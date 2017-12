‘Fora, Rodas!’, diz militante grego

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – Em visita à Grécia, o ex-diretor do DCE da USP Thiago Aguiar, de 22 anos, está colhendo apoio para o movimento grevista que pede a saída do reitor, João Grandino Rodas. Vídeo publicado nesta quinta-feira no YouTube mostra dois jovens militantes identificados como Iasonas e Dimitris. O primeiro diz, em inglês com forte sotaque: “Nós apoiamos sua greve contra a polícia, nós apoiamos sua greve contra a Reação” (chapa de oposição candidata ao DCE, e única favorável à presença da PM no câmpus da USP).

O segundo diz apenas, em português: “Estamos juntos. Fora Rodas!”.

Histórico. Em 17 de novembro, uma assembleia de alunos decidiu adiar as eleições para o DCE, originalmente marcadas para os dias 22 a 24 daquele mês. Pelo estatuto do DCE, a decisão só poderia ser tomada pelo conselho de centros acadêmicos. No dia 26 – portanto, após a data para a qual as eleições estavam previstas – o conselho referendou a decisão da assembleia por 22 votos a 16, e marcou as eleições para os dias 27 a 29 de março de 2012. Como o mandato do DCE expirou em 10 de dezembro, as atividades políticas foram teoricamente entregues a uma comissão transitória, que ‘governa’ até a eleição.

Thiago publicou o vídeo na conta do movimento Juntos!, ligado ao PSOL. Em outro vídeo, ele diz que o Juntos! foi a Atenas “acompanhar a luta dos gregos em defesa dos seus direitos, contra os planos de austeridade da Uniao Europeia” e para recuperar o significado da ágora.