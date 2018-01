Fórum discute educação inclusiva

A Estácio UniRadial promove nos dias 19 e 20 de maio Fórum para debater a educação inclusiva. O evento, aberto ao público, ocorre nas unidades Jabaquara e Vila Formosa, das 19h30 às 22 horas.

A participação é gratuita e os interessados podem se inscrever pelo email: crsouza@radial. As vagas são limitadas.

A palestra será da professora Terezinha de Jesus Barcala Tremonti, pedagoga e psicopedagoga, com habilitação e especialização em deficiência mental.

Os objetivos do Forum é discutir o papel do professor no processo de inclusão, distúrbios de aprendizagem e de comportamento, com ênfase na Dislexia e a elaboração de propostas pedagógicas que garantam a inclusão de crianças com necessidades especiais no ensino regular.

Local:

19/05: Jabaquara – Av. Jabaquara, 1870.

20/05: Vila Formosa – R. Angá, 395.