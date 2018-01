Fundação Victor Civita abre inscrições para a 14ª edição do Prêmio Victor Civita Educador Nota 10

A Fundação Victor Civita abre, hoje, as inscrições para o Prêmio Victor Civita Educador Nota 10 de 2011. O prêmio existe há 14 anos e está com inscrições abertas de 10 de junho a 10 de julho para iniciativas educativas de qualidade realizadas por educadores de todo o Brasil. Podem se inscrever professores, diretores, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais que trabalham em escolas de ensino regular.

As inscrições devem ser feitas pela internet por meio do site www.premiovc.org.br. O educador apenas deve seguir as orientações do regulamento. O site do prêmio também traz o “Manual de Orientações”, que explica como escrever o projeto e quais materiais o educador deve reunir para participar.

O prêmio é dividido em duas categorias: Professor Nota 10 e Gestor Nota 10. Para selecionar os ganhadores, a Fundação Victor Civita avaliará a adequação entre os objetivos, as ações desenvolvidas e as aprendizagens alcançadas pelos alunos. No final do processo de seleção, premiará dez professores na Categoria Professor Nota 10 e um gestor na Categoria Gestor Nota 10.