Fuvest divulga segunda chamada de aprovados do vestibular 2016; veja

SÃO PAULO – A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta quinta-feira, 4, a segunda lista de convocados do vestibular 2016 – confira a lista de aprovados abaixo. Foram chamados para matrícula em cursos da Universidade de São Paulo (USP)e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 1.686 candidatos, sendo 1.337 novos (13,97% do total de vagas) e 349 matriculados da lista anterior que solicitaram remanejamento. No vestibular passado, a lista continha 2.353 nomes (1.823 novos e 530 remanejados).

Os candidatos dessa lista, bem como os convocados na primeira chamada, devem efetuar matrícula presencial obrigatória na quinta-feira, 11, e na sexta-feira, 12, no respectivo serviço de graduação da unidade que oferece o curso, com a entrega da documentação listada no manual do candidato.

A terceira chamada será no dia 16 de fevereiro. Os candidatos que estiverem nessa lista deverão estar com a documentação em ordem para fazer matrícula presencial no dia 18.

Veja a lista de documentos para matrícula na USP:

1. Certificado de conclusão do curso de ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar, ou diploma de curso superior devidamente registrado (uma cópia)*;

2. Documento de identidade oficial (uma cópia)*;

3. Uma foto 3×4, datada, com menos de um ano.

*Cópias dos documentos deverão ser autenticadas

Veja a lista de documentos para matrícula na Santa Casa:

1. Prova de conclusão do Ensino Médio e respectivo histórico escolar;

2. Documento de identidade**;

3. Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)**;

4. Duas fotos 3×4 recentes.

**Os documentos deverão ser apresentados em duas cópias autenticadas.

– O pagamento deverá ser efetuado no ato da matrícula, de acordo com o valor do curso.

As matrículas também podem ser feitas por procuração. Outras informações devem ser obtidas pelo serviço de graduação da unidade (escola, faculdade ou instituto) do curso em que o aluno foi aprovado.

Confira abaixo a relação de aprovados:

---------------------------A--------------------------- ABIKEILA JULIANA GENARO 6506277 485-32 ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS 1386393 520-41 ADRIANA YOKO SASATANI 3523702 495-34 ADRIENE YUMI ISHIMOTO 7475144 805-66 AFFONSO GINO AMENDOLA NETO 2988933 790-56 AGATHA PRISCILA ALVES NOGUEIRA 1008842 790-50 AILTON GRACIANO DE SOUZA CORREIA 7332267 780-46 ALAN BATISTA ARAUJO 4143005 790-51 ALAN COSTA LEITE 1014592 215-50 ALAN KEISSUKE TAKEHARA 1137011 165-30 ALAN MATEUS SAMPAIO DE SOUZA 1123798 770-31 ALAN YEONG UK CHO 2490929 705-12 ALANA OLIVEIRA DE ARAUJO 6004812 235-57 ALANIS LISBOA MESQUITA 7480369 445-21 ALBERTHO ATILA PEREIRA COSTA 3559431 200-45 ALBERTO BARBO FITTIPALDI 2092793 165-32 ALCIDES YOSHIMITSU SHIMONISHI 4636902 775-39 ALEC BRIAN LACERDA 5279240 560-50 ALEF SEGURA SANTOS 5253045 810-67 ALEFF SOARES DE COUTO 1535862 825-73 ALESSANDRA RIBEIRO DE SOUZA 4390062 145-23 ALESSANDRA RODRIGUES SANTOS 7522050 815-68 ALESSANDRO DAVI DA SILVA FREITAS 3508547 790-51 ALESSANDRO ISOLICA 2800712 740-22 ALESSANDRO PIRES RAMOS 5251083 450-23 ALESSANDRO SUENAGA WAGNER 2652808 165-34 ALEX AMARAL DE SOUZA 2657748 245-60 ALEX JOSE ARANTES 5022533 765-28 ALEX LOPES DE VASCONCELOS 3156882 705-11 ALEXANDRA MACHADO COSTA 5851929 405-12 ALEXANDRE DE CARVALHO KUDZIN 3016407 830-74 ALEXANDRE FLAKSBERG CHEVIS 2263739 165-34 ALEXANDRE KAZUHIRO CUBOIAMA 3595648 190-40 ALEXANDRE MARTINHO LOPES ROMANSINE 2514903 550-48 ALEXANDRE TORRES LAVACCA 4159194 825-70 ALEXANDRE VICENTE MARQUES DE SOUZA 3121746 800-65 ALICE MOGADOURO DUARTE 2839124 280-71 ALICE RIBEIRO BERTONI GONCALVES 7487755 165-29 ALICE SANTANA DE LIMA 3105667 235-56 ALICIA RAFAELLY VILEFORT SALES 4393667 485-32 ALICIA YUKA ISSEGUE 4638383 705-11 ALINE DE SOUZA SOARES 4637096 225-53 ALINE DUQUE DIAZ 1127451 235-56 ALINE FIGUEIREDO MACHADO SOARES 2985741 165-31 ALINE PASQUALIM LOPES 5284934 415-14 ALINE RIBEIRO DANTAS 3544397 705-11 ALINE TOFFOLI MARTINS 3520453 235-56 ALINE YUKIMI MATSUDA 2655188 255-63 ALISON ROBERTO TANAJURA TARGA 3758102 160-28 ALISSON HENRIQUE MELO DA CUNHA 3765029 270-68 ALLAN BERMUDEZ 3138044 775-41 ALLAN MONTEIRO PESSOA 4772279 235-57 ALLAN SOUZA DA SILVA 5845036 825-70 ALLAN SPECIAN CARVALHEIRA 3554605 790-61 ALYNE FLORES CUNHA 3551737 400-11 AMANDA BARBOSA OLMEDILA GALIOTI 2379284 225-54 AMANDA BARUSSI RIZZATO 4023917 200-44 AMANDA BASTOS FERREIRA 1125258 825-72 AMANDA BRUM PAULINO 2101865 160-28 AMANDA CALLEGARI LOSCHIAVO 3129497 200-44 AMANDA DOS SANTOS CARLOS 3898710 825-72 AMANDA ELLEN DOS SANTOS FERREIRA 1006130 235-57 AMANDA FERREIRA FURIAN 2507905 500-36 AMANDA FOCOSI SARMENTO 7565905 260-64 AMANDA HERRERA FARHA 6501209 485-32 AMANDA KALIL SOARES LEITE 5271716 160-26 AMANDA LOPES CAMPOS 1379096 535-44 AMANDA LUIZA MORAES EVANGELISTA 7474544 490-33 AMANDA MOREIRA MORENO 3878330 200-45 AMANDA MORO SANCHES 7513723 100-10 AMANDA NOGUEIRA ANACLETO 3594165 705-11 AMANDA PARIZOTO GALES 4503752 775-39 AMANDA PINHEIRO BRANDAO ALVES 2508416 235-56 AMANDA SALVADOR 6752058 750-25 AMANDA SOUZA VALERIO PEREIRA 3558112 200-45 AMANDA VIRGENTIN 5667637 260-64 AMELIA GIOVANETTI 6882960 790-63 AMERICO MENDES FLORES 6878765 710-15 ANA BEATRIZ CARRER DAMIATI 6505218 280-71 ANA BEATRIZ GARCIA 1194425 255-63 ANA BEATRIZ GONCALVES 3382372 530-43 ANA BEATRIZ SHIMABUKO CARVALHO LEITE 4164857 495-34 ANA CAPERUTO 2400287 840-75 ANA CARLA COSTA 5662864 425-16 ANA CAROLINA BRAUNSTEIN MARQUES 2509817 165-31 ANA CAROLINA DE MORAIS VENTURA 2518143 495-34 ANA CAROLINA FIAIS SANTOS 6488822 445-21 ANA CAROLINA IMAI DE HOLANDA 3362067 440-20 ANA CAROLINA MAINARDI DE MATTOS 7483568 260-64 ANA CAROLINA MARQUES PACHECO 5254179 235-57 ANA CAROLINA OLIVEIRA FERREIRA 5537907 530-43 ANA CAROLINA OLIVER FRANCO 1815679 235-56 ANA CAROLINA RAYMUNDO PIMENTA 7041607 545-47 ANA CAROLINA ROSSINI DARWIN 7556678 740-23 ANA CAROLINA VILLAS BOAS VILLELA ROSSI 2258197 500-36 ANA CAROLINE BELARMINO BARROS 6125778 790-54 ANA CAROLINE CARVALHO SIQUEIRA 1377095 855-78 ANA CLARA BORTOLUZZI TEIXEIRA 2121736 425-16 ANA CRISTINA HENRIQUES NUNES 6016686 235-56 ANA FLAVIA GUIOTTO FAVERO 5684533 490-33 ANA HELENA CORRADINI 5530916 220-52 ANA LARA RAMPIM GIUSTO 5411207 445-22 ANA LAURA FRANCISCHINI SANCHEZ 6757009 225-53 ANA LAURA RODRIGUES 5530340 445-22 ANA LAURA VARELA DE SOUZA 7548440 260-64 ANA LUIZA BROLIO DE PAULA 3784524 215-50 ANA LUIZA MENDONCA FIGUEIREDO 1003507 500-36 ANA MAIA BAPTISTAO 4969807 710-16 ANA MARIA DE SOUZA 3014880 495-34 ANA MARIA RAAB FORASTIERI PICCINO 6520138 225-53 ANA PAULA DE OLIVEIRA FARIA 4628706 550-48 ANA PAULA GOMES MEIRA 4527511 705-11 ANA PAULA OLIVEIRA BENETE 3782911 820-69 ANA PAULA REZANTE DE OLIVEIRA 3575866 101-12 ANA PAULA TAVARES 6510172 495-34 ANA RUBIA ROCKENBACH 7503394 445-21 ANA VITORIA BANDEIRA PETILO DE CARVALHO 2116625 460-25 ANA VITORIA CARVALHO 7501023 100-11 ANAIRA RUEDA 2795934 820-69 ANALENA SOUSA DA SILVA 1540674 455-24 ANALU RODRIGUEZ MARCHESIN 5654497 545-47 ANANDA CATHARINE DOS SANTOS M DO CARMO 3894885 235-56 ANDERSON FARIAS DE SANTANA 4536859 445-22 ANDERSON HIDEO BALDUINO NOYORI 1402399 225-54 ANDERSON LUIZ FORGERINI 4382941 825-71 ANDERSON NUNES DA SILVA 5404515 825-70 ANDERSON YUKIO OKUNO 5653559 800-65 ANDRE ALEIXO PEDERSOLI 7523614 790-55 ANDRE ALMEIDA PARONI 2514166 165-32 ANDRE ARRUDA LIMA 1154014 400-11 ANDRE BASTOS GEBIN 3519110 825-72 ANDRE CANTEIRO BAFFINI 1129534 790-51 ANDRE CAVALCANTE DOS SANTOS 3377731 715-17 ANDRE GIRADI RIBEIRO DA ROCHA 6879155 710-15 ANDRE GUSTAVO PIRES FONTOURA BORGES 7899755 235-56 ANDRE LEAO DE SOUZA DOMINGUEZ 1171241 745-24 ANDRE LUIS HERRERA GAMA 5535596 745-24 ANDRE LUIZ TAVARES DIAS 3004604 855-77 ANDRE MARINO DE PAIVA 7471548 705-11 ANDRE RIBEIRO MENDES ANDREOTTI 5851516 830-74 ANDRE SHIMIZU 2500420 775-32 ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA CAMELLINI 4971384 775-36 ANDRE YUITI ABE 2262587 775-35 ANDREA AKEMI YAGYU 3004159 705-11 ANDREA ZALMORA GARCIA COELHO 7558323 865-79 ANDREIA DOM PEDRO 3389057 410-13 ANDRES EDUARDO MARCHETTI COLOGNESI 6006635 775-41 ANDRESSA BENNEMANN CARVALHO 5408143 255-62 ANDRESSA PIRES BIANCHIN 5389262 235-57 ANDRESSA ROCHA CARNEVALLI POMPEU RIBEIRO 1129573 270-68 ANDREW AUGUSTO JESUS DE FARIA ALVARENGA 4751413 790-51 ANDREY VITAL TEODORO 2113312 210-47 ANDREZA PEREIRA LUZ 3110408 535-44 ANGELA ALVES FERREIRA 5671571 765-29 ANGELO DE MORAES VANSAN 4989700 825-71 ANGUE CHEN SU 2681674 195-42 ANNA BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA 1385672 825-71 ANNA HELENA SILVESTRE DI IORIO 4643836 705-11 ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO CARVALHO 3164548 825-73 ANTONIO CARLOS ZAVAGLI 5402902 790-51 ANTONIO MALDONADO GUERRA DA CUNHA 5256034 790-61 ANTONIO NELSON FORNARI MENDES MOREIRA 4980629 710-14 ARIADNE LUCENA 1405776 575-53 ARTHUR CANHISARES JUNIOR 2812821 790-63 ARTHUR CARAVIERI PONTES 3551235 825-71 ARTHUR DURAM UM 3129383 710-14 ARTHUR FIRMINO DE MACEDO SANTOS 1657599 855-77 ARTHUR GARCIA MENDONCA 2994256 165-31 ARTHUR LUCATO DE OLIVEIRA MONTE 4989553 785-49 ARTHUR LUIZ FERREIRA 4147637 790-51 ARTHUR MARASSATTI CALDAS 4510729 790-60 ARTHUR RISSO LOCATELLI 4030250 775-35 ARTHUR SOUZA LOPES 4153565 260-64 ARTHUR WILLIANS DE JESUS BENINCASA 3390515 255-63 ARTUR AFFONSO DOS SANTOS PIERONI 3126370 165-31 ARTUR INACIO MINUSSI 7328646 260-64 ARTUR VENTURELLI DOMINGUES 7488647 765-28 AUGUSTO COSTA E SILVA 2841723 190-40 AUGUSTO MILIORINI AMENDOLA 2255490 840-75 AURORA SEGRE 2112317 550-48 AYRTON ONO SAKAMOTO 6375590 705-11 ---------------------------B--------------------------- BARBARA CRISTINA SOUSA 3889226 500-36 BARBARA LEITE PINTO 3883480 815-68 BARBARA MARI BIE 1383632 235-57 BARBARA PEREIRA MACIEL 4157154 260-64 BARBARA SOUZA ARANTES 3766985 265-66 BARBARA SOUZA DE TOLEDO 5009906 235-56 BEATRICE HIROMI ONIWA MESTRE 3899487 235-57 BEATRIZ BIGNARDI VIEIRA DA MOTTA 2096642 775-36 BEATRIZ CAMPOS DE ALMEIDA DE C MONTEIRO 2091030 710-14 BEATRIZ CECATO DUMALAKAS 5405453 405-12 BEATRIZ COSMO DA SILVA 2518378 855-78 BEATRIZ COUTINHO DE FREITAS 1404254 260-64 BEATRIZ DE ALMEIDA 7038098 260-64 BEATRIZ DE CARVALHO MATHIAS LIMA 3557754 535-45 BEATRIZ DE OLIVEIRA MOTA 1381581 705-11 BEATRIZ DOMENICI DE OLIVEIRA 1781038 415-14 BEATRIZ FAIA LOPES 6017247 825-71 BEATRIZ FELIX DA SILVA 3577194 200-45 BEATRIZ FRANCA CASTILLO 6901484 410-13 BEATRIZ GARCIA DE ANDRADE E SILVA 3538160 160-27 BEATRIZ GOMES DA SILVA 4624451 235-57 BEATRIZ IGNACIO NEVES 6245635 855-78 BEATRIZ LUCIANO LOPES DO CARMO 6018178 520-41 BEATRIZ PINEIRO PORTARO 1178232 825-71 BEATRIZ POZZAN DOS SANTOS DUARTE 4160809 710-14 BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA 1668130 520-40 BEATRIZ RODRIGUES BERGAMO 5537202 495-34 BEATRIZ SACCON BELLINETTI 3521669 255-63 BEATRIZ SILVA GARCIA 4385503 820-69 BEATRIZ SIQUEIRA LOBO VIANNA 2670197 790-57 BEATRIZ SQUASSONI TRAVASSOS 3772372 575-53 BEATRIZ THIEMI MIYAZATO BULGARELLI 2094545 445-22 BEATRIZ TROMBETTA SILVA 1972926 750-25 BEATRIZ VEDOVATO THOMAZINI 3886632 235-56 BEATRIZ ZUMPANO CALENTE 4511749 840-75 BIA RUSSO COELHO 3763195 255-62 BIANCA DE CASTRO BOSCARIOL 2984358 160-28 BIANCA FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA 4624024 705-11 BIANCA FRANCO DE JESUS 5529006 490-33 BIANCA HYON JOO LEE 1824137 705-12 BIANCA WEDEKIM FARIA 3367274 445-21 BRENO GREGORIO ANGELOTTI 7046732 710-15 BRENO HELFSTEIN MOURA 2253517 710-13 BRENO KOBAYASHI HIRATSUKA 3003527 500-36 BRENO SANTOS BARBOSA 3139452 165-30 BRENO VINICIUS VIANA DE OLIVEIRA 5251222 710-15 BRUNA DE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS 3597535 440-20 BRUNA DE OLIVEIRA GARCIA MODOLO 1776849 235-56 BRUNA EVELIN LOPES SANTOS 3140426 130-19 BRUNA FELIPPE FERREIRA 7328977 495-34 BRUNA HARUE TAKEDA 5254193 255-62 BRUNA HARUMI MIWA PANISSA 1654286 235-56 BRUNA JULIE DOS SANTOS FRANCO 5247035 720-18 BRUNA MARQUES SOUZA HENRIQUE 1670073 285-72 BRUNA MIDORI MURATA UEDA YAOKITI 4750553 235-57 BRUNA OKURA 1824518 825-72 BRUNA ORTEGA ROCHA 3371850 705-12 BRUNA RAMOS MACEDO 4638084 280-71 BRUNA TAKAHASHI MAFFEI 4984951 235-56 BRUNO ANDRADE TONIM 2831729 775-32 BRUNO ASTROLINO E SILVA 6896037 790-63 BRUNO BELLUZZO 6749973 710-15 BRUNO CAMPOS ALMEIDA 1379510 810-67 BRUNO DOS SANTOS PASSOS 3535680 200-44 BRUNO EDUARDO FEITOSA DOS S PRONESTINO 3535925 235-57 BRUNO FACINA 2802414 710-14 BRUNO KEN FUGIMOTO 7575301 865-79 BRUNO MONTEIRO MODESTO 4033780 820-69 BRUNO MORII BORGES 5267529 710-14 BRUNO PINHEIRO DOS SANTOS 2401503 705-12 BRUNO PITONDO DE MORAES 3768146 235-57 BRUNO PRATES 4503777 780-45 BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS 1182031 255-63 BRUNO SALOMAO LEAO 4985708 775-35 BRUNO SANGIORGIO 1666954 235-57 BRUNO STEVANATO TREVISAN 5225131 795-64 BRUNO VINICIUS DA SILVA PINTO 7471441 830-74 BRUNO WALDVOGEL 2824340 710-16 BRYAN CAPPUTI CARVALHO 4510000 160-27 ---------------------------C--------------------------- CAIO BLAZIZZA ALASMAR 6751942 790-52 CAIO BOFF BUCH PASTORIZA 5278956 455-24 CAIO FERREIRA 5664146 710-15 CAIO FERREIRA BERNARDO 1655880 710-16 CAIO HONDA RAMPAZZO DEL VALHE 1793535 500-36 CAIO MIAZZI VIEIRA 1180094 195-43 CAIO NOBUYOSHI KOGA 2801255 500-36 CAIO OSTAN DIANES 6897694 815-68 CAIO SABER LAURO 3110828 165-32 CAIO SIMAO VILLELA 2116194 775-39 CAIO SU 2655099 225-54 CAIO XAVIER BALDORINI ARIERO 4752013 500-35 CAIQUE MARTINS OLIVEIRA 3560191 500-36 CALEBE DE OLIVEIRA CUNHA 6123097 190-41 CAMILA COSTA ZANIRATO 5009945 410-13 CAMILA DE CARVALHO MARTINES 6907081 445-22 CAMILA DE SOUZA PALMA 7571107 100-11 CAMILA DUARTE SILVA PINHO 4749106 445-21 CAMILA FERREIRA MARTINS CANDIDO 1190875 280-71 CAMILA FERREIRA MENDES 3879787 575-53 CAMILA LIMA DE SOUZA CARVALHO 5248639 730-20 CAMILA MARIA BRIZOLARI 6884661 436-19 CAMILA MARTINS FERREIRA 7493402 830-74 CAMILA MIYUKI YOSHIGA 3552134 200-45 CAMILA PEREIRA BARBOSA 2505516 520-40 CAMILA PERIN 5391352 235-57 CAMILA PINTO DOURADO 4640644 705-12 CAMILA SALINAS GUILLAUX 2373776 460-25 CAMILA SHIMABUKURO YAMASHIRO 3517336 165-31 CAMILLA DOS SANTOS COSTA 5253554 700-10 CAMILLA MAYUMI INOUE 3567595 840-75 CAMILLA MONTEIRO GOMES 3516184 825-70 CARINA PEIXOTO MENEZES 1659066 235-57 CARLA DE JESUS LIMA 1789679 255-63 CARLA ESTHEFANE SOUZA DA SILVA 6343047 495-34 CARLOS ALEXANDRE SOUSA 2530050 200-44 CARLOS ALEXANDRE ZUCCHI PEREIRA 5534470 285-72 CARLOS EDUARDO COUTINHO MARTINHO 3911765 710-15 CARLOS EDUARDO GOMES MIRANDA 1011009 825-70 CARLOS HENRIQUE DA SILVA 7474124 135-20 CARLOS JOSE PARADA 1373450 820-69 CARLOS MIGUEL TOSTE SISTO 7482078 790-63 CARLOS OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS 4504014 285-72 CARLOS ROBERTO DE CARVALHO 7570838 825-71 CARLOS VINICIUS SAVIAN LIMA 5389383 155-25 CAROLINA ALVES DA SILVA 1123766 235-57 CAROLINA BERTI DE SOUZA CORREA 1788400 200-44 CAROLINA CAMARGOS SANTOS 1133283 255-62 CAROLINA DE OLIVEIRA GARCIA 1670590 530-43 CAROLINA DE SOUZA FREITAS 7492784 790-51 CAROLINA GOMES SIMOES STAMPONE 3125602 160-28 CAROLINA KIMI AITA 2796356 460-26 CAROLINA ROMEIRO PEREIRA 7473638 570-52 CAROLINA SALIM VAZ 5284553 445-21 CAROLINA SOUZA SANCHEZ 5042379 510-38 CAROLINE AMARO DA SILVA 7906865 445-22 CAROLINE ANDRESSA DIAS ARRUDA 5283394 255-63 CAROLINE DE MATTOS CARREIRO 4634399 500-36 CAROLINE MARTINS FAVERO 5847005 445-21 CAROLINE MENDONCA GOMES 7022197 785-49 CAROLINE MIDORI TAGO 1189079 445-22 CAROLINE NASCIMENTO SOUZA 7579118 135-20 CAROLINE SANTIN PALARIA 2651688 825-70 CASSIO ALVES GARCIA PRADO 1186421 210-47 CAUA PACHECO DE LIMA 3564777 805-66 CELESTE DOS PRAZERES FERREIRA DE MELO 3109644 155-25 CELIO GURFINKEL MARQUES DE GODOY 1156474 705-11 CELSO PADILHA LIMA JUNIOR 7472618 445-21 CHRISTIAN DE ARAUJO SILVA 4523185 825-72 CINDY LARA BATISTA PEREIRA 1658637 145-23 CLAIRE RUIZ 7494511 490-33 CLARISSA RIZZO CREDIDIO DO O 3162426 790-50 CLAUDIO LISIAS CARDOSO FONSECA 4504150 235-57 CLEJANE MOURA DE ARAUJO 2680825 235-57 CLODOALDO JOSE ALEIXO JUNIOR 7037904 790-63 CRISLEINE BORGES 1654635 145-23 CRISTINA BARCELOS RODRIGUES PINTO 1194069 255-63 CRISTINA MARIA CHAIM 2123018 495-34 CRISTINA SAYURI SEKINI GUENKAWA 2102515 165-31 ---------------------------D--------------------------- DAIANA DA SILVA TEIXEIRA 3531760 235-57 DAIANE ALVES MARTINS 1125322 480-31 DAIANE OLIVEIRA DA SILVA 1793268 225-53 DAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS 1975438 820-69 DAISY FRANCISCO PINATO 3181686 820-69 DANIEL ANTUNES SILVA PEREIRA 2103446 190-41 DANIEL BALDI DE FREITAS SACCO 2266354 710-14 DANIEL BRAZ PIOVESAN 1973647 775-32 DANIEL COSTA DE ASSIS 3899601 750-25 DANIEL HISAOKA TAVARES 3765400 400-11 DANIEL MARTINS VIEIRA ZIMMERMANN 4973314 500-36 DANIEL NUNES DA SILVA 1656248 235-57 DANIEL PASINI VILARINHO GIOSO 2500259 715-17 DANIEL RODRIGUES 7774919 795-64 DANIEL SILVA JUNIOR 3557964 500-36 DANIEL SIMOES ARISTONE 1155123 790-54 DANIEL ZAPPA FONSECA 4746398 720-18 DANIELA ARAUJO GARIGLIO 3147164 520-41 DANIELA PEGAZ MACHADO 2810126 775-32 DANIELA PERPETUO MIRANDA 1672658 436-19 DANIELE CRISTINA DA COSTA 5252040 255-62 DANIELLA QUINTELLA DO ESPIRITO SANTO 1147614 255-63 DANIELLE YUKARI KIMURA 1004751 500-36 DANILO ANUNCIATO DE OLIVEIRA 6897872 795-64 DANILO CAMARGO FERNANDES 2983306 400-10 DANILO DA SILVA 4153451 790-54 DANILO LUIZ DINO GIORGIO 1976796 200-45 DANILO MENDES BIANCHI 3161573 535-44 DANILO NAKAYA ALVARENGA DE REZENDE 2528244 500-36 DANTE VIGNOLA AZAMBUJA 2796395 775-33 DANYELLEN DHEYNIFFER MONTEIRO GALINDO 5669385 790-53 DARA FUCKNER FERNANDES 3173209 200-45 DAVI GONCALVES 2652427 235-57 DAVI HENRIQUE OLIVEIRA JANA 3016243 535-45 DAVI OLIVEIRA PENA 4782056 785-48 DAVID FOGELMAN 2256374 495-34 DAVID GOMES DE MELO BARROS 5002616 495-34 DAVID MESHULAM AJZENTAL 2386001 165-30 DAVID ROBERTO CUNHA NASCIMENTO 6487371 790-63 DAYANE SOUZA PEREIRA MATOS 3121269 225-53 DAYANNE LUIZA DOS SANTOS PAZ 2105010 535-45 DEBORAH EMILIANO WALDOW 3179361 815-68 DEBORAH LIDIA GOMES LOOKIN 1001303 820-69 DENILSON PIRES DO COUTO JUNIOR 5533556 160-28 DENISE KATCHUIAN DOGNINI 2505886 160-28 DENISE LOLI 3902684 160-27 DENISE SOUZA DE FREITAS 5542249 545-47 DENNYS ALVES LIMA 1797455 790-54 DIEGO ANDRADE DE SANTANA 4265540 220-52 DIEGO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 1012673 775-35 DIEGO CIANELLI SANMIGUEL 1154765 145-22 DIEGO DA SILVA DEVESA 1008988 825-71 DIEGO DE BELLIS LEAO 1801925 400-11 DIEGO DE SOUSA RODRIGUES 1374042 195-43 DIEGO EITH ITAYA 3528860 520-41 DIEGO VILLAR TERAGI 2089808 790-51 DIOGO ANDRADE NANI 2838773 400-10 DIOGO SIEBRA BOCHIO 1188220 825-71 DIONISIO PERRICCI RUIS 4022733 200-45 DIRCEU DE BORTOLI 7562955 260-64 DONIZETTI JOSE GUILHERME LOPES 2629019 790-60 DORIVAL ALVES DA SILVA JUNIOR 4967012 705-12 DOUGLAS CARVALHO RAMOS 2087718 775-39 DOUGLAS FREIRE DA SILVA 4391770 705-11 DOUGLAS TRENCH DE CAMARGO 5247544 100-11 DOUGLAS YAMASAKI CUNHA 7554951 445-21 DUGLAS FERNANDES MONTEIRO 3013578 235-56 ---------------------------E--------------------------- EDELA JANAINA PRADELA 6006910 235-56 EDISON TSOKITI MIYASHIRO JUNIOR 5036981 165-29 EDNEIA ARAUJO DA SILVA 1143904 235-56 EDUARDA CAMPOS MENEGACO 3517051 500-36 EDUARDA MARIS DE ANDRADE 7471174 445-21 EDUARDO CAMPOS DIAS 2384096 710-14 EDUARDO DALLANA 3541173 790-57 EDUARDO FONTES DE AGUIAR 3396062 495-34 EDUARDO HENRIQUE BROCHINI 4782729 405-12 EDUARDO HENRIQUE MARTINELLO PEGGAU 3112715 195-42 EDUARDO LEITE RIBEIRO 1174732 775-43 EDUARDO LOPES DE LUCCA 5399153 825-71 EDUARDO LOVATO 7498716 785-49 EDUARDO ROCHA FERNANDES 2984778 160-26 EDUARDO TRAVERSI DE CAI CONRADO 6014938 790-54 EDUARDO ZABOTO MIROLLI 1380419 710-16 EGYDIO PACHECO NETO 6009752 415-14 ELAN DA SILVA FERNANDES 2983039 165-30 ELEA CASSETTARI ALMEIDA 2117524 165-32 ELIS VALERIA ANGINSKI COTOSKY 5268702 165-32 ELISANGELA SILVA DE LAIA 4625418 145-23 ELIZEU ANDRADE MARTINS DE SOUSA 2662340 500-36 ELLEN MARIA DA SILVA 3518801 855-78 ELYDIMARA DURSO DOS REIS 3128032 255-63 EMANUEL TOBIAS CAMARGO NERY LOPES 5266306 495-34 EMANUELE VIEIRA ANDRADE 4503154 535-44 EMILLE TEJO VIANA 3768648 495-34 EMILY CAROLINE COSTA DA CUNHA 7487513 260-64 EMILY MEGUMI NAKAJIMA 4634164 436-19 ENIO FABIO DA SILVA FERREIRA 2372230 190-41 ENRICO BIGOTTO 5655130 195-43 ENRICO EMANUEL TONHOLO 5541617 780-46 ENZO YAMADA SATAKE 3007059 710-15 ERIC BUONPATER LEE SANTOS 2842914 710-14 ERIC KEITI YOSHIMURA MOTIZUKI 3177403 825-70 ERIC TAK SENG WONG 2657933 825-72 ERICA HITOMI ARAKAKI 3759802 195-42 ERICA REGINA GULACSI PEREIRA R NEGRINI 3888252 415-14 ERICO LAVIERI BELINELLO VERNARECCIA 7463918 135-20 ERIKA DUDR PEREIRA 5414300 825-70 ERIKA MAZZARIOL 5037065 510-38 ERIKA MINARI DE SOUZA LIMA 4762445 530-43 ERIKA RICCI LUCAS 1157163 510-38 ERIKA SANTOS FERREIRA 2837073 440-20 ERIKA TIEMI WONG FUJII 2812433 160-26 ESTELA FERRAZ DE TOLEDO 5019890 445-22 ESTEPHANI KOUTSANTONIS PIRES 2347087 280-71 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA 1814919 195-43 EVERALDO CARLOS DA SILVA 6506875 215-50 ---------------------------F--------------------------- FABIANA BARBOSA MURA 4756047 780-46 FABIANE NAOMI WATANAVE 4516899 445-21 FABIANE TIYERI TAKARA 4393005 535-45 FABIO ANDRE NAKANISHI 2504649 190-40 FABIO BERTOLINI 3784773 215-50 FABIO FERNANDES CHAVES 6248275 760-27 FABIO FUSIMOTO PIRES 1966122 775-39 FABIO INACIO YABUKI DUBAS 2102497 545-47 FABIO KENITI TANJI MUGIUDA 3364755 535-44 FABIO SCORSOLINI VALVERDE 7324142 445-21 FABRICIO LUIZ TANJONI 4390258 790-61 FATIMA ALDRIGUETTI DE LIRA 7329805 445-21 FELIPE ALVES SIQUEIRA 4519315 710-16 FELIPE ANTONIO BRANDT VIEIRA 1176815 270-68 FELIPE AUGUSTO MAGALHAES D DE OLIVEIRA 3013756 215-49 FELIPE BORGES TURNER 1405502 235-57 FELIPE CALDERON SCARIN 4024887 500-36 FELIPE DE SA PROENCA 5265065 775-36 FELIPE DE SOUZA ALVACETE 5255758 700-10 FELIPE FERREIRA LARA RODRIGUES 1821543 235-57 FELIPE FLORES FIAMENCINI 6884825 740-23 FELIPE FONTES VICOZO 7204560 820-69 FELIPE GREGORIO LIMA 2519868 500-36 FELIPE HIDEKI ENDO 2806366 775-37 FELIPE JOSE DA SILVA FERREIRA 1657600 790-63 FELIPE JUN NAKAMITI 2843304 200-45 FELIPE MASSUIA 2394700 710-15 FELIPE MEIRELLES MACHADO 7326976 745-24 FELIPE MOTONARI UCHIYAMA 2819196 710-15 FELIPE NAKANO FABRIS 1800710 780-46 FELIPE PAIXAO LEONARDO 1185426 165-32 FELIPE SILVA PICARRO 7490751 160-28 FELIPE SISTE BOAVENTURA 5037122 830-74 FELIPE TODAKA DA SILVA 5036903 770-31 FELIPE YUJI KUNIYOSI 3910492 240-59 FELLIPE TRIPOVICHY ANDRADE 6871767 765-29 FERNANDA CARDOSO TERUYA 2528098 195-42 FERNANDA CASCARDO CAMPOS 3019093 480-31 FERNANDA COUTO SKAF 5027861 215-50 FERNANDA DE MORAES BIAJOTI 7543556 280-71 FERNANDA DE MORAES OKUMURA 1785563 780-46 FERNANDA FERREIRA RUIZ 2824001 270-68 FERNANDA LADEIA PEREIRA CASTANHO 2523375 760-27 FERNANDA MAGALHAES DA SILVA TIMOTEO 2091702 240-59 FERNANDA MOREIRA SILVA 4385325 490-33 FERNANDA NOGUEIRA 2248559 790-56 FERNANDA PITE BLANDINO 3385960 255-63 FERNANDA RAMOS 3881891 195-43 FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA 5031094 720-18 FERNANDA VIEIRA FOGACA 3173878 425-16 FERNANDA YUMI RIBEIRO MORI 3904315 260-64 FERNANDO DINIZ DOS SANTOS FILHO 6878256 710-14 FERNANDO EDSON TALARICO PEREIRA 2806811 790-60 FERNANDO KENJI SAKABE 2828520 785-48 FIDELES FERNANDO SIMOES DE ANDRADE 4510298 460-26 FILIPE GUIMARAES DE ROSSET ANTONIO 2253677 710-15 FILIPE PEDROSO SEIFARTH 3376476 500-36 FLAVIA CEMBRANI ZANOTTO 2393914 235-57 FLAVIA MAGNUSSON ZANETTI OSTE 5398247 445-21 FLAVIA MARIA FERREIRA PARO 7906300 545-47 FLAVIA NUNES LAMBIASI 2113885 230-55 FLAVIO ISSAMU KAGOHARA 3547767 710-14 FLORA NAOMI ONO SAKATA 1192157 255-63 FRANCIELE SANTOS TEIXEIRA 6871436 790-63 FRANCIELLE DE SENE LEZZO 5392618 255-63 FRANCIELLY NAIADE PEREIRA 5025419 475-30 FRANCINE RODRIGUES WITKOUSKAS 7554905 445-21 FRANCISCO DA NOBREGA LEITE JUNIOR 1967007 825-71 FRANCISCO DE MIRANDA CANTUARIA 1158094 790-57 FRANCISCO FALAVIGNA NETO 5858069 495-34 FRANCISCO JOSE PINHEIRO SILVA 1186115 560-50 FRANCISCO TOMAZ NETTO 5684654 450-23 FRANCUILO GOMES DO NASCIMENTO 1976472 705-12 FREDERIC CERMELLI BREYTON 2793577 190-40 FREDERICO DAIBERT MONCORVO DE C BARLETTA 2540346 275-70 ---------------------------G--------------------------- GABRIEL ALMEIDA BISPO DOS SANTOS 3577931 705-11 GABRIEL AMARO DE ALMEIDA 4540890 436-19 GABRIEL ANDRADE DANTAS DE OLIVEIRA 7485398 710-15 GABRIEL ANDRADE DOMINGUES REZENDE 1805012 215-50 GABRIEL ANDRADE FERREIRA DE CASTRO 3017780 790-55 GABRIEL ANTONIO DE OLIVEIRA 3583222 495-34 GABRIEL BATISTA DE ANDRADE 1150927 165-35 GABRIEL BOAVENTURA REIS 6514427 780-46 GABRIEL BORELLI GUEDES 7471879 745-24 GABRIEL BORLOTH SILVA 3548901 830-74 GABRIEL BOROWIAK HIGASKINO 6902675 790-52 GABRIEL BRAGA VILLA 3542923 500-36 GABRIEL BRASILEIRO NAGLE DE OLIVEIRA 2252073 270-67 GABRIEL BRAZ PINTO 7326385 435-18 GABRIEL CAMILO LIMA 2253912 775-39 GABRIEL DE AGUIAR TAJRA 2498783 160-28 GABRIEL DOS SANTOS NODA 1823455 790-57 GABRIEL FERNANDES BARBOSA 4526313 165-35 GABRIEL FERRARI TARALLO FERRAZ 6496025 710-15 GABRIEL FRANCISCO BASTO SILVEIRA 1801416 790-50 GABRIEL GOES BRAGA TAKAYANAGI 2803893 775-39 GABRIEL GOMES GONCALVES 3384925 790-53 GABRIEL GRASSI 5013865 465-28 GABRIEL GUERRA TIBURCIO 7502043 785-48 GABRIEL JEAN WEI PENG 2529524 710-13 GABRIEL JUNQUEIRA ALBERTON 4531770 855-78 GABRIEL LANZILLOTTA MERLO 2983780 790-56 GABRIEL MATTHEUS BEZERRA A DE CARVALHO 6026456 710-14 GABRIEL MENDONCA SERPA 3543733 500-36 GABRIEL OLIVEIRA PINTO 4506691 260-64 GABRIEL PANTOJO DE MORAES 3159177 705-11 GABRIEL PASINI TANASOVICI 1168779 855-78 GABRIEL PAULUTTI BARBOSA 4028095 730-20 GABRIEL PEREIRA LEITE 2492677 165-31 GABRIEL POLI MAFRA 7535812 545-47 GABRIEL QUEIROLO LUZ 6028592 790-59 GABRIEL RAMOS FERREIRA 5666108 450-23 GABRIEL RIBEIRO 6879924 790-61 GABRIEL SIMAO CREMPE 6883335 710-15 GABRIEL TANASOVICI NARDY 4994041 710-15 GABRIEL THEIZEN NOVAES 5020386 416-15 GABRIEL VICENTINI PEREIRA 7575276 100-11 GABRIEL VICTOR LAZARO SOBRAL 2511316 500-36 GABRIEL YUKIO SHINODA OLIVEIRA 4748417 775-41 GABRIEL ZANGIROLAMI 1802475 165-34 GABRIEL ZAVATARO NIGRI 2518677 775-37 GABRIELA ARAUJO DA SILVA 3134537 820-69 GABRIELA CONSOLI DOS SANTOS 4399008 225-54 GABRIELA CRISTINE SIMAO SOUZA 5390599 530-43 GABRIELA DA SILVA MARQUES 5037161 145-22 GABRIELA DE SOUZA STANZANI 1197760 440-20 GABRIELA DO PRADO FERREIRA CAVALCANTE 2371630 855-78 GABRIELA DOS SANTOS 3157824 495-34 GABRIELA FABRI BAGATINI 1162071 790-54 GABRIELA LORRAYNE ARAUJO SANTOS 3882452 280-71 GABRIELA MACHADO SANTOS 3507986 705-11 GABRIELA MARQUES SILVA 4997386 440-20 GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS 7896951 725-19 GABRIELA VITA CARRASCO 3508198 535-45 GABRIELA VON STAA GUEDES 1137958 775-36 GABRIELE AUDREY DE OLIVEIRA 4508393 790-51 GABRIELE AUGUSTA ROQUE ARAGON 1395894 825-71 GABRIELE CANDIDO BARCELLOS 2998169 255-62 GABRIELE CARRARA 6872869 815-68 GABRIELI MARROFFINO DE SOUZA 5389515 235-56 GABRIELLE DAMIATI WEY 3177517 260-64 GABRIELLE ORTEGA FERNANDES 2827022 790-63 GABRYEL HENRIQUE PIRES 3584071 235-57 GABRYEL LUZ HEINZELMANN 5539979 800-65 GENY ZHAO 2490548 165-34 GEORGIA MARCELA RIBEIRO TEMER GIOVANETTI 5020977 740-22 GERSON RUSSO JUNIOR 1537490 775-36 GIANCARLO DE SOUZA 5654472 700-10 GIANLUCA LONGOBARDI 2090504 165-35 GIOVANA FIRPO DE MORAES RODRIGUES 1135940 790-51 GIOVANA KAORI MORI 7042698 445-22 GIOVANA LIMA MATTOSO 4971612 235-56 GIOVANA MANGERONA 6897064 815-68 GIOVANE OLIVEIRA DE CARVALHO 5260883 775-37 GIOVANNA AQUINO MARTINS 6490264 485-32 GIOVANNA CALCIOLARI MACHADO 7026288 745-24 GIOVANNA CANDIDO 6510585 745-24 GIOVANNA DANTAS AGUIAR 1972698 535-44 GIOVANNA ERY TOCUTI 3898517 790-54 GIOVANNA FACURY AIGNER 3547571 165-34 GIOVANNA FERREIRA BISSOLI 5396140 205-46 GIOVANNA FRANCO JULIANO 6503733 485-32 GIOVANNA FRARE DO VALLE 5657244 780-46 GIOVANNA LENHARO PEREIRA 6495286 485-32 GIOVANNA LIMA LABATE 1805083 500-36 GIOVANNA MAIA TAVARES DE ALMEIDA 5017917 215-49 GIOVANNA MILANI 4021802 500-36 GIOVANNA QUERIDO 3764468 220-51 GIOVANNA RODRIGUES OLIVEIRA 3542268 705-11 GIOVANNA ROMANHOLI PASSOS 7555188 445-21 GIOVANNA SALGADO STANCATI DE CARVALHO 1138362 825-71 GIOVANNA YARA AZEVEDO RODINE 6248122 535-45 GIOVANNI POLETTE DALLA LIBERA 7328774 745-24 GIOVANNI SORTINO BASSI 3886237 165-32 GISELLE MINETI FABRICIO 6752777 465-28 GIULIA AGUIAR CHUN 3365259 485-32 GIULIA BARRIOS ZANIN 4632213 495-34 GIULIA FRIZZARIN BASSA 4980270 565-51 GIULIA MORETTO PEREIRA 4027207 445-21 GIULIA RIGON ORTEGA 3514258 165-31 GIULIA YUMI ARAKAWA DAL COL 3521384 255-62 GIULIANA PEREIRA GOMES 3904735 705-11 GIULIO RIGOTTI CAVALCANTE 3508173 710-16 GIZELLA MALVINA DA SILVA 3179094 445-21 GLORIA GUILHERMINA BRAGA BRITO 1134435 790-57 GUIDO JOSE ALVES JUNIOR 7471459 830-74 GUILHERME ALEXANDRE DE FREITAS 2391728 705-11 GUILHERME ALVES STRELCIUNAS 1786882 165-32 GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ 5660692 255-63 GUILHERME AUGUSTO LATINI LEITE 1011265 790-55 GUILHERME CANCELIERI GAUDENCIO 3564357 775-36 GUILHERME CARVALHO SANTOS 3147883 235-57 GUILHERME COSTA VIEIRA 1384773 710-13 GUILHERME DE FARIA DUARTE 3535505 160-27 GUILHERME DE PINHO MONTEMOVO 7522245 710-16 GUILHERME DUMAS PERES 1393167 710-15 GUILHERME GOMES ZUNTA CAMACHO 1780317 710-14 GUILHERME HENRIQUE MAINTINGUER MARTINEZ 6895152 435-18 GUILHERME HIDEKI KATSURAGI OGATA 4639072 705-12 GUILHERME HUBNER RAMOS 3007251 160-27 GUILHERME JUN NISIKAVA 2514839 165-34 GUILHERME LISSONE CASANIGA 4506652 145-22 GUILHERME MASCARETTI PROENCA 1167517 165-30 GUILHERME MINATOGAWA 3586453 865-79 GUILHERME NOBRE GUIMARAES BARROS 1776621 825-72 GUILHERME PADULA DO ESPIRITO SANTO 4630792 500-36 GUILHERME RODRIGUES KANEDA 4387397 790-51 GUILHERME RODRIGUES SOARES 5254492 165-29 GUILHERME SEGOLIN SELMI 4990858 790-52 GUILHERME SOBRAL DE MORAIS 4270173 165-34 GUILHERME TREVIZAN SILVA OLIVEIRA 1973049 770-31 GUILHERME VERLANGIERI RIBEIRO DE SOUZA 2089644 195-43 GUILHERME WEILER SILVEIRA 4393650 165-30 GUILHERME YUITI TSUZAKI 2994338 165-34 GUSTAVO ALEM MELLO FERREIRA 2536173 165-31 GUSTAVO ANDREGHETO THOMASI 2812216 165-33 GUSTAVO CARNEIRO DA SILVA 2381901 160-27 GUSTAVO CARRACCIOLI SANTOS NISHIOKA 3524551 805-66 GUSTAVO CARRARO PEDRONERO 6889295 790-61 GUSTAVO DE CEZARE BERTELLA 3378057 165-32 GUSTAVO DE OLIVEIRA CAMARGO 1395030 235-57 GUSTAVO FELIPE DIAS DONA 5001927 765-29 GUSTAVO GIORDANO TUDISCO 1787361 160-26 GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES 5266434 825-71 GUSTAVO JUN MORITANI 4768373 500-36 GUSTAVO LACH HENRIQUE 4771483 710-14 GUSTAVO LOPES DE ASSIS 3595324 825-71 GUSTAVO LULLIS MALVAR FORTES 3578684 285-72 GUSTAVO MIRANDA PIRES 2101445 500-36 GUSTAVO MITSUNARI OYAMA 3571622 710-15 GUSTAVO MORAES FONTANARI MOLES 3527405 500-36 GUSTAVO PAIVA SILVA PINTO 5673775 775-32 GUSTAVO PAVEZI BENEVENUTO 7323955 765-28 GUSTAVO ROSSI DE ANDRADE 4514760 265-66 GUSTAVO SOUZA FRANCISCO DA COSTA 5012230 710-15 GUSTAVO SPERLING DAVILA 2804109 710-15 GUSTAVO VANNUCCHI UNGARI 4982402 745-24 GUSTAVO YUKEN KAWASE MAIZATTO 7569191 830-74 ---------------------------H--------------------------- HADDER BATISTA SILVA 7020367 445-21 HAISER AFFONSO FERREIRA 1820256 210-48 HALEF DE LIMA NUNES 6881238 810-67 HEBER CAMACHO DESTERRO 4021371 710-16 HEBERT DAS NEVES MACIEL 4629669 705-11 HEITHOR VINNICIUS BERNARDES SILVA PASSOS 7505356 790-50 HEITOR ALVES NEMITZ 2258877 400-11 HEITOR PIRES FIGUEIRA 4984428 710-15 HEITOR RABELLO NEVES 2112018 255-63 HELENA CALIL CRUZ 2248623 215-49 HELENA VILELA DE GODOY 7018398 445-21 HELLEN FIGUEIREDO NEIVA 4024403 165-34 HELLEN SCHULTZ DE SOUZA 2841591 705-12 HELOISA BALOTARI VALENTE 6372878 475-30 HELOISA M MAEOKA 6497561 410-13 HELOISA MENEGON YOUSSEF 3569589 225-53 HELOISA OGUISSO DE PAULA FREIRE 3163282 255-62 HENRIQUE ALVES CABRAL 3914890 225-54 HENRIQUE ANTUNIS DE SOUZA 4396439 235-57 HENRIQUE CALVO COSTA 4785351 495-34 HENRIQUE CARVALHO IWAMOTO 4975678 215-49 HENRIQUE DE OLIVEIRA GUIZZARDI 2654086 165-32 HENRIQUE GONSAGA ULIAN 4153768 750-25 HENRIQUE GREGORI MELCHERT DE ALMEIDA 2811356 775-39 HENRIQUE LIMA CAMPOS DE MENEZES 4635184 705-11 HENRIQUE LUCAS CODOGNOTO 6500858 770-31 HENRIQUE PENNA CERAVOLO SOARES 4753923 775-39 HENRIQUE PIO DARDIS 1155867 165-35 HENRIQUE PRADO BARROSO 5667854 165-32 HENRIQUE RIBEIRO VELLOSO 1807141 710-14 HENRIQUE SHIGUERU HAIANON 2116746 165-33 HENRIQUE WENG MARAVALLI 4027278 705-12 HENRY CHAN 3771772 415-14 HIORDAN JACOB DE SOUZA 3894846 825-71 HUGO OLIVEIRA MOTTA 2377785 165-32 HUSSEIN MOHAMAD MOHSSEN 1818262 780-46 ---------------------------I--------------------------- IAGO GONZALES DE QUEIROZ SILVA 7896855 260-64 IAGO HIGA PADIAL 4396154 870-80 IAN RUVIN ELMAN 2114810 720-18 IARA MARQUEZ FEROLLA 7476399 225-53 IASMYM KAREN SANTOS FIGUEIRO 4528339 225-54 IGOR BARBOSA GRECIA LUCIO 2835115 710-14 IGOR BORGES DA SILVA 6252291 100-10 IGOR CAVANI FELIZARDO 7496576 745-24 IGOR GALVAO DE FRANCA 6016266 210-47 IGOR LIMA RIBEIRO 3898951 430-17 IGOR MAGRO BERNARDES 3912205 745-24 IGOR RODRIGUES ARANGUES 7025357 780-45 IGOR SILVA SANTOS 4384472 830-74 ILAN AISEN 2490021 165-32 ILAN MILNER 5687060 175-37 ILIDIA RITA DO COUTO APOLINARIO 5676209 260-64 INGRID DARA LIMA 2532997 705-12 INGRID OLIVEIRA DE ALMEIDA 7475742 445-22 ISA BENATTI 7033390 755-26 ISAAC BATISTA COSTA 2985022 500-36 ISAAC MONACO DE CASTRO 2262683 825-72 ISABEL MASCARENHAS DUARTE 3157557 200-44 ISABELA CASTAGNA DALL ACQUA 3167697 520-41 ISABELA DA SILVA HORITA 6633901 485-32 ISABELA DA SILVEIRA BORGES 6503427 445-22 ISABELA EVANE USTULIN FERREIRA 5010812 530-43 ISABELA FERNANDES DE OLIVEIRA 3881813 460-26 ISABELA FERNANDES IERICK 6755129 865-79 ISABELA FRAGA ENGELBRECHT 5003892 780-45 ISABELA GONCALVES LEMES 5394601 555-49 ISABELA GOUVEA SILVA 4757779 780-45 ISABELA GUERREIRO VELOSO DE ALMEIDA 2987774 500-36 ISABELA HASUI REZENDE 2115929 550-48 ISABELA MAGALHAES RODRIGUES 4957096 490-33 ISABELA MARIA DANTE 7487787 445-21 ISABELA MENDONCA MOREIRA 2248872 160-28 ISABELA MODOLO RUY 5665725 575-53 ISABELA MORASSI DE SOUSA MENDES 5406128 235-57 ISABELA VEGINI DE MATOS 6906450 790-61 ISABELE NEVES DE OLIVEIRA 7902023 810-67 ISABELLA ANTUNES SETTA 4964863 780-46 ISABELLA ARAKI GONCALVES 5011056 215-50 ISABELLA LAFRATTA AMADO 1787540 235-57 ISABELLA PESCAROLLI SPADONI 1178264 165-31 ISABELLA SAMPAIO DUARTE DA SILVA 5270800 780-46 ISABELLA SANCHEZ GARCIA 2518442 440-20 ISABELLA TRIGO PERAZZOLI 3144937 235-56 ISABELLA VASCONCELOS MONTES DE TOLEDO 4021617 495-34 ISABELLA ZAULI VAZ 3113112 535-45 ISABELLE CRISTINA COSTA DE MIRANDA 1799214 260-64 ISABELLE GUIMARAES DA SILVA 3908751 705-11 ISABELLE LIAO 2512973 235-57 ISABELLE NAOMI UETI OSHIRO 3366180 195-43 ISABELLI LOURENCON DE AZEVEDO 5407632 436-19 ISADORA FERRACIOLI PATRICIO BRINATI 1402883 235-56 ISADORA FERREIRA RODRIGUES DE C LOPES 6518280 235-57 ISADORA MARQUES FERREIRA 4963544 465-27 ISADORA OLIVAN BERMADE 2393907 235-57 ISADORA PAVONI HIPOLITO 7029455 235-57 ISADORA URSSI MALEK ZADEH 5534829 235-57 ISIS LEOCADIO RUIZ 5274356 235-56 ISMAEL DE FARIA NETO 1139959 165-29 IVAN KUVASNEY LIMA 2090746 790-58 IVAN MORENO SANTOS 7526083 100-11 IZABEL RAMOS BORGES 1391433 235-57 IZABELLA GRADINI AYELLO 7543645 445-21 ---------------------------J--------------------------- JACKSON DOS SANTOS BRITO 1967199 195-43 JACQUELINE MEGUMI NAKIRIMOTO 2983338 510-38 JADE OLIVEIRA ROCHA 1668371 235-57 JAIR ANTONIO MARIN JUNIOR 7330790 790-63 JANAINA BIANCHI GONCALVES 3594390 200-44 JANAINA PEREIRA DE ALMEIDA 3399215 235-57 JAQUELINE BEZERRA DE ALMEIDA 4644525 850-76 JAQUELINE DE AZEVEDO BARBOSA DA SILVA 1669313 705-11 JAQUELINE GODOY RODRIGUES 6374904 710-15 JENIFER CAROLINA MARQUES MACHADO 1001506 285-72 JENIFFER CAROLINE DEGRANDE SILVA 7897836 850-76 JENNIFER MIYUKI WAKAO HUANG 4529003 445-21 JENNIFER PEREIRA DAS NEVES 1169443 200-44 JESSICA ASSIS DE MOURA 1813589 235-57 JESSICA DE GODOI BAIMA 7329965 260-64 JESSICA PEREIRA 6756875 485-32 JESSICA VILAR BENEDICTO 3578816 235-57 JESUS MIGUEL CRUZ DELGADO 4768131 760-27 JHULIA ALMEIDA CLARCK CHAGAS 3775120 530-43 JIANG ZHI 2529809 710-14 JOAO ANTONIO ACOSTA BALDIN 2100012 165-33 JOAO ANTONIO GONCALVES DE AGOSTINI 4996829 165-31 JOAO CUNHA CYRINO 3137024 400-11 JOAO FILIPE BARROS DE SOUZA 3563732 165-34 JOAO HENRIQUE DE SANTANA 3571405 790-52 JOAO LEONARDO ANGARTEN 4981791 785-48 JOAO LUCAS BUENO 4974409 500-36 JOAO LUIS VERONEZZI PACHECO 1399145 710-15 JOAO MARCEL BELCHIOR 7466946 260-64 JOAO PAULO IENNE BETELI 5401526 740-22 JOAO PAULO SANTOS MORAIS ROSA 2399792 825-71 JOAO PEDRO BARROS SIMIONATO 4965709 780-46 JOAO PEDRO BRANDAO LEONI 5405695 750-25 JOAO PEDRO BRANT DE CARVALHO FRIMM 1137171 775-36 JOAO PEDRO DE PAULA LIMA 7905650 445-21 JOAO PEDRO GOMES 6879511 865-79 JOAO PEDRO MARDEGAN RIBEIRO 6492308 815-68 JOAO PEDRO MOTTA DE PAIVA 7549274 825-72 JOAO PEDRO PORTO E SILVA 3137661 855-77 JOAO PEDRO PROFITTI 3763448 215-50 JOAO PEDRO VIEIRA GARLIPPE 3900861 790-59 JOAO VICTOR ZAMBONI BUTTLER 3906615 815-68 JOAO VINICIUS MORABITO MAGALHAES 5418034 165-34 JOAO VINICIUS VERNIZZI SANTOS 3762289 790-58 JOAO VITOR BEVILACQUA DE SOUZA MERENDA 7779019 790-53 JOAO VITOR CAMATA BOLOGNINI 5011152 790-55 JOAO VITOR DAUZAKER DE SOUZA 4978101 235-57 JOAO VITOR PALMA 5663101 750-25 JOAO VITOR TOTA AVEZZU 7569394 705-12 JOAO VITOR VEIGA DE CASTRO 1124971 165-31 JOHANN PEREIRA DE SOUSA 5858667 450-23 JONAS DE OLIVEIRA BARBOSA 1150172 710-15 JONATHAN SOUZA VENCESLAU 6892786 815-68 JORGE LUIS FANECO PASCHOA 7488113 785-49 JORGE LUIZ MIGLIAVACCA 3378388 825-71 JOSE AUGUSTO PEREIRA MACHADO 3106833 235-56 JOSE GUILHERME AGUIAR LOPES 4776263 195-42 JOSE GUSTAVO DE VICENTE FOSSA 7563808 260-64 JOSE GUSTAVO RAVAGNANI JUNIOR 7334080 745-24 JOSE HENRIQUE BALLINI LUIZ 2501795 160-28 JOSE IGOR VICENTE 7902607 865-79 JOSE LUIZ INACIO 6897242 810-67 JOSE RICARDO DE AGUIAR COELHO 2109196 775-39 JUDITE KONG 2659674 200-44 JULIA ALBERTO MORAES 5532874 445-21 JULIA BEATRIZ COSTANZI STRAUSS 1148171 520-41 JULIA BENATTI TROMBINE 4977743 575-53 JULIA BUNEMER NOJIRI 1123086 145-22 JULIA CAROLINA SILVA 2653187 255-63 JULIA CRISTINA TOQUETON POLONI 3596458 235-56 JULIA DE ABREU MANOEL 3369738 165-35 JULIA DEFANTI AZEVEDO 4957872 255-63 JULIA FUINI BUENO 5016039 870-80 JULIA JARNALLO DOS SANTOS 4990274 730-20 JULIA MAIA 5858425 495-34 JULIA RESENDE DE OLIVEIRA 2383133 520-41 JULIA RIANI COSTA MARIN 5681569 555-49 JULIA SGORLON FIORIN 6885642 740-23 JULIA SOUZA BUENO 3786151 235-57 JULIA SOUZA DE OLIVEIRA 6003233 790-63 JULIANA AKEMI HIRUMA LIMA 6503441 410-13 JULIANA ALMEIDA GOMES 6003799 825-72 JULIANA CARLA GARBIN 7325430 740-23 JULIANA DE ARAUJO 4768658 235-56 JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 2250033 270-68 JULIANA HITOMI SHIROMA 4520770 520-41 JULIANA IBE ORTALE SILVA 2374351 820-69 JULIANA INACIO FERREIRA 2794679 255-62 JULIANA MANHAES PIRES 3880202 436-19 JULIANA NAMIE DOZONO 1375475 255-63 JULIANA NASI MENDES 6004965 165-31 JULIANA SELLA BARRETO HONDA 3557793 215-49 JULIANA SOARES ROCHA 1376770 825-70 JULIANA ULRICH 5842190 490-33 JULIANE AKINA KAGOHARA 2490217 550-48 JULIANE BASTOS GONDIN 3369492 255-63 JULIANE SCUDELER FERREIRA 5263662 530-43 JULIANO EMIDIO MENDES 1536327 820-69 JULIO BAPTISTA PERES 2373694 825-70 JULIO CESAR CARNEIRO BALLAMINUT 3179728 840-75 JULIO CESAR SONEGO 6904200 705-11 JULIO KIRA 1195317 825-71 JULLIANA SALES VIANA 3108026 825-72 ---------------------------K--------------------------- KAIO GABRIEL PEREIRA 5846405 780-46 KAIO RIBEIRO ROCHA 3146557 145-23 KAIQUE LEITE DA PAZ 1151922 855-78 KAIQUE LIMA DANTAS 1403405 235-57 KAREN BORINI BATTANI 4644016 820-69 KARINA SILVA ALVES 1142713 145-23 KARINE HARUMI SHIGUIO 3114335 515-39 KARLA CADAMURO TRAVAGIN 6900521 260-64 KAROLINE HERGERTE 5847222 575-53 KAROLINE MICHALSKI 6872303 435-18 KATHANA ABATI LUVISON 5677407 260-64 KATIA VITORIA DE SOUZA 7469166 490-33 KAUE LIMA CURVELO DA SILVA 6365862 790-52 KAYANE ZHEN 2517721 235-56 KEMELLYN NAYARA VEIGA 5255295 485-32 KESSILEY CAROLINE CHAVES VILELA 6252875 750-25 KEVIN SEITI ARAMAKI 2991705 790-59 KHALIL OSIRIS LARA CURI 2124636 710-15 KIMBERLY DESIREE ANCONI SANTOS 2798923 235-57 KRISTEL KUWAHARA ALVES 3005542 740-23 ---------------------------L--------------------------- LAIRA FRAGA MACIEL 7528270 445-22 LAIS CAMPANHOLI CONEGLIAN 6486166 540-46 LAIS CESAR GUIMARAES 5265414 165-33 LAIS CORREIA NAVARRO 3578606 465-28 LAIS DE ASSIS FERRANDE 5655962 235-57 LAIS FERNANDA FARINA LOPES 2834515 235-57 LAIS FONSECA BUENO RAVANHANI 5539018 815-68 LAIS SANTANA DA SILVA 3584363 840-75 LARA PADILHA LUCENA DE ARAUJO 7472707 760-27 LARA REGINA FERREIRA 5031468 445-21 LARA STEPHANIE APARECIDA DE SOUZA JACOB 7322465 495-34 LARISSA DA SILVA ALMEIDA 1381340 825-73 LARISSA DE OLIVEIRA SHIRATA 3384277 280-71 LARISSA FREDIGOTO DAROQUE 3125068 165-32 LARISSA KRIGER 2497650 235-57 LARISSA MABELLI FIRMINO RODRIGUES 4518035 235-57 LARISSA MARQUES DE ALMEIDA 5847700 745-24 LARISSA MODESTO FRANCOTI 3111823 260-64 LARISSA NARDELLI SANTIAGO 2249173 440-20 LARISSA OMAE FERREIRA 1812341 440-20 LARISSA RIBEIRO SOUZA 3109861 200-45 LARISSA RODRIGUES CARRASCO DA SILVA 3560840 460-26 LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA 5256568 485-32 LARISSA SOARES CAPECCI 1968422 460-26 LARISSA STOCCO GOMES 4966679 235-56 LARISSA VERONEZE SOUSA 5688147 101-12 LARYSSA SAYURI NASCIMENTO SATO 4646266 165-32 LAURA ALCARA DA SILVA 6499733 280-71 LAURA BORTOLETTI CARRASCOSA SOUZA 7486280 205-46 LAURA COSTA SOUZA 3897988 825-71 LAURA DA CUNHA CASIMIRO 6750388 545-47 LAURA MARTINS 4027488 825-70 LAURA MONTEFELTRO JUNQUEIRA MEIRELLES 1127889 465-28 LAYSA EDUARDA MANTOVANI NEGREIRO 4989578 725-19 LEANDRO DE MATOS CASTRO E SILVA 1009111 825-71 LEANDRO DE MELLO HIERRO 5030373 745-24 LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO 4266488 825-70 LEANDRO PERIN DA PAZ 3903722 200-45 LEANDRO SANTOS BARBOSA 1183012 765-29 LEANDRO TECH RAMOS DA SILVA 5027780 165-31 LEANDRO VINICIUS LEIVA 2830641 215-50 LENA JUHI LEE 1807740 225-53 LEO JURKIEWICZ KUNIGK 3897842 500-36 LEONAN SPAGNOLO BENITES 2656183 500-36 LEONARDO AUGUSTO DAMASCENO 7567055 805-66 LEONARDO BAHY JASKULSKI 2523514 790-54 LEONARDO BOLLINI DE ARAUJO 3392167 825-71 LEONARDO DE SOUZA GIMENES ANTIQUEIRA 4027748 190-40 LEONARDO DEPIERE COMIM 1678903 240-58 LEONARDO FELIPE DE SOUZA MORAIS 5650933 710-15 LEONARDO FELIPE TOSO 5532671 790-52 LEONARDO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA 4981275 160-28 LEONARDO HENRIQUE FAZAN 6897609 865-79 LEONARDO JUDENSNAIDER KNIJNIK 2401987 790-57 LEONARDO LUIS CUNHA 7499145 235-56 LEONARDO NEGREIROS DE CAMARGO M RAMOS 2512254 400-11 LEONARDO RODRIGUES FURLAN 5674966 785-47 LEONARDO SANTOS LARIZZA DA SILVA 3550044 400-11 LEONARDO VINICIUS TAKANO 5021278 740-23 LEONARDO YUDI SASAKI 4758856 770-31 LEOPOLDO ABRANCHES DE CARVALHO 3355813 790-50 LETICIA AMELIA MACIEL DE OLIVEIRA 7528077 170-36 LETICIA AMORIM BEGNINI 1400310 235-56 LETICIA DE MELO FARINELLI 7518371 525-42 LETICIA LIE MAEDA 4631321 755-26 LETICIA LIMA DA SILVA 5670035 101-12 LETICIA MARTINS LOUIS 4771160 165-32 LETICIA MAYUMI MORIYAMA 6869450 500-36 LETICIA NAGURA DE LIMA 1169258 740-23 LETICIA PAULA DE ASSIS 7476367 465-27 LETICIA PAULO ALMEIDA 3362779 195-43 LETICIA PEDROSO MENEGHIN 5681680 425-16 LETICIA POCENTE FALASCHI 7478845 805-66 LETICIA RESENDE FERRO 7482306 260-64 LETICIA RODRIGUES DE MELO 4514784 720-18 LETICIA SANTOS DE TOLEDO 5651622 225-53 LETICIA VITORIA CAETANO ROBERTO 6124402 225-54 LIA SOUZA WOODS 4761457 515-39 LIGIA CATTACINI BLOIS 2100838 775-35 LINA NOVAES PRADES 2254302 235-57 LISSA KIDO HIGASHIZAWA 7204770 790-63 LIVIA MENEZES DOS SANTOS 3529705 225-53 LORENZO PETERMANN DE SOUZA 2658095 750-25 LORRANE KAROLINA CATALAO DOS SANTOS 3134373 705-12 LUAN FIGUEIREDO FERNANDES 3895211 500-36 LUAN TOLEDO BUZINELLI 5249844 165-32 LUANA DE SOUZA DA COSTA 6493805 790-53 LUANA GUIMARAES VASCONCELOS 2111902 215-49 LUANA MACHADO MATEUS 6019771 780-46 LUANA OLIVEIRA MARCONDES 3770179 775-39 LUANA SOARES DE SOUZA 1538980 225-53 LUANA WERB FREITAS OLIVEIRA 3179895 235-57 LUCA ARAUJO PORTO SANTOS 3367107 710-16 LUCA MAGNANI GABRIEL 5406975 460-26 LUCA SUZANO BAPTISTA 1123296 500-36 LUCAS ADAM PRADO JULIAO 4398707 815-68 LUCAS ALMEIDA LEAL VELOSO 4960676 775-39 LUCAS ANESIO 5408136 535-45 LUCAS AROUCK PALMA GARRIGOS VINHAES 5011420 770-31 LUCAS BARELA EMERICK 4958084 740-23 LUCAS BERNARDES FERREIRA DAS NEVES 3528724 165-31 LUCAS BIASI GASTALDON 7033724 790-61 LUCAS CAMPOS DA SILVA 4382020 225-54 LUCAS CAVATAO 7578639 830-74 LUCAS CESAR MENDONCA MOLINA 1539394 710-15 LUCAS DE LIMA 4998125 495-34 LUCAS EDUARDO BESTTETI ROMAO 6899407 815-68 LUCAS EDUARDO MARRA DE LIMA 7906025 785-48 LUCAS FABRE TEOTONIO 1179875 460-26 LUCAS FIGUEIREDO SILVEIRA 2668837 235-57 LUCAS FREITAS MEIRELLES DE AZEVEDO 7323019 575-53 LUCAS GABRIEL SOUZA DA SILVA 4626025 825-71 LUCAS GMEINER ALLEOTTI 7499565 775-38 LUCAS HENRIQUE BAHR YAU 3109555 710-13 LUCAS HENRIQUE CARNEIRO LEAO COUTO 5273464 455-24 LUCAS JAMES FAGA 3118690 790-52 LUCAS JUNG KI KIM 2522259 200-45 LUCAS KOMLODI CAREZZATO PEREIRA 2834369 775-39 LUCAS LANSONI DA SILVA 7330743 745-24 LUCAS LEAL CAPARELLI 2990165 710-15 LUCAS LIMA DE ARAUJO 1186318 400-11 LUCAS MARCANDALI FLORIANO 4023454 190-40 LUCAS MARQUES MENDES 2821390 165-33 LUCAS MARTINS RODRIGUES 3508981 165-30 LUCAS MARTINS TOMAZ 1141127 775-40 LUCAS NASCIMENTO SIMAO 3118223 235-56 LUCAS ORNELAS PAULETTI 6499199 725-19 LUCAS REIS RODRIGUES DE PAULA 3579409 775-42 LUCAS SAMPAIO MAGALHAES 2822979 710-14 LUCAS SANTOS NUNEZ 2813542 790-63 LUCAS VIANNA DE CARVALHO 6007107 165-31 LUCAS VILAS BOAS 1666114 165-31 LUCCA FERREIRA NUNES 4762477 160-27 LUCCA MAGRINI RETT 1819777 165-32 LUCCA SCHOLLER FERREIRA BONETTI 1809181 775-39 LUCCA XAVIER COIMBRA 4024030 820-69 LUCCAS WILLIANS DE SOUZA 2538765 230-55 LUCIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 3547315 280-71 LUDMILA MANZAN 1187815 775-35 LUIS AUGUSTO RIELLO DE SOUZA 3549857 825-71 LUIS CARLOS LIMA DE FRANCA 1403533 195-43 LUIS FELIPE FERREIRA OLIVEIRA SANTOS 1121548 160-27 LUIS FELIPE MATOS RIBEIRO 2495901 460-25 LUIS FERNANDO RUIZ 5277434 790-54 LUIS HENRIQUE MARINS NOGUEIRA NUNES 4642257 820-69 LUIS ROMERO STOPATTO REIS 7515368 160-27 LUISA GUTMAN PARANHOS DE OLIVEIRA 1408128 190-40 LUISA MONTIEL HIRAKI 1162908 165-29 LUISA PORTELLA 3878564 535-45 LUISA TORKOMIAN DE CAMPOS 1350034 125-17 LUIZ ALBERTO ALVES 3910115 535-44 LUIZ AUGUSTO TURELLA FERRAZ ALVIM 1184527 790-51 LUIZ CLAUDIO DANIEL DA SILVA 7474940 485-32 LUIZ FELIPE BRAGA DA FONSECA 1132498 825-73 LUIZ FELIPE DE ALMEIDA CORREIA 4507003 855-78 LUIZ FELIPE VIEIRA CORDEIRO 1151908 710-15 LUIZ GUSTAVO LOPES MARTINS FAGUNDES 5277466 855-77 LUIZ HENRIQUE GABRIEL 6517964 790-51 LUIZ YOSHIYUKI SATO DE OLIVEIRA GIFFONI 4514810 165-35 LUIZA FERNANDES MORAES 4972170 775-35 LUIZA GOMES ACCARINI 6881672 790-61 LUIZA GRASSI VILLELA 7504440 410-13 LUIZA LAVEZZO DE CARVALHO 1661310 255-62 LUIZA LOBER DE SOUZA PIVA 4998513 790-52 LUIZA MALTONI PADILHA 7204292 165-35 LUIZA MONTEIRO 4961148 160-28 LUIZA MUCCI DE OLIVEIRA 5020233 450-23 LUIZA PERENCIN JUNQUEIRA 4992542 775-39 LUKE RENATINI TIRONI GORDILHO 3112747 790-51 LUND DE CASTRO LOBO DOS SANTOS 2500921 215-49 ---------------------------M--------------------------- MAIARA CAROLINA SILVA GUINAMI 5389248 535-45 MAIRA DE SIQUEIRA BONFIM 2120221 825-71 MAIRA MARTINS RIBEIRO BRAUN SANTOS 1001328 550-48 MAITE FONSECA AFONSO 4511521 790-59 MANOELA TREVISAN ORTIZ 7329424 410-13 MANUELA LAZZARI LEMOS 2261161 240-59 MARCELA CRISTINA DE OLIVEIRA REY 7542333 760-27 MARCELA RAMOS PREVIATO 2842323 495-34 MARCELA RODRIGUES DA CRUZ 6491786 790-50 MARCELLA GOMES PUPPIO 2509475 160-26 MARCELLO HENRIQUE SILVESTRE 7027881 745-24 MARCELLY LUANE BRILHANTE PEREIRA 1674770 720-18 MARCELO APARECIDO MOREIRA 4963050 790-55 MARCELO BRITO DE GODOI FILHO 4968281 500-36 MARCELO CRUZ DANTAS 4391958 705-12 MARCELO DE OLIVEIRA SILVA 3152841 500-36 MARCELO GARCIA NUNEZ 5657034 710-15 MARCELO GONCALVES DE LIMA 7011795 500-36 MARCELO WAJSKOP ABRAMOWICZ 2831832 165-32 MARCIO ALAN FERREIRA DOS ANJOS 4532000 705-12 MARCIO BRUNO DOS SANTOS CORREIA 3162262 715-17 MARCIO GONCALVES ARAUJO 1156008 500-36 MARCIO VALENTIM CORREA 2679901 165-31 MARCO ANTONIO CONTE RAMOS PEREIRA 1779215 775-39 MARCO ANTONIO MANZOTTI NASCIMENTO 3765214 825-71 MARCO ANTONIO MORIMOTO 6490517 745-24 MARCO TOTINI TANEZI 1539387 855-77 MARCOS ANTONIO DE PAULA DUTRA 1157455 825-71 MARCOS EMANOEL MORGADO REIS 3890075 790-51 MARCOS JOSE TEIXEIRA TRINDADE 2096286 775-42 MARCOS NICOLINI GONZALEZ RACHID 5040595 235-57 MARCOS PAULO PEREIRA BUENO 1678554 825-72 MARCUS SIQUEIRA CARDOSO 4539606 485-32 MARCUS VINICIUS GONZALEZ RODRIGUES 1775601 790-52 MARCUS VINICIUS LOPES SALLES 6252302 790-62 MARIA ANTONIA EMIKO MARQUES HIGAWA 1130287 235-56 MARIA CAROLINA BOER COPSTEIN 2499198 855-78 MARIA CAROLINA DOS SANTOS 4162653 530-43 MARIA CAROLINA MOREIRA DA SILVA 1779293 745-24 MARIA CAROLINA VALEJO MAFFEI 6627859 445-21 MARIA CECILIA BOTELHO CANDIDO 6636720 530-43 MARIA CECILIA SILVA LIMA 3015060 260-64 MARIA CRISTINA CAMACHI BERTOLINI 2843012 235-57 MARIA DE LOURDES POSSAMAI 2504567 235-57 MARIA EDUARDA BERTOLOTTI BURGARELI 6491409 455-24 MARIA EDUARDA BUENO CALDEIRA 6503637 830-74 MARIA EDUARDA COELHO CABRAL DE CARVALHO 2092804 790-51 MARIA EDUARDA MARTINS 7479406 825-71 MARIA EDUARDA NICOLELLA TAMBELLINI 7508975 495-34 MARIA ELISA PEREIRA LOPES 3112868 480-31 MARIA FERNANDA FURLAN 5667975 525-42 MARIA GABRIELA ALVES PEREIRA 7503227 225-54 MARIA GABRIELLA ZIGLIO DA SILVA 1154345 400-10 MARIA IVA SANTANA SOUZA 1390395 255-62 MARIA JULIA ACCESSOR FERNANDEZ 4749056 780-45 MARIA JULIA BARALDI 3333037 255-63 MARIA LAURA FERREIRA ACOSTA SOARES 2262135 400-11 MARIA LUIZA CURTULO 5851021 495-34 MARIA LUIZA PEDRASSI MALVES 4639179 235-56 MARIA PAULA ALMEIDA GOBBO 6492347 485-32 MARIA PAULA MARTINS PALHARES 1157124 825-72 MARIA ROSA SOARES 7476577 865-79 MARIA STELLA MONTANHA ALVAREZ 4628866 445-21 MARIANA AGOSTINI DOS REIS 5035356 855-77 MARIANA ALMEIDA COSTA 3901835 825-70 MARIANA AMARAL AZEVEDO 5657792 830-74 MARIANA AMOEDO SEUACIUC 2096133 550-48 MARIANA BRANDAO FANTINI 2497795 160-27 MARIANA CORREA DA SILVA NOGUEIRA 7502189 525-42 MARIANA DE ANDRADE FERREIRA 5408175 200-44 MARIANA DE MORAES OLIVIO 7519701 270-68 MARIANA DE OLIVEIRA 5029531 705-12 MARIANA DIAS DE RESENDE 7484271 100-11 MARIANA FARIAS DE ARAUJO 3881489 200-45 MARIANA FERRARI FRANCO 6494686 570-52 MARIANA FERREGUTI CORREA 7020716 160-27 MARIANA FERREIRA DA SILVA 1393943 160-28 MARIANA HEBLING ALEN LOUREIRO 2375617 215-50 MARIANA HELENA PALMEIRA BONSEGNO 1196718 255-63 MARIANA KATAYAMA CASTILHO 4535198 825-71 MARIANA KURIKI KOVACS 4264302 160-27 MARIANA LOURENCO DA ROSA 2994263 235-57 MARIANA MAIA LION 4031198 790-55 MARIANA MIYASHIRO 3785601 705-11 MARIANA MORENO DELGADO 4634350 440-20 MARIANA NOGUEIRA NAKASHIMA 6379641 770-31 MARIANA PITERI DUARTE 1396658 235-56 MARIANA RIVEIRA GASQUEZ RUFINO 3527476 825-70 MARIANA RODRIGUES C C TEIXEIRA 4772230 535-44 MARIANA SILVA PEREIRA 4981600 740-23 MARIANA SILVEIRA VITTI 4997272 105-13 MARIANA SOLER SILVA 3124404 165-31 MARIANA TIEMI SATAKE 7020207 730-20 MARIANA VIEIRA MARTINS 7530459 825-71 MARIANE CRISTINA TAVARES FRANCISCO 7473175 490-33 MARILIA BONOMO COSTA 3759624 500-35 MARINA BALESTRIN NUNES 2264321 165-31 MARINA BOZZETTO 2497083 145-23 MARINA CAMPOS PAGANI 3400379 550-48 MARINA ELISA SILVA FERREIRA 4749526 760-27 MARINA KITAMURA CALSAVARA 1802330 790-63 MARINA MAUAD SACRAMENTO 7523906 100-10 MARINA ROVAI 2817206 500-36 MARINA TANAKA FERRAZ DOS SANTOS 3766871 225-54 MARISA PINTO DE FRANCA BARROS 1402538 825-72 MARISA WITTMANN 1128877 705-11 MARTIN WELLENDORF 4990865 785-48 MATEUS ALMEIDA DE ARAUJO 5248856 740-23 MATEUS DA COSTA MONTEIRO 6005825 500-36 MATEUS GREGGERSEN MENEZES 1165605 160-27 MATEUS MORISHIGUE BORGES 6627656 765-29 MATEUS MOTA FERREIRA 6128009 825-72 MATEUS PINHEIRO GOMES 5399146 165-32 MATEUS RAFFAELLI SANTANNA 2833491 165-32 MATEUS RAMOS MARTINS 3104316 820-69 MATEUS SILVA SANTOS 4263951 705-12 MATHEUS ALBUQUERQUE MARINHO 4506232 530-43 MATHEUS AVELINO NUNES 3153847 855-78 MATHEUS BOARIN DE OLIVEIRA 5684978 455-24 MATHEUS CABRAL DE OLIVEIRA RODRIGUES 5411980 270-67 MATHEUS CAMARGO 4980950 100-10 MATHEUS CAMARGO JARDIM 3162839 235-57 MATHEUS CANASSA VENANCIO 1657396 165-33 MATHEUS DE BARROS GIAMPAOLI 4976805 710-14 MATHEUS DE SOUSA CAVALCANTE 5254282 500-36 MATHEUS DUARTE SILVA PINHO 4776587 160-28 MATHEUS GODOY BERTELLI RODRIGUES 3895179 755-26 MATHEUS HOCH DE PROENCA 3119357 165-32 MATHEUS KALTENEGER SACOMANI 5256931 410-13 MATHEUS MARTINES DE AZEVEDO DA SILVA 4762573 790-50 MATHEUS MORSELLI HENOJO 6896891 445-21 MATHEUS SILVEIRA XAVIER TEIXEIRA 3546470 180-38 MATHEUS VINICIUS LOPES MARTINS 7323439 710-15 MATHEUS WILLIAN DE OLIVEIRA 1671392 705-11 MATTHEUS GOTO DE NOCE 3574796 235-57 MATTHEWS DE ALMEIDA SANTOS 3524149 790-51 MATTHEWS TEIXEIRA COUTINHO DEVAI 3379458 745-24 MAURICIO BRAGA BARBOZA 7481019 830-74 MAURICIO DA SILVA MOURA 1124843 790-55 MAURO AMBROSIO BUENO 7528718 445-22 MAURO GOPFERT CETRONE 4780482 790-51 MAURO JOSE FERREIRA JUNIOR 2109716 235-57 MAURO SERGIO DEL MONACO ESTEVES 3556563 825-71 MAX VELLOSO DE CARVALHO 2792233 165-35 MAXIMILIANE ARANDA MUNIZ 4264310 225-54 MAYARA DA SILVA SOUZA SILVA 4768882 785-48 MAYARA FELICIANO PALMA 2090454 235-56 MAYARA PALMA TORCHI 1540756 535-45 MICAELA ALEXANDRA SPANJER H DA SILVA 2256239 200-44 MICAELA ARISA WASHIMI 6504123 555-49 MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS SILVA 2801376 790-55 MICHELLE BONORINO ALMEIDA 1381599 710-15 MIGUEL BALZANO GUIMARAES ALANO 1156937 180-38 MIGUEL MARTINS MARCELINO 2102757 195-43 MIGUEL PINHEIRO RASZL 5247206 165-31 MILA CALIENTO XAVIER 7520123 225-54 MILENA ALMEIDA FERNANDES 2989711 465-27 MILENA DO NASCIMENTO ALVAREZ 1403362 480-31 MILENA OLIVEIRA SUZUKI 3559584 415-14 MILENA SPARAPAN FRIDORI 3547055 495-34 MILENE FREIRE DO NASCIMENTO 4503688 560-50 MILLARY CHRISTIAN CANDIDO NUNES 5391224 440-20 MIRIA SAMARA DA COSTA OLIVEIRA 4766010 235-57 MIRIAM HANNA MENDES CARDOSO 5682176 235-56 MOISES MENDOZA BAIAO 2673065 235-57 MOISES RICARDO DE ALMEIDA BARROS 1392122 855-77 MURILO ALEXANDRE FERREIRA 7469497 100-11 MURILO DE OLIVEIRA FERREIRA 4766988 775-37 MURILO FRANCHI 5665134 790-53 MURILO MIYADAIRA RIBEIRO TOCKUDA 6634394 745-24 MURILO MORAIS OLIVEIRA 4631937 150-24 MURILO PEREIRA AGOSTINHO 3550012 790-51 ---------------------------N--------------------------- NADIA MARCELA DA COSTA 3543982 530-43 NADINE MORAIS ALVES 4746050 250-61 NAIARA NASCIMENTO RODRIGUES 4624501 255-62 NARA SAKAI IDAGAWA 5016982 780-45 NATA AFONSO LONGO SALVADOR DE ALEXANDRIA 1391159 165-34 NATALIA CESARIN RAULI 6752236 570-52 NATALIA COELHO MARQUES DA SILVA 6882009 445-21 NATALIA DE MOURA SANTOS 6499200 445-21 NATALIA FERREIRA DE SA 3537869 415-14 NATALIA LEITE LEMES 4972187 465-28 NATALIA TORRES DA SILVA 3760726 200-44 NATALIA YI JIUN CHEN 2660541 815-68 NATALIA YURIE NACAMURA 1010665 730-20 NATASHA DE ALMEIDA SOUZA GOULART MACHADO 4155694 160-28 NATHALIA CAMPELO FERRAZ GUIRAO 5247829 255-63 NATHALIA DE ASSIS CAMARGO FRANCO 5654173 160-28 NATHALIA FERREIRA DELLA FUENTE 2264912 225-53 NATHALIA REINOSO 3572699 495-34 NATHALIA SOARES SILVA 4148358 416-15 NATHAN DANZMANN DE FREITAS 7897520 790-53 NAYARA SANTOS CAETANO 3520154 535-45 NAYLIAN ANDRADE RIBEIRO CONCEICAO 1001075 480-31 NELSON CANTON FILHO 1193647 710-15 NIARA TANABE DA SILVA 3009487 460-26 NICHOLAS FRAIDEMBERGE DE SOUZA 3360917 500-36 NICKOLAS CHAMISO DIACOPULOS TAVARES PAES 2103421 160-28 NICOLAS BOLLINI LIMA 3385482 195-43 NICOLE CAROLINE DE LIMA BARBOSA 4538027 436-19 NICOLE NOTTON IZEPE 3144314 705-12 NICOLI GONCALVES FRANCA 1144212 820-69 NICOLLAS NUNES GANDRA 1777926 790-57 NILSON HITOSHI YOSHIMOTO 4638305 520-41 NIVALDO ORTEGA SCARAZATI JUNIOR 7018619 790-61 NUAN MAZUREGA DA SILVA 3388044 790-55 ---------------------------O--------------------------- OSCAR PRECINOTTO NETO 7578532 825-71 OSVALDO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR 3563465 855-77 ---------------------------P--------------------------- PAMELA ARGENTINO DE OLIVEIRA 3183452 710-15 PAMELA MARIA MASSARO BARBOSA 7572740 445-21 PAMELA VALERIA DE CAMPOS 7464055 260-64 PAMELLA CRISTINA ZAKRZEWSKI 1801100 235-57 PAOLA FRANCESCA BACETTI 1533815 235-57 PAOLA GOMES DO CARMO 4149710 700-10 PAOLA POLESI BONALDI 1136849 510-38 PAOLO MENEZES CARRARA 4785320 710-15 PATRICIA BRASIL SILVA 3531072 235-57 PATRICIA MADALENA DA ROCHA C COSTA 7575746 445-22 PATRICIA VIEIRA XAVIER 4154763 200-45 PATRICK BONO 6133102 550-48 PAULA BEATRIZ COGO 6870786 445-21 PAULA KAZUMI IIYAMA 5399040 265-65 PAULA PIRES DE PONTES 4958376 465-28 PAULO ABRUSIO CARNEIRO DA CUNHA 2490007 775-38 PAULO AFONSO CELESTINO SILVA 1403017 215-50 PAULO AFONSO GOUVEIA DE FREITAS 2812885 825-73 PAULO AFONSO ROMUALDO DOS SANTOS 1395474 825-70 PAULO EDUARDO PEREIRA LIMA FILHO 6885902 525-42 PAULO FERNANDO KAZUO DE ALMEIDA MIKI 6249150 780-46 PAULO HENRIQUE DE LIMA RISSI 7774036 870-80 PAULO HENRIQUE LIRA DE AQUINO 3007479 500-36 PAULO HENRIQUE PIZELLI FILHO 6869030 790-63 PAULO OTAVIO VIEIRA DE MENEZES LINO 2535510 750-25 PAULO RICARDO DA VEIGA MAZUCO 5282538 790-54 PAULO RICARDO HERNANDES MARTINS 3896338 500-36 PAULO VINICIUS PIRES DA CUNHA CANOVA 5015026 820-69 PAULO VITOR DONEGA MARTINS DE SOUZA 3391364 190-41 PEDRO ALVARES EGGERS 2258119 775-43 PEDRO ALVES PEIXOTO LIBANIO DE CARVALHO 2106887 790-50 PEDRO BERTOLINO FABBRI 3004045 500-36 PEDRO BRAZ IPLINSKY 7027785 775-37 PEDRO COSTA SIMOES 4958344 145-22 PEDRO DE CASTRO SOARES DE BARROS 5687134 205-46 PEDRO DE SA TEIXEIRA 2260084 775-37 PEDRO DE SOUZA BRANDIMARTE 7519808 450-23 PEDRO GABRIEL TORRECILLA DA SILVA 6627130 825-72 PEDRO GOMES BRANQUINHO 7903350 770-31 PEDRO HENRIQUE DE BARROS PINTO 3528681 775-37 PEDRO HENRIQUE DE FEBA SANTOS 3177613 825-73 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA AYRES 5271901 500-36 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SAMPAIO 4747048 780-45 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BELLI 5538699 750-25 PEDRO HENRIQUE DOIMO PERUCHI 7326816 225-53 PEDRO HENRIQUE DOMINGUES PAZETTO 3546551 825-72 PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTANA 7023954 790-53 PEDRO HENRIQUE GNANN BETITTO 3900797 825-71 PEDRO HENRIQUE MANTOVANI M DE OLIVEIRA 1819624 750-25 PEDRO HENRIQUE MULLER BORTOLUCCI 5670843 790-62 PEDRO HENRIQUE RAMOS PINTO 1173040 790-53 PEDRO HENRIQUE SANTOS RAFAEL ALVES 4773858 165-32 PEDRO KASSARDJIAN FILHO 2262007 775-32 PEDRO LEAL QUAGLIO 4971669 550-48 PEDRO LUCAS CAMPOS JORGE 2813987 775-43 PEDRO LUIS DE CARVALHO YAMASHITA 2102950 855-78 PEDRO LUIS FERREIRA LARANJEIRA 5849942 560-50 PEDRO MARTINS CRAVEIRO 3785957 165-32 PEDRO MORETTO DI PIETRO 3132010 775-42 PEDRO NODA TAKAO 3122691 775-38 PEDRO PALMEIRA SCUCUGLIA 4757277 500-36 PEDRO PAULO ISNARD BRANDO 7335879 710-15 PEDRO PAULO VERDI DE MACEDO 7202722 100-10 PEDRO SCHORR SALGADO 1170926 200-45 PEDRO TORQUATO BROCANELLI 4970147 165-30 PEDRO VIGANO DA SILVA SANTOS 2809939 775-39 PIETRO DA COSTA TORCHIA MONTEIRO TERRA 2508245 165-34 POLIANA LINO DE FREITAS 3529153 530-43 POLIANA YUKARI KUNITAKE 1808695 815-68 PRISCILA MAZZINI PEKNY 5395800 235-56 ---------------------------R--------------------------- RACHEL CAMPOS ORNELAS 1819706 780-46 RACHEL FERREIRA CANARIO 1016579 445-21 RAFAEL ALVES LUCENA GOMES 4639243 235-56 RAFAEL ARTUR DE OLIVEIRA MIRANDA 1403370 436-19 RAFAEL CUNHA DA SILVA 4629427 705-11 RAFAEL FRANCESCHETTI MACEDO 3171425 710-14 RAFAEL FRANZIN RODRIGUES ROSA 5004859 785-48 RAFAEL MARQUES POLAKIEWICZ 4644137 790-53 RAFAEL PEREIRA PRESTES 5259856 180-38 RAFAEL PINTO DE SOUZA 1181335 825-73 RAFAEL ROSCHEL RONI PEREIRA DE SOUSA 2843343 825-71 RAFAEL ROZENOWICZ 2835243 430-17 RAFAEL SANTOS FLAUZINO 6906969 790-56 RAFAEL SEIJI NG HIKICHI 2804123 500-36 RAFAEL SIMONETTI JULIO FERREIRA 6491520 165-30 RAFAEL TALERMAN PEREIRA 1162040 255-63 RAFAEL TOSHI GONCALVES INAZAKI 4757206 825-72 RAFAEL TROCA NASCIMENTO 7558654 260-64 RAFAEL XAVIER SOUZA LATTARI 2104726 775-37 RAFAELA DO MANCO MACHADO 1121295 520-40 RAFAELLA GUERRA MOREIRA 1142503 160-27 RAFAELLA NACIBEN DA SILVA 7476335 545-47 RAISSA CAINA DO AMARAL BRITO 1810269 210-47 RAISSA RIBEIRO ARAUJO 2269845 825-71 RANIERI CARVALHO HIGA 2087950 825-71 RAPHAEL DO PRADO NASCIMENTO 3116254 825-72 RAPHAEL FIGUEIRA 6025062 865-79 RAPHAEL LOPES SARTORI 5015396 555-49 RAPHAEL MESSANA GOMES PINTO 1177187 160-27 RAPHAELA GODOI ABU HALAWA 6509160 485-32 RAQUEL ATALIA GOMES CAVALCANTI 7552509 490-33 RAQUEL BYEL KIM 3775614 495-34 RAQUEL FARIAS DOS SANTOS 3155435 825-71 RAQUEL MODESTO 7029409 745-24 REBECA CRISTINA CUNHA MARTINS 4756428 215-49 REBECA JANDRE NILSEN 5847795 490-33 REBECCA VIEIRA FRANZOL 5659918 530-43 REINALDO APOLINARIO JUNIOR 7897067 710-15 RENAN BORGES ALVES 5855361 710-15 RENAN DAVID CESCA 7522206 235-57 RENAN LETIZIO DI GIULIO 2494297 775-36 RENAN LOPES MOLINARI 3589549 790-50 RENAN MONTEMAGNI ALMEIDA 5274121 270-67 RENAN RIBEIRO DE CAMARGO SEQUEIRA 1538820 160-26 RENAN SAPATA SANTOS 3891580 195-42 RENAN YHOJI IMOTO VIEIRA 3542236 165-33 RENATA AURELIO MARCONDES 2651446 520-41 RENATA BARANDAS MENDES 1974756 500-36 RENATA DE SOUZA 1169984 235-57 RENATA FONTES LEITE 3396354 210-47 RENATA GORRESIO ROIZMAN 2096674 500-36 RENATA SAYURI FURUTANI BONETTI 2995568 165-35 RENATO ANTONIO OLIVEIRA CRUZ 1154893 550-48 RENATO HIROSHI TAMASHIRO 2390188 165-34 RENATO RODRIGUES SILVA 3525055 705-11 RHYCHAM BASSEM MAJEWSKI HAMAD 1176911 575-53 RICARDO AUGUSTO SANTIAGO 2394425 240-59 RICARDO GONCALVES COSTA COUTO 5003472 785-49 RICARDO KAZUMI NODA 4753115 775-33 RICARDO KENITI ISHIDA 2803929 165-32 RICARDO MALHEIROS PINTO 2807525 190-41 RICARDO PATRESI DIAS 7775615 250-61 RICHARD LEONARDO DIAS ALE 1003795 825-71 ROBERTA ANGELICA QUIRINO PINTO 1814164 215-50 ROBERTA CARDOSO PINHEIRO 2516808 500-36 ROBERTA DE ALMEIDA VALADARES VERSIANI 2122934 165-32 ROBERTA DOS SANTOS MARTINS 5017803 740-23 ROBERTA NARDINELLI MELO DA SILVA 1662443 165-29 ROBERTO SAMAAN BUZZI 2250243 855-77 ROBSON CARLOS DE SOUZA CERQUEIRA 2115886 165-34 ROBSON DE LIMA SILVA DELIZIO 2099987 705-12 ROBSON HENRIQUE DE SOUZA MORAES 6903873 815-68 ROBSON LIMA DA SILVA 2681368 790-62 ROBSON MUNIZ DO CARMO 3146443 490-33 RODOLFO FERNANDES HACKMANN 5030310 450-23 RODOLFO JUNIOR FORDIANI 4958458 710-14 RODOLFO PAVANETI BEZERRA 3180673 190-41 RODRIGO DA CRUZ OLIVEIRA 3533372 200-44 RODRIGO GRAVINA DO PRADO 1125685 160-27 RODRIGO KOHS PEDROSA 5399107 790-63 RODRIGO MENEZES DE CARVALHO 2669184 165-35 RODRIGO PRESENCE BAGAROLO 5004948 775-37 RODRIGO RAMALHOSO 3547482 790-60 RODRIGO RATOCHINSKI 7479178 465-28 RODRIGO ROCHA DE SANTANA 2816129 745-24 RODRIGO ROSSI DOS SANTOS 1167442 710-15 RODRIGO SANTOS VALERIANO 4776780 165-29 RODRIGO SILVA MARTINS 3372392 235-57 RODRIGO SPINOLA COSTA NETO 2800880 270-68 RODRIGO VICTORIO MOREIRA 3552636 416-15 ROGER DORIA MORALES 1535702 710-15 ROGER TIAGO SANTESSO 3358810 825-72 ROMULO VILLELA DE TOLEDO 3128121 810-67 RONALDO COSTA FAGNONI 4398696 225-53 RUBEN SIEDLARCZYK NOGUEIRA 3150826 415-14 RUBENS APARECIDO CHAMPAM JUNIOR 3383905 790-54 RUTE ISABEL HONORIO 2671826 465-27 ---------------------------S--------------------------- SAMANTA TIEMI CARDOSO 3884229 225-53 SAMUEL BASTOS NERI 3595185 235-56 SAMUEL BEMBER SIMEAO 7475781 170-36 SAMUEL CARVALHO AIDAR 7514437 830-74 SANDRA REGINA DOS SANTOS 3391485 200-45 SANDYELLE DE JESUS VINCENT 1000849 440-20 SARA DUARTE TAFFAREL 5016523 225-53 SARA LAIS PEREIRA DA PAZ 6497337 535-44 SARA MARIA DUARTE PEDROSA DOURADO 3534015 170-36 SARA SULAMITA DE OLIVEIRA 5023877 235-57 SARAH DE CARVALHO SANTOS DA COSTA 2995116 235-56 SARAH GUIMARAES ISHAK 1128539 775-36 SARAH NAOMI KOMIYA 2994427 215-50 SARAH OLINDA PINHEIRO 3516939 865-79 SARAH RODRIGUES DA SILVA 4960338 170-36 SARAH SANTOS DELGADO 3556684 285-72 SARAH TRINDADE TEIXEIRA 2808787 520-40 SEIDI INAMASU 6891307 165-31 SELMA LARA ROSATTI 2672796 235-57 SERGIO ALVES NICOLAU 2819634 165-34 SERGIO DOS SANTOS SILVA 3371874 825-71 SERGIO HIDEO MARIMOTO 1784493 790-51 SIEON LEE 3514490 165-33 SILVIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR 4763764 500-36 SIMONE GALDINO BRAGA DOS SANTOS 3356930 480-31 SOFIA FRANCA DINIZ 3130550 235-56 SOFIA RODELLA DE OLIVEIRA E GONCALVES 2260690 145-23 SOPHIA SILVA CARRIJO 7897081 575-53 SOPHIA SIQUEIRA LAPLECHADE 5252922 445-21 STEPHANE KOCH 6514224 225-53 STEPHANIE GOLIN LUFT 1658391 165-32 STEPHANY MIOTO SHIMAZAKI 7524659 745-24 STEPHANY SANCHES FRANCO DA COSTA 1129356 280-71 SUN SHIM COELHO DOS SANTOS 2105283 235-57 SUZANA BASSI FUKUSHIMA 7466953 445-22 SUZANA SANTOS CHRISTOFOLETI 1813895 235-56 ---------------------------T--------------------------- TAINA MORO CALDAS 4633265 750-25 TAINA NOVACK DE MORAIS 3374800 400-11 TAINARA KELLY LEITE VIEIRA 5001603 255-63 TAIS ALVES FIGUEROA 4511261 235-56 TAIS DONATI DOTTI 5856958 760-27 TALES HORITA WINDSON 1786537 710-16 TALITA BRUNO FORNERETO 3591863 210-48 TALITA SILVA DE OLIVEIRA 2089092 440-20 TALLYTA AVANCI 4978496 530-43 TAMILYN MIURA 4262237 235-56 TAMINO MARTENS 1380846 790-53 TANIA ALVES DE OLIVEIRA 1173146 865-79 TARCISIO APARECIDO DANTAS DIAS 1181837 790-60 TASSIANA CRISTINA TALPO 5682055 465-28 TATIANA YUMI TAMANAHA 1372220 740-23 TAYLA RANIERI MARTINS 7017225 260-64 THAINA CRISTINI DEAQUE SILVA 5260844 440-20 THAINA DE OLIVEIRA COSTA 5415045 225-54 THAINA DE OLIVEIRA LALUCE 7017766 445-22 THAINA VANCAN CAPASCIUTTI 7018341 785-48 THAIS BORGES MAZZA 4392437 705-11 THAIS DE PAULA COLEN DOS REIS 7498837 545-47 THAIS DO NASCIMENTO PEDRO 4632918 790-63 THAIS DOS SANTOS MORAES 6124181 720-18 THAIS ERISSA HARAGUNI 1826259 520-40 THAIS HELENA DE SOUZA OBERLEITNER 1663506 820-69 THAIS MAI ISHIWA 3525607 535-45 THAIS MAYRA PADOVANI 7531874 465-27 THAIS PADOVANI PELLEGATTI 2523101 825-71 THAIS PAULA DA SILVA 4746619 745-24 THAIS PILIPCZUK VIEIRA 5024040 180-38 THAIS RODRIGUES DA SILVA 4504587 165-30 THAISE NAOMI TAWARA 4972792 865-79 THALES DE ALMEIDA TONUS 4985786 780-45 THALES NAGAYOSHI ALVES KORNFELD 7331578 705-12 THALITA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 4980173 570-52 THALITA RODRIGUES DE MIRANDA 1001449 750-25 THALITA SOBRINHO DE BARROS 5848880 235-56 THALITA VITORIA DA SILVA CARVALHO 1968447 200-44 THALLES HENRIQUE SANTOS MOTTA 6498364 195-42 THAYNA BRAGAGNOLLO NERY 7328411 445-22 THAYNA DA SILVA MOURAO 3114495 255-62 THAYNA ROMANO FONSECA 4391673 745-24 THAYNARA PAVANELI LIRA 6748355 745-24 THIAGO ALEXANDRE MARTINS PINTO 1168448 500-36 THIAGO ALMEIDA ALTERTHUM 2112623 200-44 THIAGO ARAUJO JORGE 6890640 745-24 THIAGO BORGES 2677829 235-56 THIAGO FERREIRA DA NOBREGA 3762937 790-51 THIAGO FIORAVANTE 7336380 745-24 THIAGO HORVAT SECOLO 4142088 775-37 THIAGO MACEDO BENTO 5688599 200-44 THIAGO OLIVATO VENTUROSO 7552886 100-11 THIAGO RODRIGUES DA SILVA 5414737 200-45 THIAGO SANTOS NUNES 3780629 825-73 THIAGO SEREGNI VIEIRA 7024725 790-62 THIAGO VINICIUS PESSIA 3556403 410-13 THIAGO VITAL DO CARMO 1140114 195-43 THOMAS BENTO FERREIRA 7479274 170-36 THOMAS HARDER WEGE 3156188 225-53 THOMAS HENRIQUE KOHLER GARCIA 2830221 160-28 THOMAS LINCON SILVEIRA GONCALVES 6012257 710-15 THOMAS SCHMIELE NAMUR 2103649 215-50 THOR CAYRES FERNANDEZ 2504389 710-15 THYAGO DE OLIVEIRA DA SILVA 1196604 145-23 TIAGO LEITE TRUJILLANO 3397463 825-72 TIAGO LUIS PEREIRA SANTOS 3589428 170-36 TIAGO MATOS DE OLIVEIRA 3120516 510-38 TIAGO PEREIRA DA SILVA 3179308 790-51 TIAGO SILVA MIRANDA 3527921 710-16 TIAGO THOMAZ MIGLIATI ZANON 6891734 815-68 TOMAS CYPRIANO VILS 2255055 145-23 TULIO COUTO BALESTREIRO 7025122 235-57 ---------------------------U--------------------------- UBIRATAN ALMEIDA RIBEIRO 6882692 815-68 ---------------------------V--------------------------- VAGNER BALDUINO DALBELO 7569790 710-15 VALENTINA FAZZOLARI 2522106 450-23 VALTER MACENA DA SILVA JUNIOR 4625763 165-34 VANDERLY GOMES DA SILVA 3900345 865-79 VANESSA DE FATIMA DIAS 1199251 235-57 VANESSA DE LIMA SANTOS 4780280 225-53 VANESSA DE OLIVEIRA RAMOS LEAO 3107077 235-57 VANESSA DINIZ MENDONCA 2119781 190-40 VANESSA DOS SANTOS FROES 6881416 490-33 VANESSA INGRID RIBEIRO 6133522 160-27 VANICE HARUMI DE OLIVEIRA KANASHIRO 3583069 460-26 VICTOR ABLA GARCIA 5404052 775-42 VICTOR ALVES CARVALHO MARTINS 2991413 165-33 VICTOR BASSETO FELIX 6505588 790-63 VICTOR CARDINALLI ALMEIDA 3572674 235-57 VICTOR CARVALHO DA SILVA MUSCALU 2087740 145-22 VICTOR CARVALHO VINE 1822710 705-11 VICTOR CASTANHEIRA MORELLI 5006785 710-15 VICTOR DE MENDONCA CARBONEZI 4148504 775-34 VICTOR DE NAPOLE GREGOLIN 4985793 400-11 VICTOR DELNERO NETO 1130480 775-32 VICTOR ENZO YONEMOTO 3889589 825-72 VICTOR FEST BONEL PEDRA 2660406 855-78 VICTOR GOMES DE OLIVEIRA MARTINS NICOLA 1779261 710-15 VICTOR HENRIQUE COLLASANTA 5408951 165-32 VICTOR HUGO DIAS DE OLIVEIRA 7012662 495-34 VICTOR HUGO FERREIRA ALVES 5650164 780-46 VICTOR LYRA NAMBA 2538570 775-37 VICTOR MARTIN BAPTISTA 2112445 775-35 VICTOR MARTINS DE CARVALHO 3883839 870-80 VICTOR MOREIRA VOLCOV 2534247 190-40 VICTOR PEDRAO FERRAZ DO AMARAL 2672554 165-29 VICTOR RAMOS DE OLIVEIRA 1186688 790-58 VICTOR RIBEIRO BAIAO DECANINI 4523477 790-57 VICTOR ROCHA DIAS 6890590 790-53 VICTOR SANTOS MARIOTTINI DE OLIVEIRA 2797611 160-26 VICTOR TANURE TRICARICO 2093799 165-32 VICTOR TOSI CARRION 1188123 165-31 VICTOR VINICIUS UNFRIED DA LUZ 6373130 460-26 VICTORIA CASTELLI ASSMANN 2099859 855-78 VICTORIA MAGALHAES VEIGA 2986722 165-33 VICTORIA MANSUR FISCHER 5841835 565-51 VICTORIA PINTO FACUNDES 5533047 465-28 VICTORIA RANGEL ASSIS DE CARVALHO 7509010 235-57 VICTORIA SANTOS SOARES DE PINHO 4641170 795-64 VINICIUS ALMADA FERNANDES DA SILVA 3518776 710-15 VINICIUS AUGUSTO MENEGUETI 5851200 450-23 VINICIUS BIANCHI 6891976 815-68 VINICIUS CAMPANA BENASSI 6898636 745-24 VINICIUS CASANOVA TURATTI 7562318 725-19 VINICIUS CERQUEIRA CORREA 3179525 130-18 VINICIUS CONTIN CARABOLANTE 7465171 555-49 VINICIUS DA SILVA GUISLANDE 1146398 235-57 VINICIUS DA SILVA MONTEIRO 3784855 145-23 VINICIUS DE OLIVEIRA BUENO 4754886 165-34 VINICIUS DE OLIVEIRA GOMES 6131642 435-18 VINICIUS DE SANTANA 3361086 710-15 VINICIUS FERNANDES SEGANTINI 2373541 775-35 VINICIUS FINISGUERRA VIANNA 3766501 495-34 VINICIUS LOPES OLIVEIRA 2375026 705-12 VINICIUS MARIZ CABRAL 1146512 500-36 VINICIUS MILAGRES MARQUI 3181953 825-70 VINICIUS OLIVEIRA DE ANDRADE 3118547 215-50 VINICIUS OLIVEIRA ROCHA 5273336 790-58 VINICIUS PICHELLI UEDA 3382454 780-46 VINICIUS ROCHA LEITE DE SOUZA 1390609 775-37 VINICIUS ROQUE PAES DE ALMEIDA 4991262 710-14 VINICIUS RYU AGATA 2396045 765-29 VINICIUS TAKESHI KAWAMOTO 7025492 815-68 VINICIUS VARGAS NEVES 3374913 235-57 VITOR ALMEIDA SCARDINI 3009811 165-29 VITOR DE OLIVEIRA ZAIZE 1394170 495-34 VITOR EIKI KOBAYASHI TAKAKURA 2993243 165-32 VITOR JUSTINO MORAES 3532167 825-71 VITOR MARTINS CERNIC 4152367 790-62 VITOR POLI MAFRA 7514953 765-29 VITOR PORTELA HOMEM ALVES 4783343 165-33 VITOR PRADO COLANTONI 5681708 415-14 VITOR SHINOHARA ACUNZO 3772529 165-29 VITOR TSUYOSHI SAITO 2501037 775-32 VITORIA BONUCCELLI HERINGER LISBOA 5007435 235-56 VITORIA MATTOS GONCALVES 7017809 160-28 VITORIA VALE LUSSARI 5674973 235-57 VITORUGO SILVESTRE NASCIMENTO 3549063 500-36 VIVIANE DE ARAUJO ALMEIDA 3117826 825-71 VOLANS TADEU BARNABE NICOLLA 7570051 135-20 ---------------------------W--------------------------- WAGNER SIQUEIRA DE BRITO ALVARES 1192303 825-71 WALDIR MEROTTI 4157414 710-15 WALKER SCOTT DOBBIN 4142106 855-78 WENDEL DIOLINDO FERRAZ 5854804 745-24 WENDEL VIRGULINO DA SILVA 3181056 710-15 WILLIAM CHRISTOPHER CHUNG 2503320 775-32 WILLIAM GUSHIKEN NISHIJIMA 1794459 460-26 WILLIAM HAYASHI OZEKI 1801117 705-11 WILLIAM LUIS ALVES FERREIRA 6123389 790-61 WILLIAM ZHENG YANG WU 2655277 500-36 WILLIAN CESAR RAMOS 6870754 755-26 WILLIAN ERASMO DA SILVA 1538400 825-71 WILLIAN FANG 2813026 500-36 WILLIAN HIDEKI KAWABATA 6630264 710-15 WILLIAN LYU TOMIMATSU 3522034 710-15 WILSON EVARISTO MARTINS 2806786 500-36 WILSON ROCHA 3913111 500-36 ---------------------------Y--------------------------- YANA MEDEIROS GUIMARAES 7518599 495-34 YANDRA TREVISAN ISSA 4989514 430-17 YASMIN MARIA AMIRATO 3173853 550-48 YGOR BASTOS DE ARAUJO 3140892 775-33 YGOR NANNI DE CARVALHO 2385821 710-14 YURI FREITAS MARCONDES DA SILVA 1174127 195-43 YURI JAGLE XAVIER 2494258 775-34 YURI TANAKA MUHLBAUER 6130704 730-20 YURIKI MUNIZ OKADA 4986265 500-36 ---------------------------Z--------------------------- ZORAIA SIQUEIRA MARQUES 3571743 530-43