A Fuvest antecipou a segunda chamada de aprovados do vestibular 2010 para amanhã, dia 12, às 11h. Os candidatos deverão efetuar matrícula na data prevista no calendário, dia 19 de fevereiro.

A lista estava prevista para o dia 15, no meio do carnaval. Segundo a Fuvest, nova relação contará com aproximadamente dois mil nomes.