Fundação Estudar promove curso preparatório para pós-graduação no exterior

A Fundação Estudar realizará um curso preparatório para quem quer fazer uma pós-graduação fora do Brasil, com o apoio de especialistas no assunto. Serão duas edições, nos dias 3 e 4 de dezembro, e nos dias 10 e 11 de dezembro, na cidade de São Paulo.

O curso inédito tem duração total de seis horas e abordará o passo a passo para quem quer se candidatar à especialização em universidades de excelência no exterior. Todos os passos do processo de candidatura serão abordados: cartas de recomendação, redações (essays) e elaboração do currículo, além de provas padronizadas (GMAT e GRE) e de proficiência em inglês. O custo de participação é de R$ 280 pelos dois dias de programa e as inscrições podem ser realizadas pelo site Estudar Fora: http://bit.ly/1uGAN9q.

O tema também é abordado em vídeos exibidos no site www.estadao.com.br em parceria com o site Estudar Fora, da Fundação Estudar. Veja a série aqui.