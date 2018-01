* Por Mariana Mandelli

A Fuvest decidiu, novamente, não usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no vestibular 2012.

É o terceiro ano consecutivo em que a nota é descartada. Segundo a fundação, a razão foi o calendário. A prova do Enem será no dia 22 e 23 de outubro, e a primeira fase da Fuvest será em 27 de novembro.