Fuvest 2016 divulga manual do candidato; inscrições abrem dia 21 de agosto

O interessado em participar do vestibular da FUVEST, que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP) e para o curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo poderá, a partir desta segunda, dia 3, acessar gratuitamente, por meio eletrônico, o Manual do Candidato.

Além das 9.568 vagas pela Fuvest, a USP oferece a partir deste ano outras 1.489 pelo Sistema de Seleição Unificado (SISU), que usa a nota do Enem.

Além das informações sobre o vestibular, os sites www.fuvest.br e www.fuvest.com.br (que será utilizado para receber as inscrições) apresentam também informações da USP sobre os seus 249 cursos de graduação.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A inscrição deverá ser feita no período de 21 de agosto a 9 de setembro de 2015, exclusivamente pelo site www.fuvest.com.br. O programa solicitará os dados necessários. É imprescindível que o interessado tenha o seu próprio número no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). A taxa de inscrição, de R$ 145,00 (a mesma do ano passado), poderá ser paga em qualquer agência bancária por meio do boleto emitido pelo programa no final do processo de inscrição.

Os pedidos de isenção ou redução da taxa terminam no dia 10 de agosto. As normas estão publicadas no site da FUVEST .

O candidato com deficiência também deverá fazer inscrição pela internet e enviar a documentação solicitada por correio, até o dia 11 de setembro. Uma equipe de especialistas analisará os comprovantes e informará por e-mail, até 23 de novembro de 2014, as condições que lhe serão oferecidas, em cumprimento à legislação vigente.

No vestibular de 2016, será proibido o uso de relógios nas duas fases e para se adequar ao calendário letivo da USP, a FUVEST fará sete e não oito chamadas como no vestibular passado.

CALENDÁRIO E CHAMADAS

INSCRIÇÃO:

03/08/2015 (segunda-feira): lançamento do Manual do Candidato, contendo todas as informações sobre o Concurso Vestibular FUVEST 2016, poderá ser acessado nos sites: www.fuvest.br ou www.fuvest.com.br

21/08 (sexta-feira) a 09/09/2015 (quarta-feira): Inscrição pela internet, no site www.fuvest.com.br .O pagamento da taxa de inscrição, usando o boleto gerado até

09/09/2015 (quarta-feira), poderá ser efetuado em bancos ou pela internet

antes do encerramento do expediente bancário de 10/09/2015 (quinta-feira).

LOCAIS DE PROVA

As provas do Concurso Vestibular FUVEST 2016 serão realizadas nos

seguintes municípios:

Grande São Paulo: São Paulo, Barueri/Santana de Parnaíba, Carapicuíba,

Diadema, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo

do Campo, São Caetano do Sul e Taboão da Serra.

Interior de São Paulo: Barretos, Bauru, Campinas, Fernandópolis, Franca,

Jaú, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Mogi Mirim, Piracicaba, Pirassununga,

Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José do

Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté.

Em algumas dessas cidades não haverá prova da segunda fase: os convocados de Barretos serão realocados para Ribeirão Preto; de Fernandópolis para São José do Rio Preto e de Jaú e de Marília para Bauru.

Provas de habilidades específicas antecipadas (elaboradas e aplicadas pelas respectivas unidades de ensino)

18/10/2015 (domingo): Artes Visuais (Carreira 125)

18 (domingo) a 23/10/2015 (sexta-feira): Música – ECA (Carreira 245) e Música – Ribeirão Preto (Carreira 250)

09/11/2015 (segunda-feira): Divulgação das listas de candidatos habilitados às

carreiras Artes Visuais, Música – ECA e Música – Ribeirão Preto

Locais, horários e demais instruções para realização dessas provas: ver Seção

Provas – Habilidades Específicas (do Manual do Candidato).

PRIMEIRA FASE

23/11/2015 (segunda-feira): Divulgação dos locais de prova da 1ª fase

29/11/2015 (domingo): Prova de Conhecimentos Gerais

Horário da prova da 1ª fase:

abertura dos portões das escolas: 12h30min

fechamento dos portões e início da aplicação da prova: 13h

SEGUNDA FASE

21/12/2015 (segunda-feira): Divulgação da lista de convocados e dos locais de prova da 2ª fase

10/01/2016 (domingo): Prova de Português e Redação

11/01/2016 (segunda-feira): Prova de História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia e Inglês

12/01/2016 (terça-feira): Prova de acordo com a carreira escolhida

Horário das provas da 2ª fase:

abertura dos portões das escolas: 12h30min

fechamento dos portões e início da aplicação das provas: 13h

Provas de habilidades específicas (elaboradas e aplicadas pelas respectivas unidades de ensino)

13 (quarta-feira) a 15/01/2016 (sexta-feira): Artes Cênicas – Bacharelado e Licenciatura (Carreiras 115 e 120)

14 (quinta-feira) e 15/01/2016 (sexta-feira): Arquitetura – FAU e Design (Carreiras 105 e 155)

15/01/2016 (sexta-feira): Curso Superior do Audiovisual (Carreira 150)

15/01/2016 (sexta-feira): Arquitetura – São Carlos (Carreira 110)

A matrícula referente à 1ª Chamada terá duas etapas, uma não presencial e outra

presencial, ambas obrigatórias, em momentos distintos.

PRIMEIRA CHAMADA

02/02/2016 (terça-feira): Divulgação da 1ª lista

Etapa Não Presencial – OBRIGATÓRIA

02 e 03/02/2016 (terça-feira e quarta-feira): Matrícula Não Presencial, por meio da internet (www.fuvest.com.br), entre 14h de 02/02 e 13h59min de 03/02/2016, para os candidatos convocados em 1ª Chamada

ATENÇÃO: a partir da segunda chamada haverá apenas Matrícula Presencial no Serviço de Graduação da Unidade responsável pelo curso no qual o candidato se matriculará.

SEGUNDA CHAMADA

04/02/2016 (quinta-feira): Divulgação da 2ª lista

11 e 12/02/2016 (quinta-feira e sexta-feira): Matrícula Presencial para os candidatos convocados em 1ª e 2ª. Chamada. É obrigatório o comparecimento do candidato ou de procurador legalmente constituído para assinatura de lista de matrícula e entrega dos documentos no Serviço de Graduação da Unidade (Escola, Faculdade ou Instituto) responsável pelo curso no qual o candidato se matriculará.

TERCEIRA CHAMADA

16/02/2016 (terça-feira): Divulgação da 3ª lista

18/02/2016 (quinta-feira): Matrícula Presencial para os candidatos convocados em 3ª Chamada

QUARTA CHAMADA

20/02/2016 (sábado): Divulgação da 4ª lista

23 e 24/02/2016 (terça-feira e quarta-feira): Matrícula Presencial para os candidatos convocados em 4ª Chamada

QUINTA CHAMADA

26/02/2016 (sexta-feira): Divulgação da 5ª lista

29/02/2016 (segunda-feira): Matrícula Presencial para os candidatos convocados em 5ª Chamada

Evento OBRIGATÓRIO

23 e 24/02/2016 (terça-feira e quarta-feira): Todo candidato matriculado em decorrência da 1ª, 2ª ou 3ª Chamada deve confirmar sua matrícula no Serviço de Graduação da Unidade responsável pelo curso.

Santa Casa – Lista de Espera

Após a matrícula da 5ª Chamada, haverá uma Lista de Espera, exclusivamente para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, constituída pelos classificados que efetivarem sua manifestação de interesse, em sistema próprio constante do site www.fcmsantacasasp.edu.br, de acordo com prazo

estabelecido pela Faculdade.

REESCOLHA

1ª. etapa

02/03/2016 (quarta-feira) – 14h: Divulgação pela internet, no site www.fuvest.br , das vagas até o momento não preenchidas, das restrições para escolha de curso e da lista de candidatos habilitados para participar da 1ª Etapa da Reescolha

02 e 03/03/2016 (quarta-feira e quinta-feira): Reescolha de curso, pela internet (www.fuvest.com.br), entre 14h de 02/03 e 13h59min de 03/03/2016.

SEXTA CHAMADA (apenas para participantes da 1ª Etapa da Reescolha)

04/03/2016 (sexta-feira): Divulgação da 6ª lista

07/03/2016 (segunda-feira): Matrícula Presencial para os candidatos convocados em 6ª Chamada

2ª. etapa1ª Etapa

09/03/2016 (quarta-feira) – 14h: Divulgação pela internet, no site www.fuvest.br , das vagas até o momento não preenchidas, das restrições para escolha de curso e da lista de candidatos habilitados para participar da 2ª Etapa da Reescolha.

09 e 10/03/2016 (quarta-feira e quinta-feira): Reescolha de curso, pela internet (www.fuvest.com.br), entre 14h de 09/03 e 13h59min de 10/03/2016

SÉTIMA CHAMADA (apenas para participantes da 2ª Etapa da Reescolha)

11/03/2016 (sexta-feira): Divulgação da 7ª lista

14/03/2016 (segunda-feira): Matrícula Presencial para os candidatos convocados em 7ª Chamada

Boletim de Desempenho

O desempenho do candidato no Concurso Vestibular FUVEST 2016 estará disponível na Seção “Usuários” do site www.fuvest.br após a divulgação da 1ª Chamada, ou seja, após 02/02/2016. O resultado será divulgado por prova. Não haverá informação sobre o desempenho em cada questão ou disciplina, exceção feita à nota de Redação.

Com informações da assessoria de imprensa da Fuvest