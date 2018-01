Fuvest cobra ‘Brás Cubas’, ‘Til’ e ‘Viagens na Minha Terra’ na 2ª fase

* Por Ricardo Brandt

CAMPINAS – Com uma redação sobre o capitalismo e a sociedade de consumo e questões sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, Til e Viagens na Minha Terra, começou neste domingo, 6, a segunda fase do vestibular da Fuvest. Além da redação, os 28.943 candidatos e 2.239 treineiros responderam a dez questões de português no primeiro dos três dias de provas para quem disputa as 10.982 vagas na USP e 100 na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

“O tema foi algo bem comum e a proposta de um texto opinativo foi algo que ajudou bastante”, conta o estudante Henrique Moraes, de 17 anos, candidato de Veterinária, que fez a prova em Campinas. Na cidade, 2.092 candidatos estão inscritos para a segunda fase do vestibular.

A prova apresentava um outdoor com a foto de um shopping center, com um anúncio de um cartão de crédito. “O anúncio dizia: Tudo o que o mundo tem para lhe oferecer você pode desfrutar com o cartão X. E pedia para dissertar sobre essa visão de mundo e sobre a influência cultural”, diz a estudante Marina Miranda, de 17 anos, que tenta uma vaga em Turismo.

Das dez questões dissertativas, a maior parte era sobre literatura. Foram pedidos os livros Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Til, de José de Alencar, e Viagens na Minha Terra, de Almeida Garret.

“A maior parte das questões foi sobre os livros. Uma delas pedia para relacionar Brás Cubas com Til, e esse foi um livro que eu não tinha lido”, afirma o treineiro João Golfi, de 16 anos.

Nas questões de gramática, uma delas apresentava manchetes de jornais antigos e dos dias atuais e pedia ao candidato que interpretasse as diferenças nas construções gramaticais dos dois tempos.

“A questão pedia para analisar as diferentes formas de se noticiar, com o uso da ação antes do sujeito com maior predominância no passado. Essa questão pedia também para colocar vírgulas nas manchetes, porque os jornais geralmente não usam”, conta o estudante Luigi Baldini, de 18 anos, candidato a uma vaga em Biologia.

Amanhã os alunos deverão responder a 16 questões de disciplinas do ensino médio: história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês. Já na terça, são 12 questões de duas ou três disciplinas, que variam de acordo com a carreira do candidato.