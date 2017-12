Fundação Estudar recebe inscrições para bolsas

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para o processo seletivo que oferece bolsas de estudo na graduação e na pós, no Brasil e no exterior. Estudantes de todo o País podem se candidatar por meio do site estudar.org.br.

As inscrições para bolsas em cursos de pós vão até dia 10 de março, enquanto as oportunidades na graduação terminam em 31 de março.

Este ano, a fundação ampliou os cursos apoiados: para as bolsas de graduação no Brasil, além das carreiras já contempladas anteriormente (Administração, Direito, Economia, Engenharia e Relações Internacionais) também foram incluídas Marketing, Ciências Sociais, Ciências Políticas, Comércio Exterior, Negócios Internacionais e Ciências Contábeis.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para as bolsas no exterior, os cursos novos são: Sistemas de Informação, Química, Marketing, Logística Empresarial, Gestão Pública, Física, Estatística, Comércio Exterior e Ciências Sociais. Além de Administração, Ciências Políticas, Ciências da Computação, Economia, Matemática, Engenharia e Relações Internacionais.

Para se candidatar a uma bolsa de graduação no Brasil ou de intercâmbio, o aluno de deve estar cursando ou ter sido aprovado em um dos cursos apoiados, nas melhores universidades do país. São elegíveis aqueles cursos que obtiveram nota 4 ou 5 no Guia do Estudante.

No caso de graduação no exterior, as bolsas são concedidas para as universidades classificadas entre as 100 primeiras posições dos rankings Academic Ranking of World Universities, QS World University Rankings ou Times Higher Education World Universities Ranking.

Já para as bolsas de pós-graduação no exterior, podem participar estudantes matriculados em programas de mestrado profissional (master) em Economia, Negócios, Políticas Públicas, Direito, Relações Internacionais, Educação e Engenharia, desde que as escolas também estejam entre as top nos principais rankings educacionais internacionais.

A lista completa de instituições e cursos considerados pela fundação está disponível em seu site.

O processo seletivo é “totalmente meritocrático”, segundo a fundação. Os critérios para escolha dos bolsistas baseiam-se na excelência acadêmica, ética, espírito de liderança, empreendedorismo, proatividade, capacidade de realização e compromisso com o País.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelo e-mail bolsas@estudar.org.br.