Funcionários do Paula Souza fazem assembleia para decidir sobre greve

Funcionários das escolas e faculdades técnicas do Estado de São Paulo (as Etecs e Fatecs) fazem assembleia nesta sexta-feira, no Centro Paula Souza, para decidir se paralisam de vez as aulas. Em panfleto distribuído também para alunos, os manifestantes afirmam que desejam 58% de aumento para professores e 71% para funcionários.

O panfleto foi divulgado antes do anúncio do governador Geraldo Alckmin, na quinta-feira, de aumento de 11% para os funcionários. Segundo apurado junto ao Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza (Sinteps), o reajuste não foi suficiente.

A manifestação foi marcada antes do anúncio do aumento divulgado pelo governo. A última greve dos funcionários das Fatecs e Etecs foi em 2004.

