Fuvest alerta vestibulando sobre importância de solicitar título de eleitor

O prazo para os cidadãos solicitarem o título de eleitor termina nesta quarta-feira, 5, e a Fuvest, que organiza o vestibular da Universidade de São Paulo (USP), faz um alerta aos futuros candidatos maiores de 18 anos: as inscrições para o processo seletivo só poderão ser feitas com a apresentação do CPF, documento que só pode ser solicitado mediante a apresentação do título de eleitor.

Ou seja: sem título de eleitor, você fica sem o CPF. E sem o CPF, você não conseguirá se inscrever no vestibular da Fuvest.

Por isso, corra até o cartório eleitoral mais próximo. Em São Paulo, as unidades estão atendendo até as 18 horas.

Mais informações nos sites do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.