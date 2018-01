Fundação Estudar, que dá bolsas fora do Brasil, faz sessão sobre processo seletivo

Ex-bolsistas da Fundação Estudar, que tiveram estudos em outros países financiados pela organização, vão falar em uma sessão informativa sobre como a experiência os ajudou na formação acadêmica e profissional. A sessão será no dia 25 de novembro, quarta-feira, a partir das 18h30 no auditório do Unibanco, em Pinheiros.

O objetivo é apresentar o processo seletivo da Fundação Estudar, que terá inscrições abertas a partir de 4 de janeiro de 2010, seguindo até 14 de março para graduação e 21 de março para pós-graduação.

A oportunidade pode ajudar quem ainda não definiu um rumo para sua carreira a traçar metas e um planejamento profissional.

Todos os anos a Fundação Estudar realiza sua seleção baseada no mérito de estudantes do ensino médio, graduação e pós-graduação, a fim de escolher futuros líderes nas áreas de Administração, Economia, Engenharia, Exatas, Políticas Públicas e Relações Internacionais em escolas do Brasil e do exterior. No processo seletivo de 2009, a Fundação escolheu 34 novos talentos de 4,2 mil candidatos inscritos.

“Excelência acadêmica, ética, espírito de liderança, empreendedorismo e pró-atividade são algumas das características que buscamos em nossos bolsistas. Acreditamos que com estes valores nossos jovens possam causar impacto positivo no desenvolvimento do país”, garante Thais Junqueira, diretora-executiva da Fundação Estudar.

O evento conta com o apoio do Unibanco, patrocinador oficial da Fundação Estudar. Interessados devem confirmar presença até o dia 23 de novembro, enviando nome completo e RG para o e-mail eventos@estudar.org.br.