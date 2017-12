Fuvest anula questão de biologia da 1ª fase

SÃO PAULO – A Fuvest, exame de acesso à Universidade de São Paulo (USP), anunciou nesta segunda-feira, 7, que anulou uma questão de biologia da primeira fase da prova, ocorrida em 29 de novembro. A direção considerou que nenhuma das alternativas propostas no teste 43 da prova “V” (ou 88 da “K”, 8 da “Q”, 19 da “X”, 53 da “Z”) estava totalmente correta.

De acordo com a Fuvest, todos os candidatos que fizeram o exame ganharão um ponto pela questão anulada, conforme preveem as normas do vestibular.

A primeira fase da Fuvest teve 142.721 inscritos, dos quais 13.922 não realizaram a prova, gerando abstenção de 9,8%. Conforme dados divulgados pela organização do vestibular, o índice caiu em relação ao ano passado, quando o exame teve 10,2% de faltosos.

As provas foram realizadas em 121 locais do Estado. Não houve registro de incidentes. A lista dos aprovados e dos locais de prova da segunda fase será divulgada no dia 21 de dezembro. Neste ano, a USP oferece 9.568 vagas.