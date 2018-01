Fundação Estudar fala sobre programa de bolsas

A Fundação Estudar realiza palestra gratuita nesta segunda-feira, 14, sobre seu programa de bolsas de estudo. O encontro contará com a presença da diretora executiva da instituição, Thais Junqueira, além de ex e atuais bolsistas, que irão compartilhar suas experiências.

A palestra será no auditório do Banco Itaú (Av. Eusébio Matoso, 891, Pinheiros), às 18h30. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail eventos@estudar.org.br.

As inscrições para o processo seletivo de bolsas de estudos de 2011 podem ser feitas até dia 20 de março, por meio do site www.estudar.org.br.