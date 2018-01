Fundação Estudar abre inscrições para bolsas de estudo

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para o processo seletivo de bolsas de estudo de 2010. A meta, segundo a Fubdação, é apoiar o desenvolvimento de futuros líderes do País.

Podem participar estudantes brasileiros aprovados ou matriculados em cursos de Administração, Direito, Economia, Engenharia e Relações Internacionais – para graduação no Brasil – e Administração, Ciências Políticas, Ciências da Computação, Economia, Engenharia e Relações Internacionais, para graduação no exterior.

Há também bolsas para pós-graduação no exterior. Podem participar quem estiver matriculado ou cursando mestrados em áreas como Economia, Negócios, Políticas Públicas, Direito, Relações Internacionais, Educação, Engenharia, entre outras.

Para participar, basta inscrever-se pelo site www.estudar.org.br. Não há número pré-determinado de vagas a cada ano.

De acordo com a Fundação Estudar, o processo seletivo busca candidatos com excelência acadêmica, ética, espírito de liderança, empreendedorismo, pró-atividade, capacidade de realização e compromisso com o País. Como critério, são consideradas instituições brasileiras com conceito A no MEC ou com nota máxima no Guia do Estudante. No exterior, as escolas devem constar entre os tops 10 ou 20 nos principais rankings educacionais internacionais.

A estudante Clarissa Forneris conseguiu uma bolsa da Fundação Estudar para fazer graduação no Massachusetts Institute of Technology (MIT). De Boston, ela escreve no blog Caloura do MIT, do Estadão.edu.

A Fundação Estudar investiu US$ 5,8 milhões no desenvolvimento de mais de 450 carreiras. Em 2009, o projeto aprovou 34 novos talentos, dos quais 23 foram selecionados para graduação e 11 para pós-graduação. Quinze decidiram seguir seus estudos fora do Brasil.