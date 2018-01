Fundação Estudar traz membros da Georgetown University para ciclo de palestras em São Paulo e no Rio

Na próxima quinta-feira, 14, a Fundação Estudar promoverá um ciclo de palestras com o presidente da Georgetown University, John J. DeGioia, e o reitor da Escola de Relações Internacionais, Carol Lancaster. O evento, que acontecerá no auditório do Insper, trará ainda professores da instituição e ex-alunos brasileiros, entre eles Ana Maria Diniz (membro do Conselho do Grupo Pão de Açúcar), Antonio Vidal Esteves (Presidente da InterAgricola), Fernando Gentil (diretor-gerente da Darby Overseas Investments) e Mariano de Beer (diretor executivo da RBS Educação).

A Georgetown University, localizada em Washington D.C., é famosa por ter formado líderes públicos de destaque, incluindo chefes de Estado de mais de uma dúzia de países, entre eles Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, Felipe de Bourbón, príncipe herdeiro da Espanha e o Rei Abdullah II da Jordânia.

O evento será em inglês e não haverá tradução simultânea. No sexta-feira, 15, o evento será realizado no Rio de Janeiro, no auditório do Instituto Militar de Engenharia (IME).

Para verificar a agenda completa e garantir uma vaga, os interessados devem acessar o formulário de inscrição em https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFF2OHVWVno2OU95UGhVSUstWXY1VEE6MA