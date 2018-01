Fuvest deve conceder 65 mil isenções da taxa de inscrição

A Fuvest informou hoje que deve conceder cerca de 65 mil isenções de taxa de inscrição no próximo vestibular. Os pedidos de isenção deverão ser realizados entre os dias 14 de junho e 11 de agosto, no no site www.fuvest.br.

Para requerer redução ou isenção da taxa, o interessado deve morar no Brasil, comprovar que cursou ou está cursando todo o ensino médio em escola pública e encaminhar documento que prove que a renda familiar não ultrapassa os padrões estabelecidos pelos critérios socioeconômicos definidos pela Coordenadoria de Assistência Social da USP (Coseas), que conduzirá o processo de seleção.

Mais informações, no site da Fuvest.