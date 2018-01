Fundação Vanzolini inscreve para cursos de capacitação

A Fundação Vanzolini está com inscrições abertas para dez cursos de capacitação nas áreas de negócios, automobilística, sustentabilidade ambiental e tecnologia da informação. Os cursos têm duração de seis meses a um ano e são realizados em São Paulo.

No ano passado, a fundação registrou aumento de 86% em relação a 2009 no número de matrículas realizadas para esses cursos.

As inscrições podem ser feitas no site www.vanzolini.org.br, no menu Educação Continuada. Mais informações pelos telefones 0800-770-06-08 (Estado de São Paulo) e (11) 3145-3717 (demais regiões); ou pelo e-mail: cursos@vanzolini.org.br.

Veja a relação de cursos disponíveis

Curso de Capacitação Gerência da Inteligência Competitiva – inscrições até 08/05/2011

Curso de Capacitação Gestão da Tecnologia da Informação – inscrições até 08/05/2011

Curso de Capacitação Gestão de Empreendimentos e Operações na Construção Civil – inscrições até 17/07/2011

Curso de Capacitação Gestão de Negócios e Operações em Serviços – inscrições até 24/04/2011

Curso de Capacitação Ecodesign – Design e Inovação para a Sustentabilidade Ambiental – inscrições até 17/07/2011

Curso de Capacitação Sustentabilidade na Cadeia Produtiva – inscrições até 25/05/2011

Curso de Capacitação Black Belt em Lean Seis Sigma – inscrições até 11/05/2011

Curso de Capacitação em Gestão da Qualidade e de Processos – inscrições até 24/04/2011

Curso de Capacitação em Gestão de Projetos – inscrições até 24/04/2011

Curso de Capacitação Green Belt em Lean Seis Sigma – inscrições até 11/05/2011