Candidato da Fuvest deve fugir do trânsito na capital

SÃO PAULO – Além da Fuvest, vários eventos podem complicar o trânsito em algumas regiões da capital neste domingo, 25. Vale prestar atenção às ciclofaixas de lazer, que ocupam várias vias da cidade, e às regiões do Autódromo de Interlagos e do Anhembi, onde ocorrem grandes eventos.

Confira os pontos em que pode haver lentidão:

– Nas proximidades das ciclofaixas de lazer da zona leste, zona norte, Avenida Paulista/centro e Avenida Paulista/Ibirapuera, que funcionam até as 16h. A ciclofaixa sul/oeste, entre a Praça Panamericana e a Praça Professor Vicente Rodrigues, estará fechada por causa da Fuvest. Veja todos os endereços: http://www.cetsp.com.br/noticias/2012/11/22/cet-suspende-trecho-da-ciclofaixa-de-lazer-sul-oeste.aspx.

– Na região do Pavilhão de Exposições do Anhembi, devido à realização da Oktoberfest SP, entre a Avenida Olavo Fontoura e a Marginal do Tietê (sentido Castelo Branco), entre as Pontes das Bandeiras e Casa Verde.

– Na região do Autódromo de Interlagos, onde ocorre o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Há algumas áreas de acesso restrito até as 21h de hoje. Confira as orientações da CET: http://www.cetsp.com.br/noticias/2012/11/22/operacao-especial-de-transito-e-transporte-para-o-gp-brasil-de-f1-2012.aspx.

– Na região de Itaquera, algumas ruas ficarão fechadas até as 13h devido à realização de desfile em comemoração ao aniversário do bairro: Rua Inácio Alves de Matos, entre a Américo Salvador Novelli e a Gregório Ramalho; Rua Gregório Ramalho, entre a Doutor Aureliano Barreiros e a Flores do Piauí.

Para mais informações sobre o trânsito, você pode falar com a CET por meio do telefone 1188.