Fórum de Relações Internacionais discute atuação profissional e acadêmica

O Conselho Institucional de Estudantes de Relações Internacionais Rio Branco (Cieri) realiza, nos dias 14 e 15, o I Fórum Regional de Relações Internacionais. A palestra de abertura será de Paulo Bozzi, chefe de Representação do Ministério das Relações Exteriores em São Paulo.

O público-alvo do evento, que ocorre nas Faculdades Integradas Rio Branco, zona oeste de São Paulo, são alunos e profissionais de Relações Internacionais. Além de Bozzi, participarão do Fórum Christian Lohbauer, presidente da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, e Ricardo Sennes, coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP.

No sábado, 15, estão programados debates sobre temas como pós–graduação em Relações Internacionais, a formação acadêmica e os diferentes perfis de cursos. Também serão promovidas palestras sobre a atuação profissional de quem é graduado em Relações Internacionais, seja no setor público, na área privada ou no terceiro setor.

Serviço

I Fórum Regional de Relações Internacionais

Data: 14 e 15 de maio

Local: Faculdades Integradas Rio Branco (Avenida José Maria de Faria, 111, Lapa)

Mais informações: e-mail cieririobranco@gmail.com ou telefone (11) 7557-6557