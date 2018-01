Tema da redação foi ‘Viver em rede no século 21: limites entre o público e o privado’

*Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – As redes sociais foram o tema da redação do Enem este ano. Motivados a escrever sobre “Viver em rede no século 21: limites entre o público e o privado”, os candidatos puderam usar dois textos de referência. O primeiro abordava a relação entre a internet e a reputação das pessoas, afirmando que a web pode ser usada tanto para o bem como para o mal. O segundo texto mostrava como a internet afeta a vida de indivíduos e empresas, e lembrava que a ONU declarou o acesso à internet um direito básico do ser humano.