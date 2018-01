A Fuvest, por três cursinhos

Professores de cursinhos de São Paulo estão trabalhando para resolver as questões da Fuvest. Uma a uma, eles comentam e abordam conteúdos e formas de interpretação que os candidatos possam ter adotado na resolução das 90 questões da primeira fase do processo seletivo.

No site do Curso Anglo, um portal multimídia permite que o estudante veja a questão diagramada, resolvida e, ainda, assista a um vídeo do professor falando sobre o teste. Você poderá conferir clicando aqui, ou acessando o site www.etapa.com.br.

Os professores do Objetivo também comentam as provas pelo site do cursinho. Você poderá assistir clicando aqui, ou acessando www.curso-objetivo.br

No site do curso Etapa, é possível informar o total de acertos e ver estatísticas sobre as notas na prova e em cada carreira. Para conferir a prévia, clique aqui ou acesse o site www.cursoetapa.com.br