Fundação Estudar: inscrições abertas

Estão abertas até março as inscrições do processo seletivo 2010 para bolsas de estudo da Fundação Estudar.

Podem participar estudantes brasileiros já aprovados ou matriculados em cursos de Administração, Direito, Economia, Engenharia e Relações Internacionais – para graduação no Brasil – e Administração, Ciências Políticas, Ciências da Computação, Economia, Engenharia e Relações Internacionais, para graduação no exterior.

Para os que desejam fazer pós no exterior, pode participar quem estiver matriculado ou cursando mestrados em áreas como Economia, Negócios, Políticas Públicas, Direito, Relações Internacionais, Educação e Engenharia, entre outras (exemplos: Master in Laws, Master in Arts, Master in Business Administration, Master in Public Administration, Master in Public Policy e Master in Science).

Não há um número pré-determinado de vagas a cada ano, e o processo seletivo da Fundação Estudar é pelo mérito.

A fundação afirma buscar excelência acadêmica, ética, espírito de liderança, empreendedorismo, proatividade, capacidade de realização e compromisso com o País.

Para saber como participar, clique no site.