Fundação Lemann promove 1º Seminário Internacional

A Escola de Educação de Stanford e a Fundação Lemann promovem nesta terça-feira, 28, o 1º Seminário Internacional do Centro Lemann para o Empreendedorismo e a Inovação na Educação Brasileira. O evento será realizado no Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), em São Paulo.

Pela manhã, serão promovidos painéis temáticos que irão se debruçar sobre temas como qualidade dos professores e aprendizado dos alunos no Brasil; educação infantil; ensino superior e tradução de pesquisas acadêmicas para formuladores de políticas públicas. “A cada ano realizaremos encontros como este para dividir com pesquisadores e membros de fundações e até mesmo do governo, o que tem sido pesquisado pela Fundação e como isto pode contribuir para a melhoria da educação no País”, diz Denis Mizne, diretor executido da Fundação Lemann.

Os quatro pesquisadores do Centro Lemann de Stanford (Martin Carnoy, Paulo Blikstein, Eric Bettinger e David Plank) e a ex-reitora da Escola de Educação de Stanford, Deborah Stipek, conduzirão os painéis, que contarão com a participação de pesquisadores e gestores brasileiros. Essas palestras serão aberta a convidados apenas.

As sessões da tarde são abertas para o público e vão apresentar o trabalho que o Centro desenvolve e as oportunidades de bolsas de estudos e parcerias para os brasileiros. Quem quiser participar pode se inscrever via formulário online.

Serviço:

1º Seminário Internacional do Centro Lemann para o Empreendedorismo e a Inovação na Educação Brasileira

Local: Insper

Endereço: Rua Quatá, 300 – Vila Olímpia

Horário: aberto ao público a partir das 15 horas

Programação aberta:

15h – O Lemann Center de Stanford: oportunidades e desafios para mudar a educação brasileira

17h30 – A experiência de Stanford: uma conversa com os Lemann Fellows