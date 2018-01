Fuvest dará isenção total e parcial da taxa de inscrição

Os candidatos ao vestibular da Fuvest poderão solicitar isenção da taxa de inscrição (R$100,00) para o exame 2010 a partir de quinta-feira, 25/6, até dia 10/8. A partir deste ano, além da isenção total os candidatos poderão pedir isenção parcial, com desconto de 50% no valor da taxa.

Os interessados devem se increver no programa pelo site da fundação www.fuvest.com.br e enviar os documentos via correio à Fuvest.

Os documentos necessários para o pedido de isenção total são:

– comprovação de residência no Brasil

– documento que comprove a realização de todo o ensino médio em escola pública ou documento que comprove a conclusão dos dois primeiros anos do ensino médio em escola pública e ainda que registre estar matriculado no 3º ano do ensino médio, também em escola pública

– comprovação de renda familiar que não ultrapasse os padrões estabelecidos pelos critérios socioeconômicos definidos pela Coseas (Coordenadoria de Assistência Social da Universidade de São Paulo)

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A data máxima para postagem dos documentos é 10/8 e o endereço é:

Fuvest – Fundação Universitária para o Vestibular

Rua Alvarenga, 1945-1951

Butantã – São Paulo- SP

Cep: 05509-004

O processo será conduzido pela Coordenadoria de Assistência Social da Universidade de São Paulo (Coseas-USP), que concederá até 65.000 isenções, desde que comprovada a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento da taxa.