Fundação abre inscrições para bolsas de estudos em cursos no Brasil e exterior

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para o programa de bolsas de estudos, que oferece recursos para estudantes de 16 a 34 anos. Os interessados podem estar em qualquer curso e desejar atuar na área empresarial, de empreendedorismo, terceiro setor, governo ou acadêmica/científica.

As bolsas são para jovens que estão matriculados ou em processo de aceitação em uma das modalidades de curso apoiadas pela fundação, sendo elas: graduação no Brasil ou exterior; intercâmbio acadêmico no exterior durante a graduação; duplo-diploma no exterior durante a graduação; mestrado, doutorado e pós-doutorado no exterior.

O processo seletivo é composto por oito etapas, sendo que as quatro primeiras (pré-inscrição, inscrição, testes e vídeo) são online e as quatro últimas (dinâmica, entrevistas, painel e entrevista final) são presenciais. As pré-inscrições começaram em outubro e vão até o fim de março de 2014. A entrevista final ocorrerá em junho de 2014 e as bolsas serão válidas a partir do segundo semestre de 2014, até o fim do curso. Desde a criação do programa, em 1991, a Fundação Estudar já apoiou mais de 550 jovens com bolsas de estudo.

Mais informações: http://bolsas.estudar.org.br