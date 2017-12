Fundação Victor Civita transfere Nova Escola e Gestão Escolar para a Lemann

Acordo celebrado nesta segunda-feira, 7, prevê a transferência das marcas Nova Escola e Gestão Escolar da Fundação Victor Civita para a Fundação Lemann, a partir de 2016. O objetivo, afirma comunicado assinado por Denis Mizne, diretor executivo da Lemann, “é dar um novo impulso para ambas, garantindo que elas cresçam ainda mais e continuem ajudando a colocar professores e gestores no centro do debate educacional”.

O comunicado também diz que a Lemann se compromete a manter as duas publicações sem fins lucrativos e “a consolidar e ampliar o respeito e a admiração que as marcas conquistaram”. “A independência editorial em relação a financiadores, anunciantes e governos – um princípio que é um grande valor dos títulos e confere a eles enorme credibilidade – seguirá sendo um pilar fundamental nessa nova fase.”

O texto destaca ainda que neste ano a Fundação Victor Civita comemorou três décadas de atuação e a 18.ª edição do Prêmio Educador Nota 10, realizado em parceria com a Fundação Roberto Marinho e a Editora Abril, e que a Fundação Lemann trabalha há quase 15 anos para melhorar a educação pública no País. “O conhecimento acumulado dentro da Fundação Lemann, portanto, já mostrava a importância de ter ferramentas capazes de dialogar com os educadores e promover o debate entre eles”, escreve Mizne.