DE AGUIAR                 3396062 495-34

EDUARDO HENRIQUE BROCHINI                4782729 405-12

EDUARDO HENRIQUE MARTINELLO PEGGAU       3112715 195-42

EDUARDO LEITE RIBEIRO                    1174732 775-43

EDUARDO LOPES DE LUCCA                   5399153 825-71

EDUARDO LOVATO                           7498716 785-49

EDUARDO ROCHA FERNANDES                  2984778 160-26

EDUARDO TRAVERSI DE CAI CONRADO          6014938 790-54

EDUARDO ZABOTO MIROLLI                   1380419 710-16

EGYDIO PACHECO NETO                      6009752 415-14

ELAN DA SILVA FERNANDES                  2983039 165-30

ELEA CASSETTARI ALMEIDA                  2117524 165-32

ELIS VALERIA ANGINSKI COTOSKY            5268702 165-32

ELISANGELA SILVA DE LAIA                 4625418 145-23

ELIZEU ANDRADE MARTINS DE SOUSA          2662340 500-36

ELLEN MARIA DA SILVA                     3518801 855-78

ELYDIMARA DURSO DOS REIS                 3128032 255-63

EMANUEL TOBIAS CAMARGO NERY LOPES        5266306 495-34

EMANUELE VIEIRA ANDRADE                  4503154 535-44

EMILLE TEJO VIANA                        3768648 495-34

EMILY CAROLINE COSTA DA CUNHA            7487513 260-64

EMILY MEGUMI NAKAJIMA                    4634164 436-19

ENIO FABIO DA SILVA FERREIRA             2372230 190-41

ENRICO BIGOTTO                           5655130 195-43

ENRICO EMANUEL TONHOLO                   5541617 780-46

ENZO YAMADA SATAKE                       3007059 710-15

ERIC BUONPATER LEE SANTOS                2842914 710-14

ERIC KEITI YOSHIMURA MOTIZUKI            3177403 825-70

ERIC TAK SENG WONG                       2657933 825-72

ERICA HITOMI ARAKAKI                     3759802 195-42

ERICA REGINA GULACSI PEREIRA R NEGRINI   3888252 415-14

ERICO LAVIERI BELINELLO VERNARECCIA      7463918 135-20

ERIKA DUDR PEREIRA                       5414300 825-70

ERIKA MAZZARIOL                          5037065 510-38

ERIKA MINARI DE SOUZA LIMA               4762445 530-43

ERIKA RICCI LUCAS                        1157163 510-38

ERIKA SANTOS FERREIRA                    2837073 440-20

ERIKA TIEMI WONG FUJII                   2812433 160-26

ESTELA FERRAZ DE TOLEDO                  5019890 445-22

ESTEPHANI KOUTSANTONIS PIRES             2347087 280-71

EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA                1814919 195-43

EVERALDO CARLOS DA SILVA                 6506875 215-50



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FABIANA BARBOSA MURA                     4756047 780-46

FABIANE NAOMI WATANAVE                   4516899 445-21

FABIANE TIYERI TAKARA                    4393005 535-45

FABIO ANDRE NAKANISHI                    2504649 190-40

FABIO BERTOLINI                          3784773 215-50

FABIO FERNANDES CHAVES                   6248275 760-27

FABIO FUSIMOTO PIRES                     1966122 775-39

FABIO INACIO YABUKI DUBAS                2102497 545-47

FABIO KENITI TANJI MUGIUDA               3364755 535-44

FABIO SCORSOLINI VALVERDE                7324142 445-21

FABRICIO LUIZ TANJONI                    4390258 790-61

FATIMA ALDRIGUETTI DE LIRA               7329805 445-21

FELIPE ALVES SIQUEIRA                    4519315 710-16

FELIPE ANTONIO BRANDT VIEIRA             1176815 270-68

FELIPE AUGUSTO MAGALHAES D DE OLIVEIRA   3013756 215-49

FELIPE BORGES TURNER                     1405502 235-57

FELIPE CALDERON SCARIN                   4024887 500-36

FELIPE DE SA PROENCA                     5265065 775-36

FELIPE DE SOUZA ALVACETE                 5255758 700-10

FELIPE FERREIRA LARA RODRIGUES           1821543 235-57

FELIPE FLORES FIAMENCINI                 6884825 740-23

FELIPE FONTES VICOZO                     7204560 820-69

FELIPE GREGORIO LIMA                     2519868 500-36

FELIPE HIDEKI ENDO                       2806366 775-37

FELIPE JOSE DA SILVA FERREIRA            1657600 790-63

FELIPE JUN NAKAMITI                      2843304 200-45

FELIPE MASSUIA                           2394700 710-15

FELIPE MEIRELLES MACHADO                 7326976 745-24

FELIPE MOTONARI UCHIYAMA                 2819196 710-15

FELIPE NAKANO FABRIS                     1800710 780-46

FELIPE PAIXAO LEONARDO                   1185426 165-32

FELIPE SILVA PICARRO                     7490751 160-28

FELIPE SISTE BOAVENTURA                  5037122 830-74

FELIPE TODAKA DA SILVA                   5036903 770-31

FELIPE YUJI KUNIYOSI                     3910492 240-59

FELLIPE TRIPOVICHY ANDRADE               6871767 765-29

FERNANDA CARDOSO TERUYA                  2528098 195-42

FERNANDA CASCARDO CAMPOS                 3019093 480-31

FERNANDA COUTO SKAF                      5027861 215-50

FERNANDA DE MORAES BIAJOTI               7543556 280-71

FERNANDA DE MORAES OKUMURA               1785563 780-46

FERNANDA FERREIRA RUIZ                   2824001 270-68

FERNANDA LADEIA PEREIRA CASTANHO         2523375 760-27

FERNANDA MAGALHAES DA SILVA TIMOTEO      2091702 240-59

FERNANDA MOREIRA SILVA                   4385325 490-33

FERNANDA NOGUEIRA                        2248559 790-56

FERNANDA PITE BLANDINO                   3385960 255-63

FERNANDA RAMOS                           3881891 195-43

FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA           5031094 720-18

FERNANDA VIEIRA FOGACA                   3173878 425-16

FERNANDA YUMI RIBEIRO MORI               3904315 260-64

FERNANDO DINIZ DOS SANTOS FILHO          6878256 710-14

FERNANDO EDSON TALARICO PEREIRA          2806811 790-60

FERNANDO KENJI SAKABE                    2828520 785-48

FIDELES FERNANDO SIMOES DE ANDRADE       4510298 460-26

FILIPE GUIMARAES DE ROSSET ANTONIO       2253677 710-15

FILIPE PEDROSO SEIFARTH                  3376476 500-36

FLAVIA CEMBRANI ZANOTTO                  2393914 235-57

FLAVIA MAGNUSSON ZANETTI OSTE            5398247 445-21

FLAVIA MARIA FERREIRA PARO               7906300 545-47

FLAVIA NUNES LAMBIASI                    2113885 230-55

FLAVIO ISSAMU KAGOHARA                   3547767 710-14

FLORA NAOMI ONO SAKATA                   1192157 255-63

FRANCIELE SANTOS TEIXEIRA                6871436 790-63

FRANCIELLE DE SENE LEZZO                 5392618 255-63

FRANCIELLY NAIADE PEREIRA                5025419 475-30

FRANCINE RODRIGUES WITKOUSKAS            7554905 445-21

FRANCISCO DA NOBREGA LEITE JUNIOR        1967007 825-71

FRANCISCO DE MIRANDA CANTUARIA           1158094 790-57

FRANCISCO FALAVIGNA NETO                 5858069 495-34

FRANCISCO JOSE PINHEIRO SILVA            1186115 560-50

FRANCISCO TOMAZ NETTO                    5684654 450-23

FRANCUILO GOMES DO NASCIMENTO            1976472 705-12

FREDERIC CERMELLI BREYTON                2793577 190-40

FREDERICO DAIBERT MONCORVO DE C BARLETTA 2540346 275-70



---------------------------G---------------------------

GABRIEL ALMEIDA BISPO DOS SANTOS         3577931 705-11

GABRIEL AMARO DE ALMEIDA                 4540890 436-19

GABRIEL ANDRADE DANTAS DE OLIVEIRA       7485398 710-15

GABRIEL ANDRADE DOMINGUES REZENDE        1805012 215-50

GABRIEL ANDRADE FERREIRA DE CASTRO       3017780 790-55

GABRIEL ANTONIO DE OLIVEIRA              3583222 495-34

GABRIEL BATISTA DE ANDRADE               1150927 165-35

GABRIEL BOAVENTURA REIS                  6514427 780-46

GABRIEL BORELLI GUEDES                   7471879 745-24

GABRIEL BORLOTH SILVA                    3548901 830-74

GABRIEL BOROWIAK HIGASKINO               6902675 790-52

GABRIEL BRAGA VILLA                      3542923 500-36

GABRIEL BRASILEIRO NAGLE DE OLIVEIRA     2252073 270-67

GABRIEL BRAZ PINTO                       7326385 435-18

GABRIEL CAMILO LIMA                      2253912 775-39

GABRIEL DE AGUIAR TAJRA                  2498783 160-28

GABRIEL DOS SANTOS NODA                  1823455 790-57

GABRIEL FERNANDES BARBOSA                4526313 165-35

GABRIEL FERRARI TARALLO FERRAZ           6496025 710-15

GABRIEL FRANCISCO BASTO SILVEIRA         1801416 790-50

GABRIEL GOES BRAGA TAKAYANAGI            2803893 775-39

GABRIEL GOMES GONCALVES                  3384925 790-53

GABRIEL GRASSI                           5013865 465-28

GABRIEL GUERRA TIBURCIO                  7502043 785-48

GABRIEL JEAN WEI PENG                    2529524 710-13

GABRIEL JUNQUEIRA ALBERTON               4531770 855-78

GABRIEL LANZILLOTTA MERLO                2983780 790-56

GABRIEL MATTHEUS BEZERRA A DE CARVALHO   6026456 710-14

GABRIEL MENDONCA SERPA                   3543733 500-36

GABRIEL OLIVEIRA PINTO                   4506691 260-64

GABRIEL PANTOJO DE MORAES                3159177 705-11

GABRIEL PASINI TANASOVICI                1168779 855-78

GABRIEL PAULUTTI BARBOSA                 4028095 730-20

GABRIEL PEREIRA LEITE                    2492677 165-31

GABRIEL POLI MAFRA                       7535812 545-47

GABRIEL QUEIROLO LUZ                     6028592 790-59

GABRIEL RAMOS FERREIRA                   5666108 450-23

GABRIEL RIBEIRO                          6879924 790-61

GABRIEL SIMAO CREMPE                     6883335 710-15

GABRIEL TANASOVICI NARDY                 4994041 710-15

GABRIEL THEIZEN NOVAES                   5020386 416-15

GABRIEL VICENTINI PEREIRA                7575276 100-11

GABRIEL VICTOR LAZARO SOBRAL             2511316 500-36

GABRIEL YUKIO SHINODA OLIVEIRA           4748417 775-41

GABRIEL ZANGIROLAMI                      1802475 165-34

GABRIEL ZAVATARO NIGRI                   2518677 775-37

GABRIELA ARAUJO DA SILVA                 3134537 820-69

GABRIELA CONSOLI DOS SANTOS              4399008 225-54

GABRIELA CRISTINE SIMAO SOUZA            5390599 530-43

GABRIELA DA SILVA MARQUES                5037161 145-22

GABRIELA DE SOUZA STANZANI               1197760 440-20

GABRIELA DO PRADO FERREIRA CAVALCANTE    2371630 855-78

GABRIELA DOS SANTOS                      3157824 495-34

GABRIELA FABRI BAGATINI                  1162071 790-54

GABRIELA LORRAYNE ARAUJO SANTOS          3882452 280-71

GABRIELA MACHADO SANTOS                  3507986 705-11

GABRIELA MARQUES SILVA                   4997386 440-20

GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS              7896951 725-19

GABRIELA VITA CARRASCO                   3508198 535-45

GABRIELA VON STAA GUEDES                 1137958 775-36

GABRIELE AUDREY DE OLIVEIRA              4508393 790-51

GABRIELE AUGUSTA ROQUE ARAGON            1395894 825-71

GABRIELE CANDIDO BARCELLOS               2998169 255-62

GABRIELE CARRARA                         6872869 815-68

GABRIELI MARROFFINO DE SOUZA             5389515 235-56

GABRIELLE DAMIATI WEY                    3177517 260-64

GABRIELLE ORTEGA FERNANDES               2827022 790-63

GABRYEL HENRIQUE PIRES                   3584071 235-57

GABRYEL LUZ HEINZELMANN                  5539979 800-65

GENY ZHAO                                2490548 165-34

GEORGIA MARCELA RIBEIRO TEMER GIOVANETTI 5020977 740-22

GERSON RUSSO JUNIOR                      1537490 775-36

GIANCARLO DE SOUZA                       5654472 700-10

GIANLUCA LONGOBARDI                      2090504 165-35

GIOVANA FIRPO DE MORAES RODRIGUES        1135940 790-51

GIOVANA KAORI MORI                       7042698 445-22

GIOVANA LIMA MATTOSO                     4971612 235-56

GIOVANA MANGERONA                        6897064 815-68

GIOVANE OLIVEIRA DE CARVALHO             5260883 775-37

GIOVANNA AQUINO MARTINS                  6490264 485-32

GIOVANNA CALCIOLARI MACHADO              7026288 745-24

GIOVANNA CANDIDO                         6510585 745-24

GIOVANNA DANTAS AGUIAR                   1972698 535-44

GIOVANNA ERY TOCUTI                      3898517 790-54

GIOVANNA FACURY AIGNER                   3547571 165-34

GIOVANNA FERREIRA BISSOLI                5396140 205-46

GIOVANNA FRANCO JULIANO                  6503733 485-32

GIOVANNA FRARE DO VALLE                  5657244 780-46

GIOVANNA LENHARO PEREIRA                 6495286 485-32

GIOVANNA LIMA LABATE                     1805083 500-36

GIOVANNA MAIA TAVARES DE ALMEIDA         5017917 215-49

GIOVANNA MILANI                          4021802 500-36

GIOVANNA QUERIDO                         3764468 220-51

GIOVANNA RODRIGUES OLIVEIRA              3542268 705-11

GIOVANNA ROMANHOLI PASSOS                7555188 445-21

GIOVANNA SALGADO STANCATI DE CARVALHO    1138362 825-71

GIOVANNA YARA AZEVEDO RODINE             6248122 535-45

GIOVANNI POLETTE DALLA LIBERA            7328774 745-24

GIOVANNI SORTINO BASSI                   3886237 165-32

GISELLE MINETI FABRICIO                  6752777 465-28

GIULIA AGUIAR CHUN                       3365259 485-32

GIULIA BARRIOS ZANIN                     4632213 495-34

GIULIA FRIZZARIN BASSA                   4980270 565-51

GIULIA MORETTO PEREIRA                   4027207 445-21

GIULIA RIGON ORTEGA                      3514258 165-31

GIULIA YUMI ARAKAWA DAL COL              3521384 255-62

GIULIANA PEREIRA GOMES                   3904735 705-11

GIULIO RIGOTTI CAVALCANTE                3508173 710-16

GIZELLA MALVINA DA SILVA                 3179094 445-21

GLORIA GUILHERMINA BRAGA BRITO           1134435 790-57

GUIDO JOSE ALVES JUNIOR                  7471459 830-74

GUILHERME ALEXANDRE DE FREITAS           2391728 705-11

GUILHERME ALVES STRELCIUNAS              1786882 165-32

GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ        5660692 255-63

GUILHERME AUGUSTO LATINI LEITE           1011265 790-55

GUILHERME CANCELIERI GAUDENCIO           3564357 775-36

GUILHERME CARVALHO SANTOS                3147883 235-57

GUILHERME COSTA VIEIRA                   1384773 710-13

GUILHERME DE FARIA DUARTE                3535505 160-27

GUILHERME DE PINHO MONTEMOVO             7522245 710-16

GUILHERME DUMAS PERES                    1393167 710-15

GUILHERME GOMES ZUNTA CAMACHO            1780317 710-14

GUILHERME HENRIQUE MAINTINGUER MARTINEZ  6895152 435-18

GUILHERME HIDEKI KATSURAGI OGATA         4639072 705-12

GUILHERME HUBNER RAMOS                   3007251 160-27

GUILHERME JUN NISIKAVA                   2514839 165-34

GUILHERME LISSONE CASANIGA               4506652 145-22

GUILHERME MASCARETTI PROENCA             1167517 165-30

GUILHERME MINATOGAWA                     3586453 865-79

GUILHERME NOBRE GUIMARAES BARROS         1776621 825-72

GUILHERME PADULA DO ESPIRITO SANTO       4630792 500-36

GUILHERME RODRIGUES KANEDA               4387397 790-51

GUILHERME RODRIGUES SOARES               5254492 165-29

GUILHERME SEGOLIN SELMI                  4990858 790-52

GUILHERME SOBRAL DE MORAIS               4270173 165-34

GUILHERME TREVIZAN SILVA OLIVEIRA        1973049 770-31

GUILHERME VERLANGIERI RIBEIRO DE SOUZA   2089644 195-43

GUILHERME WEILER SILVEIRA                4393650 165-30

GUILHERME YUITI TSUZAKI                  2994338 165-34

GUSTAVO ALEM MELLO FERREIRA              2536173 165-31

GUSTAVO ANDREGHETO THOMASI               2812216 165-33

GUSTAVO CARNEIRO DA SILVA                2381901 160-27

GUSTAVO CARRACCIOLI SANTOS NISHIOKA      3524551 805-66

GUSTAVO CARRARO PEDRONERO                6889295 790-61

GUSTAVO DE CEZARE BERTELLA               3378057 165-32

GUSTAVO DE OLIVEIRA CAMARGO              1395030 235-57

GUSTAVO FELIPE DIAS DONA                 5001927 765-29

GUSTAVO GIORDANO TUDISCO                 1787361 160-26

GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES               5266434 825-71

GUSTAVO JUN MORITANI                     4768373 500-36

GUSTAVO LACH HENRIQUE                    4771483 710-14

GUSTAVO LOPES DE ASSIS                   3595324 825-71

GUSTAVO LULLIS MALVAR FORTES             3578684 285-72

GUSTAVO MIRANDA PIRES                    2101445 500-36

GUSTAVO MITSUNARI OYAMA                  3571622 710-15

GUSTAVO MORAES FONTANARI MOLES           3527405 500-36

GUSTAVO PAIVA SILVA PINTO                5673775 775-32

GUSTAVO PAVEZI BENEVENUTO                7323955 765-28

GUSTAVO ROSSI DE ANDRADE                 4514760 265-66

GUSTAVO SOUZA FRANCISCO DA COSTA         5012230 710-15

GUSTAVO SPERLING DAVILA                  2804109 710-15

GUSTAVO VANNUCCHI UNGARI                 4982402 745-24

GUSTAVO YUKEN KAWASE MAIZATTO            7569191 830-74



---------------------------H---------------------------

HADDER BATISTA SILVA                     7020367 445-21

HAISER AFFONSO FERREIRA                  1820256 210-48

HALEF DE LIMA NUNES                      6881238 810-67

HEBER CAMACHO DESTERRO                   4021371 710-16

HEBERT DAS NEVES MACIEL                  4629669 705-11

HEITHOR VINNICIUS BERNARDES SILVA PASSOS 7505356 790-50

HEITOR ALVES NEMITZ                      2258877 400-11

HEITOR PIRES FIGUEIRA                    4984428 710-15

HEITOR RABELLO NEVES                     2112018 255-63

HELENA CALIL CRUZ                        2248623 215-49

HELENA VILELA DE GODOY                   7018398 445-21

HELLEN FIGUEIREDO NEIVA                  4024403 165-34

HELLEN SCHULTZ DE SOUZA                  2841591 705-12

HELOISA BALOTARI VALENTE                 6372878 475-30

HELOISA M MAEOKA                         6497561 410-13

HELOISA MENEGON YOUSSEF                  3569589 225-53

HELOISA OGUISSO DE PAULA FREIRE          3163282 255-62

HENRIQUE ALVES CABRAL                    3914890 225-54

HENRIQUE ANTUNIS DE SOUZA                4396439 235-57

HENRIQUE CALVO COSTA                     4785351 495-34

HENRIQUE CARVALHO IWAMOTO                4975678 215-49

HENRIQUE DE OLIVEIRA GUIZZARDI           2654086 165-32

HENRIQUE GONSAGA ULIAN                   4153768 750-25

HENRIQUE GREGORI MELCHERT DE ALMEIDA     2811356 775-39

HENRIQUE LIMA CAMPOS DE MENEZES          4635184 705-11

HENRIQUE LUCAS CODOGNOTO                 6500858 770-31

HENRIQUE PENNA CERAVOLO SOARES           4753923 775-39

HENRIQUE PIO DARDIS                      1155867 165-35

HENRIQUE PRADO BARROSO                   5667854 165-32

HENRIQUE RIBEIRO VELLOSO                 1807141 710-14

HENRIQUE SHIGUERU HAIANON                2116746 165-33

HENRIQUE WENG MARAVALLI                  4027278 705-12

HENRY CHAN                               3771772 415-14

HIORDAN JACOB DE SOUZA                   3894846 825-71

HUGO OLIVEIRA MOTTA                      2377785 165-32

HUSSEIN MOHAMAD MOHSSEN                  1818262 780-46



---------------------------I---------------------------

IAGO GONZALES DE QUEIROZ SILVA           7896855 260-64

IAGO HIGA PADIAL                         4396154 870-80

IAN RUVIN ELMAN                          2114810 720-18

IARA MARQUEZ FEROLLA                     7476399 225-53

IASMYM KAREN SANTOS FIGUEIRO             4528339 225-54

IGOR BARBOSA GRECIA LUCIO                2835115 710-14

IGOR BORGES DA SILVA                     6252291 100-10

IGOR CAVANI FELIZARDO                    7496576 745-24

IGOR GALVAO DE FRANCA                    6016266 210-47

IGOR LIMA RIBEIRO                        3898951 430-17

IGOR MAGRO BERNARDES                     3912205 745-24

IGOR RODRIGUES ARANGUES                  7025357 780-45

IGOR SILVA SANTOS                        4384472 830-74

ILAN AISEN                               2490021 165-32

ILAN MILNER                              5687060 175-37

ILIDIA RITA DO COUTO APOLINARIO          5676209 260-64

INGRID DARA LIMA                         2532997 705-12

INGRID OLIVEIRA DE ALMEIDA               7475742 445-22

ISA BENATTI                              7033390 755-26

ISAAC BATISTA COSTA                      2985022 500-36

ISAAC MONACO DE CASTRO                   2262683 825-72

ISABEL MASCARENHAS DUARTE                3157557 200-44

ISABELA CASTAGNA DALL ACQUA              3167697 520-41

ISABELA DA SILVA HORITA                  6633901 485-32

ISABELA DA SILVEIRA BORGES               6503427 445-22

ISABELA EVANE USTULIN FERREIRA           5010812 530-43

ISABELA FERNANDES DE OLIVEIRA            3881813 460-26

ISABELA FERNANDES IERICK                 6755129 865-79

ISABELA FRAGA ENGELBRECHT                5003892 780-45

ISABELA GONCALVES LEMES                  5394601 555-49

ISABELA GOUVEA SILVA                     4757779 780-45

ISABELA GUERREIRO VELOSO DE ALMEIDA      2987774 500-36

ISABELA HASUI REZENDE                    2115929 550-48

ISABELA MAGALHAES RODRIGUES              4957096 490-33

ISABELA MARIA DANTE                      7487787 445-21

ISABELA MENDONCA MOREIRA                 2248872 160-28

ISABELA MODOLO RUY                       5665725 575-53

ISABELA MORASSI DE SOUSA MENDES          5406128 235-57

ISABELA VEGINI DE MATOS                  6906450 790-61

ISABELE NEVES DE OLIVEIRA                7902023 810-67

ISABELLA ANTUNES SETTA                   4964863 780-46

ISABELLA ARAKI GONCALVES                 5011056 215-50

ISABELLA LAFRATTA AMADO                  1787540 235-57

ISABELLA PESCAROLLI SPADONI              1178264 165-31

ISABELLA SAMPAIO DUARTE DA SILVA         5270800 780-46

ISABELLA SANCHEZ GARCIA                  2518442 440-20

ISABELLA TRIGO PERAZZOLI                 3144937 235-56

ISABELLA VASCONCELOS MONTES DE TOLEDO    4021617 495-34

ISABELLA ZAULI VAZ                       3113112 535-45

ISABELLE CRISTINA COSTA DE MIRANDA       1799214 260-64

ISABELLE GUIMARAES DA SILVA              3908751 705-11

ISABELLE LIAO                            2512973 235-57

ISABELLE NAOMI UETI OSHIRO               3366180 195-43

ISABELLI LOURENCON DE AZEVEDO            5407632 436-19

ISADORA FERRACIOLI PATRICIO BRINATI      1402883 235-56

ISADORA FERREIRA RODRIGUES DE C LOPES    6518280 235-57

ISADORA MARQUES FERREIRA                 4963544 465-27

ISADORA OLIVAN BERMADE                   2393907 235-57

ISADORA PAVONI HIPOLITO                  7029455 235-57

ISADORA URSSI MALEK ZADEH                5534829 235-57

ISIS LEOCADIO RUIZ                       5274356 235-56

ISMAEL DE FARIA NETO                     1139959 165-29

IVAN KUVASNEY LIMA                       2090746 790-58

IVAN MORENO SANTOS                       7526083 100-11

IZABEL RAMOS BORGES                      1391433 235-57

IZABELLA GRADINI AYELLO                  7543645 445-21



---------------------------J---------------------------

JACKSON DOS SANTOS BRITO                 1967199 195-43

JACQUELINE MEGUMI NAKIRIMOTO             2983338 510-38

JADE OLIVEIRA ROCHA                      1668371 235-57

JAIR ANTONIO MARIN JUNIOR                7330790 790-63

JANAINA BIANCHI GONCALVES                3594390 200-44

JANAINA PEREIRA DE ALMEIDA               3399215 235-57

JAQUELINE BEZERRA DE ALMEIDA             4644525 850-76

JAQUELINE DE AZEVEDO BARBOSA DA SILVA    1669313 705-11

JAQUELINE GODOY RODRIGUES                6374904 710-15

JENIFER CAROLINA MARQUES MACHADO         1001506 285-72

JENIFFER CAROLINE DEGRANDE SILVA         7897836 850-76

JENNIFER MIYUKI WAKAO HUANG              4529003 445-21

JENNIFER PEREIRA DAS NEVES               1169443 200-44

JESSICA ASSIS DE MOURA                   1813589 235-57

JESSICA DE GODOI BAIMA                   7329965 260-64

JESSICA PEREIRA                          6756875 485-32

JESSICA VILAR BENEDICTO                  3578816 235-57

JESUS MIGUEL CRUZ DELGADO                4768131 760-27

JHULIA ALMEIDA CLARCK CHAGAS             3775120 530-43

JIANG ZHI                                2529809 710-14

JOAO ANTONIO ACOSTA BALDIN               2100012 165-33

JOAO ANTONIO GONCALVES DE AGOSTINI       4996829 165-31

JOAO CUNHA CYRINO                        3137024 400-11

JOAO FILIPE BARROS DE SOUZA              3563732 165-34

JOAO HENRIQUE DE SANTANA                 3571405 790-52

JOAO LEONARDO ANGARTEN                   4981791 785-48

JOAO LUCAS BUENO                         4974409 500-36

JOAO LUIS VERONEZZI PACHECO              1399145 710-15

JOAO MARCEL BELCHIOR                     7466946 260-64

JOAO PAULO IENNE BETELI                  5401526 740-22

JOAO PAULO SANTOS MORAIS ROSA            2399792 825-71

JOAO PEDRO BARROS SIMIONATO              4965709 780-46

JOAO PEDRO BRANDAO LEONI                 5405695 750-25

JOAO PEDRO BRANT DE CARVALHO FRIMM       1137171 775-36

JOAO PEDRO DE PAULA LIMA                 7905650 445-21

JOAO PEDRO GOMES                         6879511 865-79

JOAO PEDRO MARDEGAN RIBEIRO              6492308 815-68

JOAO PEDRO MOTTA DE PAIVA                7549274 825-72

JOAO PEDRO PORTO E SILVA                 3137661 855-77

JOAO PEDRO PROFITTI                      3763448 215-50

JOAO PEDRO VIEIRA GARLIPPE               3900861 790-59

JOAO VICTOR ZAMBONI BUTTLER              3906615 815-68

JOAO VINICIUS MORABITO MAGALHAES         5418034 165-34

JOAO VINICIUS VERNIZZI SANTOS            3762289 790-58

JOAO VITOR BEVILACQUA DE SOUZA MERENDA   7779019 790-53

JOAO VITOR CAMATA BOLOGNINI              5011152 790-55

JOAO VITOR DAUZAKER DE SOUZA             4978101 235-57

JOAO VITOR PALMA                         5663101 750-25

JOAO VITOR TOTA AVEZZU                   7569394 705-12

JOAO VITOR VEIGA DE CASTRO               1124971 165-31

JOHANN PEREIRA DE SOUSA                  5858667 450-23

JONAS DE OLIVEIRA BARBOSA                1150172 710-15

JONATHAN SOUZA VENCESLAU                 6892786 815-68

JORGE LUIS FANECO PASCHOA                7488113 785-49

JORGE LUIZ MIGLIAVACCA                   3378388 825-71

JOSE AUGUSTO PEREIRA MACHADO             3106833 235-56

JOSE GUILHERME AGUIAR LOPES              4776263 195-42

JOSE GUSTAVO DE VICENTE FOSSA            7563808 260-64

JOSE GUSTAVO RAVAGNANI JUNIOR            7334080 745-24

JOSE HENRIQUE BALLINI LUIZ               2501795 160-28

JOSE IGOR VICENTE                        7902607 865-79

JOSE LUIZ INACIO                         6897242 810-67

JOSE RICARDO DE AGUIAR COELHO            2109196 775-39

JUDITE KONG                              2659674 200-44

JULIA ALBERTO MORAES                     5532874 445-21

JULIA BEATRIZ COSTANZI STRAUSS           1148171 520-41

JULIA BENATTI TROMBINE                   4977743 575-53

JULIA BUNEMER NOJIRI                     1123086 145-22

JULIA CAROLINA SILVA                     2653187 255-63

JULIA CRISTINA TOQUETON POLONI           3596458 235-56

JULIA DE ABREU MANOEL                    3369738 165-35

JULIA DEFANTI AZEVEDO                    4957872 255-63

JULIA FUINI BUENO                        5016039 870-80

JULIA JARNALLO DOS SANTOS                4990274 730-20

JULIA MAIA                               5858425 495-34

JULIA RESENDE DE OLIVEIRA                2383133 520-41

JULIA RIANI COSTA MARIN                  5681569 555-49

JULIA SGORLON FIORIN                     6885642 740-23

JULIA SOUZA BUENO                        3786151 235-57

JULIA SOUZA DE OLIVEIRA                  6003233 790-63

JULIANA AKEMI HIRUMA LIMA                6503441 410-13

JULIANA ALMEIDA GOMES                    6003799 825-72

JULIANA CARLA GARBIN                     7325430 740-23

JULIANA DE ARAUJO                        4768658 235-56

JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA              2250033 270-68

JULIANA HITOMI SHIROMA                   4520770 520-41

JULIANA IBE ORTALE SILVA                 2374351 820-69

JULIANA INACIO FERREIRA                  2794679 255-62

JULIANA MANHAES PIRES                    3880202 436-19

JULIANA NAMIE DOZONO                     1375475 255-63

JULIANA NASI MENDES                      6004965 165-31

JULIANA SELLA BARRETO HONDA              3557793 215-49

JULIANA SOARES ROCHA                     1376770 825-70

JULIANA ULRICH                           5842190 490-33

JULIANE AKINA KAGOHARA                   2490217 550-48

JULIANE BASTOS GONDIN                    3369492 255-63

JULIANE SCUDELER FERREIRA                5263662 530-43

JULIANO EMIDIO MENDES                    1536327 820-69

JULIO BAPTISTA PERES                     2373694 825-70

JULIO CESAR CARNEIRO BALLAMINUT          3179728 840-75

JULIO CESAR SONEGO                       6904200 705-11

JULIO KIRA                               1195317 825-71

JULLIANA SALES VIANA                     3108026 825-72



---------------------------K---------------------------

KAIO GABRIEL PEREIRA                     5846405 780-46

KAIO RIBEIRO ROCHA                       3146557 145-23

KAIQUE LEITE DA PAZ                      1151922 855-78

KAIQUE LIMA DANTAS                       1403405 235-57

KAREN BORINI BATTANI                     4644016 820-69

KARINA SILVA ALVES                       1142713 145-23

KARINE HARUMI SHIGUIO                    3114335 515-39

KARLA CADAMURO TRAVAGIN                  6900521 260-64

KAROLINE HERGERTE                        5847222 575-53

KAROLINE MICHALSKI                       6872303 435-18

KATHANA ABATI LUVISON                    5677407 260-64

KATIA VITORIA DE SOUZA                   7469166 490-33

KAUE LIMA CURVELO DA SILVA               6365862 790-52

KAYANE ZHEN                              2517721 235-56

KEMELLYN NAYARA VEIGA                    5255295 485-32

KESSILEY CAROLINE CHAVES VILELA          6252875 750-25

KEVIN SEITI ARAMAKI                      2991705 790-59

KHALIL OSIRIS LARA CURI                  2124636 710-15

KIMBERLY DESIREE ANCONI SANTOS           2798923 235-57

KRISTEL KUWAHARA ALVES                   3005542 740-23



---------------------------L---------------------------

LAIRA FRAGA MACIEL                       7528270 445-22

LAIS CAMPANHOLI CONEGLIAN                6486166 540-46

LAIS CESAR GUIMARAES                     5265414 165-33

LAIS CORREIA NAVARRO                     3578606 465-28

LAIS DE ASSIS FERRANDE                   5655962 235-57

LAIS FERNANDA FARINA LOPES               2834515 235-57

LAIS FONSECA BUENO RAVANHANI             5539018 815-68

LAIS SANTANA DA SILVA                    3584363 840-75

LARA PADILHA LUCENA DE ARAUJO            7472707 760-27

LARA REGINA FERREIRA                     5031468 445-21

LARA STEPHANIE APARECIDA DE SOUZA JACOB  7322465 495-34

LARISSA DA SILVA ALMEIDA                 1381340 825-73

LARISSA DE OLIVEIRA SHIRATA              3384277 280-71

LARISSA FREDIGOTO DAROQUE                3125068 165-32

LARISSA KRIGER                           2497650 235-57

LARISSA MABELLI FIRMINO RODRIGUES        4518035 235-57

LARISSA MARQUES DE ALMEIDA               5847700 745-24

LARISSA MODESTO FRANCOTI                 3111823 260-64

LARISSA NARDELLI SANTIAGO                2249173 440-20

LARISSA OMAE FERREIRA                    1812341 440-20

LARISSA RIBEIRO SOUZA                    3109861 200-45

LARISSA RODRIGUES CARRASCO DA SILVA      3560840 460-26

LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA               5256568 485-32

LARISSA SOARES CAPECCI                   1968422 460-26

LARISSA STOCCO GOMES                     4966679 235-56

LARISSA VERONEZE SOUSA                   5688147 101-12

LARYSSA SAYURI NASCIMENTO SATO           4646266 165-32

LAURA ALCARA DA SILVA                    6499733 280-71

LAURA BORTOLETTI CARRASCOSA SOUZA        7486280 205-46

LAURA COSTA SOUZA                        3897988 825-71

LAURA DA CUNHA CASIMIRO                  6750388 545-47

LAURA MARTINS                            4027488 825-70

LAURA MONTEFELTRO JUNQUEIRA MEIRELLES    1127889 465-28

LAYSA EDUARDA MANTOVANI NEGREIRO         4989578 725-19

LEANDRO DE MATOS CASTRO E SILVA          1009111 825-71

LEANDRO DE MELLO HIERRO                  5030373 745-24

LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO               4266488 825-70

LEANDRO PERIN DA PAZ                     3903722 200-45

LEANDRO SANTOS BARBOSA                   1183012 765-29

LEANDRO TECH RAMOS DA SILVA              5027780 165-31

LEANDRO VINICIUS LEIVA                   2830641 215-50

LENA JUHI LEE                            1807740 225-53

LEO JURKIEWICZ KUNIGK                    3897842 500-36

LEONAN SPAGNOLO BENITES                  2656183 500-36

LEONARDO AUGUSTO DAMASCENO               7567055 805-66

LEONARDO BAHY JASKULSKI                  2523514 790-54

LEONARDO BOLLINI DE ARAUJO               3392167 825-71

LEONARDO DE SOUZA GIMENES ANTIQUEIRA     4027748 190-40

LEONARDO DEPIERE COMIM                   1678903 240-58

LEONARDO FELIPE DE SOUZA MORAIS          5650933 710-15

LEONARDO FELIPE TOSO                     5532671 790-52

LEONARDO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA  4981275 160-28

LEONARDO HENRIQUE FAZAN                  6897609 865-79

LEONARDO JUDENSNAIDER KNIJNIK            2401987 790-57

LEONARDO LUIS CUNHA                      7499145 235-56

LEONARDO NEGREIROS DE CAMARGO M RAMOS    2512254 400-11

LEONARDO RODRIGUES FURLAN                5674966 785-47

LEONARDO SANTOS LARIZZA DA SILVA         3550044 400-11

LEONARDO VINICIUS TAKANO                 5021278 740-23

LEONARDO YUDI SASAKI                     4758856 770-31

LEOPOLDO ABRANCHES DE CARVALHO           3355813 790-50

LETICIA AMELIA MACIEL DE OLIVEIRA        7528077 170-36

LETICIA AMORIM BEGNINI                   1400310 235-56

LETICIA DE MELO FARINELLI                7518371 525-42

LETICIA LIE MAEDA                        4631321 755-26

LETICIA LIMA DA SILVA                    5670035 101-12

LETICIA MARTINS LOUIS                    4771160 165-32

LETICIA MAYUMI MORIYAMA                  6869450 500-36

LETICIA NAGURA DE LIMA                   1169258 740-23

LETICIA PAULA DE ASSIS                   7476367 465-27

LETICIA PAULO ALMEIDA                    3362779 195-43

LETICIA PEDROSO MENEGHIN                 5681680 425-16

LETICIA POCENTE FALASCHI                 7478845 805-66

LETICIA RESENDE FERRO                    7482306 260-64

LETICIA RODRIGUES DE MELO                4514784 720-18

LETICIA SANTOS DE TOLEDO                 5651622 225-53

LETICIA VITORIA CAETANO ROBERTO          6124402 225-54

LIA SOUZA WOODS                          4761457 515-39

LIGIA CATTACINI BLOIS                    2100838 775-35

LINA NOVAES PRADES                       2254302 235-57

LISSA KIDO HIGASHIZAWA                   7204770 790-63

LIVIA MENEZES DOS SANTOS                 3529705 225-53

LORENZO PETERMANN DE SOUZA               2658095 750-25

LORRANE KAROLINA CATALAO DOS SANTOS      3134373 705-12

LUAN FIGUEIREDO FERNANDES                3895211 500-36

LUAN TOLEDO BUZINELLI                    5249844 165-32

LUANA DE SOUZA DA COSTA                  6493805 790-53

LUANA GUIMARAES VASCONCELOS              2111902 215-49

LUANA MACHADO MATEUS                     6019771 780-46

LUANA OLIVEIRA MARCONDES                 3770179 775-39

LUANA SOARES DE SOUZA                    1538980 225-53

LUANA WERB FREITAS OLIVEIRA              3179895 235-57

LUCA ARAUJO PORTO SANTOS                 3367107 710-16

LUCA MAGNANI GABRIEL                     5406975 460-26

LUCA SUZANO BAPTISTA                     1123296 500-36

LUCAS ADAM PRADO JULIAO                  4398707 815-68

LUCAS ALMEIDA LEAL VELOSO                4960676 775-39

LUCAS ANESIO                             5408136 535-45

LUCAS AROUCK PALMA GARRIGOS VINHAES      5011420 770-31

LUCAS BARELA EMERICK                     4958084 740-23

LUCAS BERNARDES FERREIRA DAS NEVES       3528724 165-31

LUCAS BIASI GASTALDON                    7033724 790-61

LUCAS CAMPOS DA SILVA                    4382020 225-54

LUCAS CAVATAO                            7578639 830-74

LUCAS CESAR MENDONCA MOLINA              1539394 710-15

LUCAS DE LIMA                            4998125 495-34

LUCAS EDUARDO BESTTETI ROMAO             6899407 815-68

LUCAS EDUARDO MARRA DE LIMA              7906025 785-48

LUCAS FABRE TEOTONIO                     1179875 460-26

LUCAS FIGUEIREDO SILVEIRA                2668837 235-57

LUCAS FREITAS MEIRELLES DE AZEVEDO       7323019 575-53

LUCAS GABRIEL SOUZA DA SILVA             4626025 825-71

LUCAS GMEINER ALLEOTTI                   7499565 775-38

LUCAS HENRIQUE BAHR YAU                  3109555 710-13

LUCAS HENRIQUE CARNEIRO LEAO COUTO       5273464 455-24

LUCAS JAMES FAGA                         3118690 790-52

LUCAS JUNG KI KIM                        2522259 200-45

LUCAS KOMLODI CAREZZATO PEREIRA          2834369 775-39

LUCAS LANSONI DA SILVA                   7330743 745-24

LUCAS LEAL CAPARELLI                     2990165 710-15

LUCAS LIMA DE ARAUJO                     1186318 400-11

LUCAS MARCANDALI FLORIANO                4023454 190-40

LUCAS MARQUES MENDES                     2821390 165-33

LUCAS MARTINS RODRIGUES                  3508981 165-30

LUCAS MARTINS TOMAZ                      1141127 775-40

LUCAS NASCIMENTO SIMAO                   3118223 235-56

LUCAS ORNELAS PAULETTI                   6499199 725-19

LUCAS REIS RODRIGUES DE PAULA            3579409 775-42

LUCAS SAMPAIO MAGALHAES                  2822979 710-14

LUCAS SANTOS NUNEZ                       2813542 790-63

LUCAS VIANNA DE CARVALHO                 6007107 165-31

LUCAS VILAS BOAS                         1666114 165-31

LUCCA FERREIRA NUNES                     4762477 160-27

LUCCA MAGRINI RETT                       1819777 165-32

LUCCA SCHOLLER FERREIRA BONETTI          1809181 775-39

LUCCA XAVIER COIMBRA                     4024030 820-69

LUCCAS WILLIANS DE SOUZA                 2538765 230-55

LUCIANE OLIVEIRA DOS SANTOS              3547315 280-71

LUDMILA MANZAN                           1187815 775-35

LUIS AUGUSTO RIELLO DE SOUZA             3549857 825-71

LUIS CARLOS LIMA DE FRANCA               1403533 195-43

LUIS FELIPE FERREIRA OLIVEIRA SANTOS     1121548 160-27

LUIS FELIPE MATOS RIBEIRO                2495901 460-25

LUIS FERNANDO RUIZ                       5277434 790-54

LUIS HENRIQUE MARINS NOGUEIRA NUNES      4642257 820-69

LUIS ROMERO STOPATTO REIS                7515368 160-27

LUISA GUTMAN PARANHOS DE OLIVEIRA        1408128 190-40

LUISA MONTIEL HIRAKI                     1162908 165-29

LUISA PORTELLA                           3878564 535-45

LUISA TORKOMIAN DE CAMPOS                1350034 125-17

LUIZ ALBERTO ALVES                       3910115 535-44

LUIZ AUGUSTO TURELLA FERRAZ ALVIM        1184527 790-51

LUIZ CLAUDIO DANIEL DA SILVA             7474940 485-32

LUIZ FELIPE BRAGA DA FONSECA             1132498 825-73

LUIZ FELIPE DE ALMEIDA CORREIA           4507003 855-78

LUIZ FELIPE VIEIRA CORDEIRO              1151908 710-15

LUIZ GUSTAVO LOPES MARTINS FAGUNDES      5277466 855-77

LUIZ HENRIQUE GABRIEL                    6517964 790-51

LUIZ YOSHIYUKI SATO DE OLIVEIRA GIFFONI  4514810 165-35

LUIZA FERNANDES MORAES                   4972170 775-35

LUIZA GOMES ACCARINI                     6881672 790-61

LUIZA GRASSI VILLELA                     7504440 410-13

LUIZA LAVEZZO DE CARVALHO                1661310 255-62

LUIZA LOBER DE SOUZA PIVA                4998513 790-52

LUIZA MALTONI PADILHA                    7204292 165-35

LUIZA MONTEIRO                           4961148 160-28

LUIZA MUCCI DE OLIVEIRA                  5020233 450-23

LUIZA PERENCIN JUNQUEIRA                 4992542 775-39

LUKE RENATINI TIRONI GORDILHO            3112747 790-51

LUND DE CASTRO LOBO DOS SANTOS           2500921 215-49



---------------------------M---------------------------

MAIARA CAROLINA SILVA GUINAMI            5389248 535-45

MAIRA DE SIQUEIRA BONFIM                 2120221 825-71

MAIRA MARTINS RIBEIRO BRAUN SANTOS       1001328 550-48

MAITE FONSECA AFONSO                     4511521 790-59

MANOELA TREVISAN ORTIZ                   7329424 410-13

MANUELA LAZZARI LEMOS                    2261161 240-59

MARCELA CRISTINA DE OLIVEIRA REY         7542333 760-27

MARCELA RAMOS PREVIATO                   2842323 495-34

MARCELA RODRIGUES DA CRUZ                6491786 790-50

MARCELLA GOMES PUPPIO                    2509475 160-26

MARCELLO HENRIQUE SILVESTRE              7027881 745-24

MARCELLY LUANE BRILHANTE PEREIRA         1674770 720-18

MARCELO APARECIDO MOREIRA                4963050 790-55

MARCELO BRITO DE GODOI FILHO             4968281 500-36

MARCELO CRUZ DANTAS                      4391958 705-12

MARCELO DE OLIVEIRA SILVA                3152841 500-36

MARCELO GARCIA NUNEZ                     5657034 710-15

MARCELO GONCALVES DE LIMA                7011795 500-36

MARCELO WAJSKOP ABRAMOWICZ               2831832 165-32

MARCIO ALAN FERREIRA DOS ANJOS           4532000 705-12

MARCIO BRUNO DOS SANTOS CORREIA          3162262 715-17

MARCIO GONCALVES ARAUJO                  1156008 500-36

MARCIO VALENTIM CORREA                   2679901 165-31

MARCO ANTONIO CONTE RAMOS PEREIRA        1779215 775-39

MARCO ANTONIO MANZOTTI NASCIMENTO        3765214 825-71

MARCO ANTONIO MORIMOTO                   6490517 745-24

MARCO TOTINI TANEZI                      1539387 855-77

MARCOS ANTONIO DE PAULA DUTRA            1157455 825-71

MARCOS EMANOEL MORGADO REIS              3890075 790-51

MARCOS JOSE TEIXEIRA TRINDADE            2096286 775-42

MARCOS NICOLINI GONZALEZ RACHID          5040595 235-57

MARCOS PAULO PEREIRA BUENO               1678554 825-72

MARCUS SIQUEIRA CARDOSO                  4539606 485-32

MARCUS VINICIUS GONZALEZ RODRIGUES       1775601 790-52

MARCUS VINICIUS LOPES SALLES             6252302 790-62

MARIA ANTONIA EMIKO MARQUES HIGAWA       1130287 235-56

MARIA CAROLINA BOER COPSTEIN             2499198 855-78

MARIA CAROLINA DOS SANTOS                4162653 530-43

MARIA CAROLINA MOREIRA DA SILVA          1779293 745-24

MARIA CAROLINA VALEJO MAFFEI             6627859 445-21

MARIA CECILIA BOTELHO CANDIDO            6636720 530-43

MARIA CECILIA SILVA LIMA                 3015060 260-64

MARIA CRISTINA CAMACHI BERTOLINI         2843012 235-57

MARIA DE LOURDES POSSAMAI                2504567 235-57

MARIA EDUARDA BERTOLOTTI BURGARELI       6491409 455-24

MARIA EDUARDA BUENO CALDEIRA             6503637 830-74

MARIA EDUARDA COELHO CABRAL DE CARVALHO  2092804 790-51

MARIA EDUARDA MARTINS                    7479406 825-71

MARIA EDUARDA NICOLELLA TAMBELLINI       7508975 495-34

MARIA ELISA PEREIRA LOPES                3112868 480-31

MARIA FERNANDA FURLAN                    5667975 525-42

MARIA GABRIELA ALVES PEREIRA             7503227 225-54

MARIA GABRIELLA ZIGLIO DA SILVA          1154345 400-10

MARIA IVA SANTANA SOUZA                  1390395 255-62

MARIA JULIA ACCESSOR FERNANDEZ           4749056 780-45

MARIA JULIA BARALDI                      3333037 255-63

MARIA LAURA FERREIRA ACOSTA SOARES       2262135 400-11

MARIA LUIZA CURTULO                      5851021 495-34

MARIA LUIZA PEDRASSI MALVES              4639179 235-56

MARIA PAULA ALMEIDA GOBBO                6492347 485-32

MARIA PAULA MARTINS PALHARES             1157124 825-72

MARIA ROSA SOARES                        7476577 865-79

MARIA STELLA MONTANHA ALVAREZ            4628866 445-21

MARIANA AGOSTINI DOS REIS                5035356 855-77

MARIANA ALMEIDA COSTA                    3901835 825-70

MARIANA AMARAL AZEVEDO                   5657792 830-74

MARIANA AMOEDO SEUACIUC                  2096133 550-48

MARIANA BRANDAO FANTINI                  2497795 160-27

MARIANA CORREA DA SILVA NOGUEIRA         7502189 525-42

MARIANA DE ANDRADE FERREIRA              5408175 200-44

MARIANA DE MORAES OLIVIO                 7519701 270-68

MARIANA DE OLIVEIRA                      5029531 705-12

MARIANA DIAS DE RESENDE                  7484271 100-11

MARIANA FARIAS DE ARAUJO                 3881489 200-45

MARIANA FERRARI FRANCO                   6494686 570-52

MARIANA FERREGUTI CORREA                 7020716 160-27

MARIANA FERREIRA DA SILVA                1393943 160-28

MARIANA HEBLING ALEN LOUREIRO            2375617 215-50

MARIANA HELENA PALMEIRA BONSEGNO         1196718 255-63

MARIANA KATAYAMA CASTILHO                4535198 825-71

MARIANA KURIKI KOVACS                    4264302 160-27

MARIANA LOURENCO DA ROSA                 2994263 235-57

MARIANA MAIA LION                        4031198 790-55

MARIANA MIYASHIRO                        3785601 705-11

MARIANA MORENO DELGADO                   4634350 440-20

MARIANA NOGUEIRA NAKASHIMA               6379641 770-31

MARIANA PITERI DUARTE                    1396658 235-56

MARIANA RIVEIRA GASQUEZ RUFINO           3527476 825-70

MARIANA RODRIGUES C C TEIXEIRA           4772230 535-44

MARIANA SILVA PEREIRA                    4981600 740-23

MARIANA SILVEIRA VITTI                   4997272 105-13

MARIANA SOLER SILVA                      3124404 165-31

MARIANA TIEMI SATAKE                     7020207 730-20

MARIANA VIEIRA MARTINS                   7530459 825-71

MARIANE CRISTINA TAVARES FRANCISCO       7473175 490-33

MARILIA BONOMO COSTA                     3759624 500-35

MARINA BALESTRIN NUNES                   2264321 165-31

MARINA BOZZETTO                          2497083 145-23

MARINA CAMPOS PAGANI                     3400379 550-48

MARINA ELISA SILVA FERREIRA              4749526 760-27

MARINA KITAMURA CALSAVARA                1802330 790-63

MARINA MAUAD SACRAMENTO                  7523906 100-10

MARINA ROVAI                             2817206 500-36

MARINA TANAKA FERRAZ DOS SANTOS          3766871 225-54

MARISA PINTO DE FRANCA BARROS            1402538 825-72

MARISA WITTMANN                          1128877 705-11

MARTIN WELLENDORF                        4990865 785-48

MATEUS ALMEIDA DE ARAUJO                 5248856 740-23

MATEUS DA COSTA MONTEIRO                 6005825 500-36

MATEUS GREGGERSEN MENEZES                1165605 160-27

MATEUS MORISHIGUE BORGES                 6627656 765-29

MATEUS MOTA FERREIRA                     6128009 825-72

MATEUS PINHEIRO GOMES                    5399146 165-32

MATEUS RAFFAELLI SANTANNA                2833491 165-32

MATEUS RAMOS MARTINS                     3104316 820-69

MATEUS SILVA SANTOS                      4263951 705-12

MATHEUS ALBUQUERQUE MARINHO              4506232 530-43

MATHEUS AVELINO NUNES                    3153847 855-78

MATHEUS BOARIN DE OLIVEIRA               5684978 455-24

MATHEUS CABRAL DE OLIVEIRA RODRIGUES     5411980 270-67

MATHEUS CAMARGO                          4980950 100-10

MATHEUS CAMARGO JARDIM                   3162839 235-57

MATHEUS CANASSA VENANCIO                 1657396 165-33

MATHEUS DE BARROS GIAMPAOLI              4976805 710-14

MATHEUS DE SOUSA CAVALCANTE              5254282 500-36

MATHEUS DUARTE SILVA PINHO               4776587 160-28

MATHEUS GODOY BERTELLI RODRIGUES         3895179 755-26

MATHEUS HOCH DE PROENCA                  3119357 165-32

MATHEUS KALTENEGER SACOMANI              5256931 410-13

MATHEUS MARTINES DE AZEVEDO DA SILVA     4762573 790-50

MATHEUS MORSELLI HENOJO                  6896891 445-21

MATHEUS SILVEIRA XAVIER TEIXEIRA         3546470 180-38

MATHEUS VINICIUS LOPES MARTINS           7323439 710-15

MATHEUS WILLIAN DE OLIVEIRA              1671392 705-11

MATTHEUS GOTO DE NOCE                    3574796 235-57

MATTHEWS DE ALMEIDA SANTOS               3524149 790-51

MATTHEWS TEIXEIRA COUTINHO DEVAI         3379458 745-24

MAURICIO BRAGA BARBOZA                   7481019 830-74

MAURICIO DA SILVA MOURA                  1124843 790-55

MAURO AMBROSIO BUENO                     7528718 445-22

MAURO GOPFERT CETRONE                    4780482 790-51

MAURO JOSE FERREIRA JUNIOR               2109716 235-57

MAURO SERGIO DEL MONACO ESTEVES          3556563 825-71

MAX VELLOSO DE CARVALHO                  2792233 165-35

MAXIMILIANE ARANDA MUNIZ                 4264310 225-54

MAYARA DA SILVA SOUZA SILVA              4768882 785-48

MAYARA FELICIANO PALMA                   2090454 235-56

MAYARA PALMA TORCHI                      1540756 535-45

MICAELA ALEXANDRA SPANJER H DA SILVA     2256239 200-44

MICAELA ARISA WASHIMI                    6504123 555-49

MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS SILVA        2801376 790-55

MICHELLE BONORINO ALMEIDA                1381599 710-15

MIGUEL BALZANO GUIMARAES ALANO           1156937 180-38

MIGUEL MARTINS MARCELINO                 2102757 195-43

MIGUEL PINHEIRO RASZL                    5247206 165-31

MILA CALIENTO XAVIER                     7520123 225-54

MILENA ALMEIDA FERNANDES                 2989711 465-27

MILENA DO NASCIMENTO ALVAREZ             1403362 480-31

MILENA OLIVEIRA SUZUKI                   3559584 415-14

MILENA SPARAPAN FRIDORI                  3547055 495-34

MILENE FREIRE DO NASCIMENTO              4503688 560-50

MILLARY CHRISTIAN CANDIDO NUNES          5391224 440-20

MIRIA SAMARA DA COSTA OLIVEIRA           4766010 235-57

MIRIAM HANNA MENDES CARDOSO              5682176 235-56

MOISES MENDOZA BAIAO                     2673065 235-57

MOISES RICARDO DE ALMEIDA BARROS         1392122 855-77

MURILO ALEXANDRE FERREIRA                7469497 100-11

MURILO DE OLIVEIRA FERREIRA              4766988 775-37

MURILO FRANCHI                           5665134 790-53

MURILO MIYADAIRA RIBEIRO TOCKUDA         6634394 745-24

MURILO MORAIS OLIVEIRA                   4631937 150-24

MURILO PEREIRA AGOSTINHO                 3550012 790-51



---------------------------N---------------------------

NADIA MARCELA DA COSTA                   3543982 530-43

NADINE MORAIS ALVES                      4746050 250-61

NAIARA NASCIMENTO RODRIGUES              4624501 255-62

NARA SAKAI IDAGAWA                       5016982 780-45

NATA AFONSO LONGO SALVADOR DE ALEXANDRIA 1391159 165-34

NATALIA CESARIN RAULI                    6752236 570-52

NATALIA COELHO MARQUES DA SILVA          6882009 445-21

NATALIA DE MOURA SANTOS                  6499200 445-21

NATALIA FERREIRA DE SA                   3537869 415-14

NATALIA LEITE LEMES                      4972187 465-28

NATALIA TORRES DA SILVA                  3760726 200-44

NATALIA YI JIUN CHEN                     2660541 815-68

NATALIA YURIE NACAMURA                   1010665 730-20

NATASHA DE ALMEIDA SOUZA GOULART MACHADO 4155694 160-28

NATHALIA CAMPELO FERRAZ GUIRAO           5247829 255-63

NATHALIA DE ASSIS CAMARGO FRANCO         5654173 160-28

NATHALIA FERREIRA DELLA FUENTE           2264912 225-53

NATHALIA REINOSO                         3572699 495-34

NATHALIA SOARES SILVA                    4148358 416-15

NATHAN DANZMANN DE FREITAS               7897520 790-53

NAYARA SANTOS CAETANO                    3520154 535-45

NAYLIAN ANDRADE RIBEIRO CONCEICAO        1001075 480-31

NELSON CANTON FILHO                      1193647 710-15

NIARA TANABE DA SILVA                    3009487 460-26

NICHOLAS FRAIDEMBERGE DE SOUZA           3360917 500-36

NICKOLAS CHAMISO DIACOPULOS TAVARES PAES 2103421 160-28

NICOLAS BOLLINI LIMA                     3385482 195-43

NICOLE CAROLINE DE LIMA BARBOSA          4538027 436-19

NICOLE NOTTON IZEPE                      3144314 705-12

NICOLI GONCALVES FRANCA                  1144212 820-69

NICOLLAS NUNES GANDRA                    1777926 790-57

NILSON HITOSHI YOSHIMOTO                 4638305 520-41

NIVALDO ORTEGA SCARAZATI JUNIOR          7018619 790-61

NUAN MAZUREGA DA SILVA                   3388044 790-55



---------------------------O---------------------------

OSCAR PRECINOTTO NETO                    7578532 825-71

OSVALDO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR         3563465 855-77



---------------------------P---------------------------

PAMELA ARGENTINO DE OLIVEIRA             3183452 710-15

PAMELA MARIA MASSARO BARBOSA             7572740 445-21

PAMELA VALERIA DE CAMPOS                 7464055 260-64

PAMELLA CRISTINA ZAKRZEWSKI              1801100 235-57

PAOLA FRANCESCA BACETTI                  1533815 235-57

PAOLA GOMES DO CARMO                     4149710 700-10

PAOLA POLESI BONALDI                     1136849 510-38

PAOLO MENEZES CARRARA                    4785320 710-15

PATRICIA BRASIL SILVA                    3531072 235-57

PATRICIA MADALENA DA ROCHA C COSTA       7575746 445-22

PATRICIA VIEIRA XAVIER                   4154763 200-45

PATRICK BONO                             6133102 550-48

PAULA BEATRIZ COGO                       6870786 445-21

PAULA KAZUMI IIYAMA                      5399040 265-65

PAULA PIRES DE PONTES                    4958376 465-28

PAULO ABRUSIO CARNEIRO DA CUNHA          2490007 775-38

PAULO AFONSO CELESTINO SILVA             1403017 215-50

PAULO AFONSO GOUVEIA DE FREITAS          2812885 825-73

PAULO AFONSO ROMUALDO DOS SANTOS         1395474 825-70

PAULO EDUARDO PEREIRA LIMA FILHO         6885902 525-42

PAULO FERNANDO KAZUO DE ALMEIDA MIKI     6249150 780-46

PAULO HENRIQUE DE LIMA RISSI             7774036 870-80

PAULO HENRIQUE LIRA DE AQUINO            3007479 500-36

PAULO HENRIQUE PIZELLI FILHO             6869030 790-63

PAULO OTAVIO VIEIRA DE MENEZES LINO      2535510 750-25

PAULO RICARDO DA VEIGA MAZUCO            5282538 790-54

PAULO RICARDO HERNANDES MARTINS          3896338 500-36

PAULO VINICIUS PIRES DA CUNHA CANOVA     5015026 820-69

PAULO VITOR DONEGA MARTINS DE SOUZA      3391364 190-41

PEDRO ALVARES EGGERS                     2258119 775-43

PEDRO ALVES PEIXOTO LIBANIO DE CARVALHO  2106887 790-50

PEDRO BERTOLINO FABBRI                   3004045 500-36

PEDRO BRAZ IPLINSKY                      7027785 775-37

PEDRO COSTA SIMOES                       4958344 145-22

PEDRO DE CASTRO SOARES DE BARROS         5687134 205-46

PEDRO DE SA TEIXEIRA                     2260084 775-37

PEDRO DE SOUZA BRANDIMARTE               7519808 450-23

PEDRO GABRIEL TORRECILLA DA SILVA        6627130 825-72

PEDRO GOMES BRANQUINHO                   7903350 770-31

PEDRO HENRIQUE DE BARROS PINTO           3528681 775-37

PEDRO HENRIQUE DE FEBA SANTOS            3177613 825-73

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA AYRES         5271901 500-36

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SAMPAIO       4747048 780-45

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BELLI            5538699 750-25

PEDRO HENRIQUE DOIMO PERUCHI             7326816 225-53

PEDRO HENRIQUE DOMINGUES PAZETTO         3546551 825-72

PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTANA          7023954 790-53

PEDRO HENRIQUE GNANN BETITTO             3900797 825-71

PEDRO HENRIQUE MANTOVANI M DE OLIVEIRA   1819624 750-25

PEDRO HENRIQUE MULLER BORTOLUCCI         5670843 790-62

PEDRO HENRIQUE RAMOS PINTO               1173040 790-53

PEDRO HENRIQUE SANTOS RAFAEL ALVES       4773858 165-32

PEDRO KASSARDJIAN FILHO                  2262007 775-32

PEDRO LEAL QUAGLIO                       4971669 550-48

PEDRO LUCAS CAMPOS JORGE                 2813987 775-43

PEDRO LUIS DE CARVALHO YAMASHITA         2102950 855-78

PEDRO LUIS FERREIRA LARANJEIRA           5849942 560-50

PEDRO MARTINS CRAVEIRO                   3785957 165-32

PEDRO MORETTO DI PIETRO                  3132010 775-42

PEDRO NODA TAKAO                         3122691 775-38

PEDRO PALMEIRA SCUCUGLIA                 4757277 500-36

PEDRO PAULO ISNARD BRANDO                7335879 710-15

PEDRO PAULO VERDI DE MACEDO              7202722 100-10

PEDRO SCHORR SALGADO                     1170926 200-45

PEDRO TORQUATO BROCANELLI                4970147 165-30

PEDRO VIGANO DA SILVA SANTOS             2809939 775-39

PIETRO DA COSTA TORCHIA MONTEIRO TERRA   2508245 165-34

POLIANA LINO DE FREITAS                  3529153 530-43

POLIANA YUKARI KUNITAKE                  1808695 815-68

PRISCILA MAZZINI PEKNY                   5395800 235-56



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RACHEL CAMPOS ORNELAS                    1819706 780-46

RACHEL FERREIRA CANARIO                  1016579 445-21

RAFAEL ALVES LUCENA GOMES                4639243 235-56

RAFAEL ARTUR DE OLIVEIRA MIRANDA         1403370 436-19

RAFAEL CUNHA DA SILVA                    4629427 705-11

RAFAEL FRANCESCHETTI MACEDO              3171425 710-14

RAFAEL FRANZIN RODRIGUES ROSA            5004859 785-48

RAFAEL MARQUES POLAKIEWICZ               4644137 790-53

RAFAEL PEREIRA PRESTES                   5259856 180-38

RAFAEL PINTO DE SOUZA                    1181335 825-73

RAFAEL ROSCHEL RONI PEREIRA DE SOUSA     2843343 825-71

RAFAEL ROZENOWICZ                        2835243 430-17

RAFAEL SANTOS FLAUZINO                   6906969 790-56

RAFAEL SEIJI NG HIKICHI                  2804123 500-36

RAFAEL SIMONETTI JULIO FERREIRA          6491520 165-30

RAFAEL TALERMAN PEREIRA                  1162040 255-63

RAFAEL TOSHI GONCALVES INAZAKI           4757206 825-72

RAFAEL TROCA NASCIMENTO                  7558654 260-64

RAFAEL XAVIER SOUZA LATTARI              2104726 775-37

RAFAELA DO MANCO MACHADO                 1121295 520-40

RAFAELLA GUERRA MOREIRA                  1142503 160-27

RAFAELLA NACIBEN DA SILVA                7476335 545-47

RAISSA CAINA DO AMARAL BRITO             1810269 210-47

RAISSA RIBEIRO ARAUJO                    2269845 825-71

RANIERI CARVALHO HIGA                    2087950 825-71

RAPHAEL DO PRADO NASCIMENTO              3116254 825-72

RAPHAEL FIGUEIRA                         6025062 865-79

RAPHAEL LOPES SARTORI                    5015396 555-49

RAPHAEL MESSANA GOMES PINTO              1177187 160-27

RAPHAELA GODOI ABU HALAWA                6509160 485-32

RAQUEL ATALIA GOMES CAVALCANTI           7552509 490-33

RAQUEL BYEL KIM                          3775614 495-34

RAQUEL FARIAS DOS SANTOS                 3155435 825-71

RAQUEL MODESTO                           7029409 745-24

REBECA CRISTINA CUNHA MARTINS            4756428 215-49

REBECA JANDRE NILSEN                     5847795 490-33

REBECCA VIEIRA FRANZOL                   5659918 530-43

REINALDO APOLINARIO JUNIOR               7897067 710-15

RENAN BORGES ALVES                       5855361 710-15

RENAN DAVID CESCA                        7522206 235-57

RENAN LETIZIO DI GIULIO                  2494297 775-36

RENAN LOPES MOLINARI                     3589549 790-50

RENAN MONTEMAGNI ALMEIDA                 5274121 270-67

RENAN RIBEIRO DE CAMARGO SEQUEIRA        1538820 160-26

RENAN SAPATA SANTOS                      3891580 195-42

RENAN YHOJI IMOTO VIEIRA                 3542236 165-33

RENATA AURELIO MARCONDES                 2651446 520-41

RENATA BARANDAS MENDES                   1974756 500-36

RENATA DE SOUZA                          1169984 235-57

RENATA FONTES LEITE                      3396354 210-47

RENATA GORRESIO ROIZMAN                  2096674 500-36

RENATA SAYURI FURUTANI BONETTI           2995568 165-35

RENATO ANTONIO OLIVEIRA CRUZ             1154893 550-48

RENATO HIROSHI TAMASHIRO                 2390188 165-34

RENATO RODRIGUES SILVA                   3525055 705-11

RHYCHAM BASSEM MAJEWSKI HAMAD            1176911 575-53

RICARDO AUGUSTO SANTIAGO                 2394425 240-59

RICARDO GONCALVES COSTA COUTO            5003472 785-49

RICARDO KAZUMI NODA                      4753115 775-33

RICARDO KENITI ISHIDA                    2803929 165-32

RICARDO MALHEIROS PINTO                  2807525 190-41

RICARDO PATRESI DIAS                     7775615 250-61

RICHARD LEONARDO DIAS ALE                1003795 825-71

ROBERTA ANGELICA QUIRINO PINTO           1814164 215-50

ROBERTA CARDOSO PINHEIRO                 2516808 500-36

ROBERTA DE ALMEIDA VALADARES VERSIANI    2122934 165-32

ROBERTA DOS SANTOS MARTINS               5017803 740-23

ROBERTA NARDINELLI MELO DA SILVA         1662443 165-29

ROBERTO SAMAAN BUZZI                     2250243 855-77

ROBSON CARLOS DE SOUZA CERQUEIRA         2115886 165-34

ROBSON DE LIMA SILVA DELIZIO             2099987 705-12

ROBSON HENRIQUE DE SOUZA MORAES          6903873 815-68

ROBSON LIMA DA SILVA                     2681368 790-62

ROBSON MUNIZ DO CARMO                    3146443 490-33

RODOLFO FERNANDES HACKMANN               5030310 450-23

RODOLFO JUNIOR FORDIANI                  4958458 710-14

RODOLFO PAVANETI BEZERRA                 3180673 190-41

RODRIGO DA CRUZ OLIVEIRA                 3533372 200-44

RODRIGO GRAVINA DO PRADO                 1125685 160-27

RODRIGO KOHS PEDROSA                     5399107 790-63

RODRIGO MENEZES DE CARVALHO              2669184 165-35

RODRIGO PRESENCE BAGAROLO                5004948 775-37

RODRIGO RAMALHOSO                        3547482 790-60

RODRIGO RATOCHINSKI                      7479178 465-28

RODRIGO ROCHA DE SANTANA                 2816129 745-24

RODRIGO ROSSI DOS SANTOS                 1167442 710-15

RODRIGO SANTOS VALERIANO                 4776780 165-29

RODRIGO SILVA MARTINS                    3372392 235-57

RODRIGO SPINOLA COSTA NETO               2800880 270-68

RODRIGO VICTORIO MOREIRA                 3552636 416-15

ROGER DORIA MORALES                      1535702 710-15

ROGER TIAGO SANTESSO                     3358810 825-72

ROMULO VILLELA DE TOLEDO                 3128121 810-67

RONALDO COSTA FAGNONI                    4398696 225-53

RUBEN SIEDLARCZYK NOGUEIRA               3150826 415-14

RUBENS APARECIDO CHAMPAM JUNIOR          3383905 790-54

RUTE ISABEL HONORIO                      2671826 465-27



---------------------------S---------------------------

SAMANTA TIEMI CARDOSO                    3884229 225-53

SAMUEL BASTOS NERI                       3595185 235-56

SAMUEL BEMBER SIMEAO                     7475781 170-36

SAMUEL CARVALHO AIDAR                    7514437 830-74

SANDRA REGINA DOS SANTOS                 3391485 200-45

SANDYELLE DE JESUS VINCENT               1000849 440-20

SARA DUARTE TAFFAREL                     5016523 225-53

SARA LAIS PEREIRA DA PAZ                 6497337 535-44

SARA MARIA DUARTE PEDROSA DOURADO        3534015 170-36

SARA SULAMITA DE OLIVEIRA                5023877 235-57

SARAH DE CARVALHO SANTOS DA COSTA        2995116 235-56

SARAH GUIMARAES ISHAK                    1128539 775-36

SARAH NAOMI KOMIYA                       2994427 215-50

SARAH OLINDA PINHEIRO                    3516939 865-79

SARAH RODRIGUES DA SILVA                 4960338 170-36

SARAH SANTOS DELGADO                     3556684 285-72

SARAH TRINDADE TEIXEIRA                  2808787 520-40

SEIDI INAMASU                            6891307 165-31

SELMA LARA ROSATTI                       2672796 235-57

SERGIO ALVES NICOLAU                     2819634 165-34

SERGIO DOS SANTOS SILVA                  3371874 825-71

SERGIO HIDEO MARIMOTO                    1784493 790-51

SIEON LEE                                3514490 165-33

SILVIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR              4763764 500-36

SIMONE GALDINO BRAGA DOS SANTOS          3356930 480-31

SOFIA FRANCA DINIZ                       3130550 235-56

SOFIA RODELLA DE OLIVEIRA E GONCALVES    2260690 145-23

SOPHIA SILVA CARRIJO                     7897081 575-53

SOPHIA SIQUEIRA LAPLECHADE               5252922 445-21

STEPHANE KOCH                            6514224 225-53

STEPHANIE GOLIN LUFT                     1658391 165-32

STEPHANY MIOTO SHIMAZAKI                 7524659 745-24

STEPHANY SANCHES FRANCO DA COSTA         1129356 280-71

SUN SHIM COELHO DOS SANTOS               2105283 235-57

SUZANA BASSI FUKUSHIMA                   7466953 445-22

SUZANA SANTOS CHRISTOFOLETI              1813895 235-56



---------------------------T---------------------------

TAINA MORO CALDAS                        4633265 750-25

TAINA NOVACK DE MORAIS                   3374800 400-11

TAINARA KELLY LEITE VIEIRA               5001603 255-63

TAIS ALVES FIGUEROA                      4511261 235-56

TAIS DONATI DOTTI                        5856958 760-27

TALES HORITA WINDSON                     1786537 710-16

TALITA BRUNO FORNERETO                   3591863 210-48

TALITA SILVA DE OLIVEIRA                 2089092 440-20

TALLYTA AVANCI                           4978496 530-43

TAMILYN MIURA                            4262237 235-56

TAMINO MARTENS                           1380846 790-53

TANIA ALVES DE OLIVEIRA                  1173146 865-79

TARCISIO APARECIDO DANTAS DIAS           1181837 790-60

TASSIANA CRISTINA TALPO                  5682055 465-28

TATIANA YUMI TAMANAHA                    1372220 740-23

TAYLA RANIERI MARTINS                    7017225 260-64

THAINA CRISTINI DEAQUE SILVA             5260844 440-20

THAINA DE OLIVEIRA COSTA                 5415045 225-54

THAINA DE OLIVEIRA LALUCE                7017766 445-22

THAINA VANCAN CAPASCIUTTI                7018341 785-48

THAIS BORGES MAZZA                       4392437 705-11

THAIS DE PAULA COLEN DOS REIS            7498837 545-47

THAIS DO NASCIMENTO PEDRO                4632918 790-63

THAIS DOS SANTOS MORAES                  6124181 720-18

THAIS ERISSA HARAGUNI                    1826259 520-40

THAIS HELENA DE SOUZA OBERLEITNER        1663506 820-69

THAIS MAI ISHIWA                         3525607 535-45

THAIS MAYRA PADOVANI                     7531874 465-27

THAIS PADOVANI PELLEGATTI                2523101 825-71

THAIS PAULA DA SILVA                     4746619 745-24

THAIS PILIPCZUK VIEIRA                   5024040 180-38

THAIS RODRIGUES DA SILVA                 4504587 165-30

THAISE NAOMI TAWARA                      4972792 865-79

THALES DE ALMEIDA TONUS                  4985786 780-45

THALES NAGAYOSHI ALVES KORNFELD          7331578 705-12

THALITA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA      4980173 570-52

THALITA RODRIGUES DE MIRANDA             1001449 750-25

THALITA SOBRINHO DE BARROS               5848880 235-56

THALITA VITORIA DA SILVA CARVALHO        1968447 200-44

THALLES HENRIQUE SANTOS MOTTA            6498364 195-42

THAYNA BRAGAGNOLLO NERY                  7328411 445-22

THAYNA DA SILVA MOURAO                   3114495 255-62

THAYNA ROMANO FONSECA                    4391673 745-24

THAYNARA PAVANELI LIRA                   6748355 745-24

THIAGO ALEXANDRE MARTINS PINTO           1168448 500-36

THIAGO ALMEIDA ALTERTHUM                 2112623 200-44

THIAGO ARAUJO JORGE                      6890640 745-24

THIAGO BORGES                            2677829 235-56

THIAGO FERREIRA DA NOBREGA               3762937 790-51

THIAGO FIORAVANTE                        7336380 745-24

THIAGO HORVAT SECOLO                     4142088 775-37

THIAGO MACEDO BENTO                      5688599 200-44

THIAGO OLIVATO VENTUROSO                 7552886 100-11

THIAGO RODRIGUES DA SILVA                5414737 200-45

THIAGO SANTOS NUNES                      3780629 825-73

THIAGO SEREGNI VIEIRA                    7024725 790-62

THIAGO VINICIUS PESSIA                   3556403 410-13

THIAGO VITAL DO CARMO                    1140114 195-43

THOMAS BENTO FERREIRA                    7479274 170-36

THOMAS HARDER WEGE                       3156188 225-53

THOMAS HENRIQUE KOHLER GARCIA            2830221 160-28

THOMAS LINCON SILVEIRA GONCALVES         6012257 710-15

THOMAS SCHMIELE NAMUR                    2103649 215-50

THOR CAYRES FERNANDEZ                    2504389 710-15

THYAGO DE OLIVEIRA DA SILVA              1196604 145-23

TIAGO LEITE TRUJILLANO                   3397463 825-72

TIAGO LUIS PEREIRA SANTOS                3589428 170-36

TIAGO MATOS DE OLIVEIRA                  3120516 510-38

TIAGO PEREIRA DA SILVA                   3179308 790-51

TIAGO SILVA MIRANDA                      3527921 710-16

TIAGO THOMAZ MIGLIATI ZANON              6891734 815-68

TOMAS CYPRIANO VILS                      2255055 145-23

TULIO COUTO BALESTREIRO                  7025122 235-57



---------------------------U---------------------------

UBIRATAN ALMEIDA RIBEIRO                 6882692 815-68



---------------------------V---------------------------

VAGNER BALDUINO DALBELO                  7569790 710-15

VALENTINA FAZZOLARI                      2522106 450-23

VALTER MACENA DA SILVA JUNIOR            4625763 165-34

VANDERLY GOMES DA SILVA                  3900345 865-79

VANESSA DE FATIMA DIAS                   1199251 235-57

VANESSA DE LIMA SANTOS                   4780280 225-53

VANESSA DE OLIVEIRA RAMOS LEAO           3107077 235-57

VANESSA DINIZ MENDONCA                   2119781 190-40

VANESSA DOS SANTOS FROES                 6881416 490-33

VANESSA INGRID RIBEIRO                   6133522 160-27

VANICE HARUMI DE OLIVEIRA KANASHIRO      3583069 460-26

VICTOR ABLA GARCIA                       5404052 775-42

VICTOR ALVES CARVALHO MARTINS            2991413 165-33

VICTOR BASSETO FELIX                     6505588 790-63

VICTOR CARDINALLI ALMEIDA                3572674 235-57

VICTOR CARVALHO DA SILVA MUSCALU         2087740 145-22

VICTOR CARVALHO VINE                     1822710 705-11

VICTOR CASTANHEIRA MORELLI               5006785 710-15

VICTOR DE MENDONCA CARBONEZI             4148504 775-34

VICTOR DE NAPOLE GREGOLIN                4985793 400-11

VICTOR DELNERO NETO                      1130480 775-32

VICTOR ENZO YONEMOTO                     3889589 825-72

VICTOR FEST BONEL PEDRA                  2660406 855-78

VICTOR GOMES DE OLIVEIRA MARTINS NICOLA  1779261 710-15

VICTOR HENRIQUE COLLASANTA               5408951 165-32

VICTOR HUGO DIAS DE OLIVEIRA             7012662 495-34

VICTOR HUGO FERREIRA ALVES               5650164 780-46

VICTOR LYRA NAMBA                        2538570 775-37

VICTOR MARTIN BAPTISTA                   2112445 775-35

VICTOR MARTINS DE CARVALHO               3883839 870-80

VICTOR MOREIRA VOLCOV                    2534247 190-40

VICTOR PEDRAO FERRAZ DO AMARAL           2672554 165-29

VICTOR RAMOS DE OLIVEIRA                 1186688 790-58

VICTOR RIBEIRO BAIAO DECANINI            4523477 790-57

VICTOR ROCHA DIAS                        6890590 790-53

VICTOR SANTOS MARIOTTINI DE OLIVEIRA     2797611 160-26

VICTOR TANURE TRICARICO                  2093799 165-32

VICTOR TOSI CARRION                      1188123 165-31

VICTOR VINICIUS UNFRIED DA LUZ           6373130 460-26

VICTORIA CASTELLI ASSMANN                2099859 855-78

VICTORIA MAGALHAES VEIGA                 2986722 165-33

VICTORIA MANSUR FISCHER                  5841835 565-51

VICTORIA PINTO FACUNDES                  5533047 465-28

VICTORIA RANGEL ASSIS DE CARVALHO        7509010 235-57

VICTORIA SANTOS SOARES DE PINHO          4641170 795-64

VINICIUS ALMADA FERNANDES DA SILVA       3518776 710-15

VINICIUS AUGUSTO MENEGUETI               5851200 450-23

VINICIUS BIANCHI                         6891976 815-68

VINICIUS CAMPANA BENASSI                 6898636 745-24

VINICIUS CASANOVA TURATTI                7562318 725-19

VINICIUS CERQUEIRA CORREA                3179525 130-18

VINICIUS CONTIN CARABOLANTE              7465171 555-49

VINICIUS DA SILVA GUISLANDE              1146398 235-57

VINICIUS DA SILVA MONTEIRO               3784855 145-23

VINICIUS DE OLIVEIRA BUENO               4754886 165-34

VINICIUS DE OLIVEIRA GOMES               6131642 435-18

VINICIUS DE SANTANA                      3361086 710-15

VINICIUS FERNANDES SEGANTINI             2373541 775-35

VINICIUS FINISGUERRA VIANNA              3766501 495-34

VINICIUS LOPES OLIVEIRA                  2375026 705-12

VINICIUS MARIZ CABRAL                    1146512 500-36

VINICIUS MILAGRES MARQUI                 3181953 825-70

VINICIUS OLIVEIRA DE ANDRADE             3118547 215-50

VINICIUS OLIVEIRA ROCHA                  5273336 790-58

VINICIUS PICHELLI UEDA                   3382454 780-46

VINICIUS ROCHA LEITE DE SOUZA            1390609 775-37

VINICIUS ROQUE PAES DE ALMEIDA           4991262 710-14

VINICIUS RYU AGATA                       2396045 765-29

VINICIUS TAKESHI KAWAMOTO                7025492 815-68

VINICIUS VARGAS NEVES                    3374913 235-57

VITOR ALMEIDA SCARDINI                   3009811 165-29

VITOR DE OLIVEIRA ZAIZE                  1394170 495-34

VITOR EIKI KOBAYASHI TAKAKURA            2993243 165-32

VITOR JUSTINO MORAES                     3532167 825-71

VITOR MARTINS CERNIC                     4152367 790-62

VITOR POLI MAFRA                         7514953 765-29

VITOR PORTELA HOMEM ALVES                4783343 165-33

VITOR PRADO COLANTONI                    5681708 415-14

VITOR SHINOHARA ACUNZO                   3772529 165-29

VITOR TSUYOSHI SAITO                     2501037 775-32

VITORIA BONUCCELLI HERINGER LISBOA       5007435 235-56

VITORIA MATTOS GONCALVES                 7017809 160-28

VITORIA VALE LUSSARI                     5674973 235-57

VITORUGO SILVESTRE NASCIMENTO            3549063 500-36

VIVIANE DE ARAUJO ALMEIDA                3117826 825-71

VOLANS TADEU BARNABE NICOLLA             7570051 135-20



---------------------------W---------------------------

WAGNER SIQUEIRA DE BRITO ALVARES         1192303 825-71

WALDIR MEROTTI                           4157414 710-15

WALKER SCOTT DOBBIN                      4142106 855-78

WENDEL DIOLINDO FERRAZ                   5854804 745-24

WENDEL VIRGULINO DA SILVA                3181056 710-15

WILLIAM CHRISTOPHER CHUNG                2503320 775-32

WILLIAM GUSHIKEN NISHIJIMA               1794459 460-26

WILLIAM HAYASHI OZEKI                    1801117 705-11

WILLIAM LUIS ALVES FERREIRA              6123389 790-61

WILLIAM ZHENG YANG WU                    2655277 500-36

WILLIAN CESAR RAMOS                      6870754 755-26

WILLIAN ERASMO DA SILVA                  1538400 825-71

WILLIAN FANG                             2813026 500-36

WILLIAN HIDEKI KAWABATA                  6630264 710-15

WILLIAN LYU TOMIMATSU                    3522034 710-15

WILSON EVARISTO MARTINS                  2806786 500-36

WILSON ROCHA                             3913111 500-36



---------------------------Y---------------------------

YANA MEDEIROS GUIMARAES                  7518599 495-34

YANDRA TREVISAN ISSA                     4989514 430-17

YASMIN MARIA AMIRATO                     3173853 550-48

YGOR BASTOS DE ARAUJO                    3140892 775-33

YGOR NANNI DE CARVALHO                   2385821 710-14

YURI FREITAS MARCONDES DA SILVA          1174127 195-43

YURI JAGLE XAVIER                        2494258 775-34

YURI TANAKA MUHLBAUER                    6130704 730-20

YURIKI MUNIZ OKADA                       4986265 500-36



---------------------------Z---------------------------

ZORAIA SIQUEIRA MARQUES                  3571743 530-43

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