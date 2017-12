Fundação cria portal para educadores trocarem experiências

A Fundação Victor Civita lançou na última semana um site exclusivo para educadores trocarem experiências e buscarem informações sobre educação. O gentequeeduca.org.br permite que educadores personalizem o feed de notícias de acordo com a área de atuação, realize pesquisas e crie sua rede pessoal de contatos.

O objetivo maior é o da troca de experiência pedagógicas. A fundação pretende acompanhar e verificar as demandas que surgirem e contribuir com os educadores.

O acesso é gratuito e conta com a ferramenta de busca em mais de mil sites selecionados. Há ainda outros recursos, segundo a instituição, de criação e edição de planos de aula e uma agenda colaborativa de datas importantes e eventos relacionados à educação. Os educadores ainda poderão participar de fóruns de discussão e grupos de estudo liderados por vencedores de diversas edições do Prêmio Educador Nota 10 – promovido pela Victor Civita.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reconhecimento

A cerimônia da 17ª edição do Prêmio Educador Nota 10 ocorre hoje, às 19h30, na Sala São Paulo, centro da capital paulista. O prêmio reconhece boas práticas promovidas por professores e gestores em todo Brasil.