Fundador do Skype e do Kazaa fará palestra no Insper

Um dos criadores do Skype e do Kazaa, Niklas Zennström virá ao Brasil na próxima semana para analisar o mercado nacional e buscar novos negócios. O sueco incluiu em sua agenda uma palestra no Insper com o tema “O Empreendedorismo e a Internet”. O evento será às 18 horas do dia 5 de maio, no câmpus da universidade (R. Quatá, 300, Vila Olímpia, zona sul de São Paulo).

Zennström é considerado um dos maiores empreendedores da internet e um visionário da era digital. O Skype e o Kazaa, por exemplo, revolucionaram as indústrias de entretenimento e telecomunicações.

Atualmente, o sueco preside o fundo de investimento Atomico Ventures, que aposta em negócios de alto potencial na internet.

O workshop será em inglês, com tradução simultânea. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no site do Insper.