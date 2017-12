Fundap abre inscrições para estágios no governo do Estado

O Programa de Estágios da Fundap (Fundação de Desenvolvimento Administrativo) está com as inscrições abertas para um novo processo seletivo para o Governo de São Paulo e Assembleia Legislativa. Serão mais de 1,2 mil vagas disponibilizadas na capital e Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo a Fundap, órgão ligado à Secretaria de Gestão Pública que administra e gerencia o processo, o programa tem como objetivo credenciar alunos de diversas áreas de atuação para atender a novas demandas dos quase 100 órgãos e empresas públicas participantes.

Até o dia 13 de julho, podem se inscrever estudantes que estiverem regularmente matriculados em cursos de Ensino Médio, Superior e educação profissional de nível médio (ou chamado técnico). Entretanto, alunos com conclusão da formação prevista para dezembro de 2012 não poderão concorrer às vagas.

Os valores das bolsas podem variar entre R$ 300,00 e R$ 750,00, dependendo da carga horária e do nível de ensino no qual o aluno está inserido. A existência ou não de benefícios, como auxílio transporte e vale-alimentação, e seus respectivos valores são variáveis de acordo com a entidade concedente. O estágio tem duração de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período uma única vez.

“O programa dá aos estudantes a oportunidade de conhecerem de perto a rotina de trabalho nos mais variados setores da administração pública estadual, aprimorarem seus conhecimentos e darem sua contribuição profissional”, ressalta o secretário de Gestão Pública, Davi Zaia.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas no portal da Fundap, por meio do qual os candidatos devem imprimir o boleto e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 15,00, até o dia 16 de julho.

Os estudantes inscritos nos programas sociais do Governo Federal poderão solicitar a isenção do pagamento até o dia 11 de julho, informando no ato da inscrição o número do NIS (Número de Identificação Social) e nome do beneficiário.

A prova será realizada no dia 29 de julho, às 13h, nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo. Os candidatos serão informados via e-mail sobre o local do exame até o dia 26 de julho.

Processos anteriores

A Fundap ressalta que os editais 011/2011 e 001/2012 ainda estão vigentes e os estudantes que participaram destes processos seletivos anteriores terão prioridade no encaminhamento para os estágios. Todos os candidatos classificados, durante a validade do edital, podem ser convocados para uma das oportunidades, tanto as existentes quanto aquelas que possam ser criadas após a seleção pública.

O atual processo, a realizar-se em julho, vem suprir algumas áreas em que o número de candidatos existentes no cadastro da Fundap é insuficiente para atender a demanda dos órgãos apresentada até o momento ou para próximos três meses, prevendo as substituições.

Serviço:

Programa de Estágio do Governo do Estado de São Paulo

Inscrições: de 2 a 13 de julho

Data limite/pagamento inscrição: 16 de julho

Divulgação da lista de inscritos: 19 de julho

Divulgação local de prova: 25 de julho

Prova: 29 de julho

Mais informações no portal da Fundap: www.fundap.sp.gov.br, link Estágio.