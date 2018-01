Fuvest antecipa divulgação da 2ª chamada

A Fuvest antecipou a divulgação da lista de convocados em segunda chamada. Prevista para sábado, a lita foi divulgada nesta sexta-feira, às 14 horas. São 2.629 nomes. Os convocados deverão fazer matrícula na próxima segunda-feira, dia 21 de fevereiro.

Documento Lista fuvest2 PDF

Os vestibulandos que fizeram a segunda fase e não foram chamados, terão mais três oportunidades. Para isso, deverão manifestar interesse por vagas restantes nos dias 24 e 25 de fevereiro, das 9h às 16h nos postos que serão mantidos pela instituição para esse fim.

O candidato deverá apresentar seu documento original de identidade e só poderá manifestar interesse pelos cursos indicados no processo de inscrição via internet.

Na impossibilidade de comparecer a um dos postos, o candidato poderá ser representado por um procurador que deverá apresentar a sua cédula de identidade e cópia autenticada do documento de identidade do interessado junto com a procuração na qual conste a assinatura do candidato. Não é necessário registro em cartório.